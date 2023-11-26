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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Альтах
0:1
Второй тайм: 58'
Аустрия Клагенфурт
0'
8' Желтая карточка
Nikola Djoric
0:1
25' Гол
Florian Jaritz
45' Желтая карточка
Бонна Соломон
45' Желтая карточка
Andy Irving

Ход матча

8'
 
Nikola Djoric
25'
0:1
Florian Jaritz
45'
 
Бонна Соломон
45'
 
Andy Irving
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Альтах
Ничья
Аустрия Клагенфурт
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Все Коэффициенты
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
9
Нухиу
Атдхи
20
Gustavo
VI
13
Менцель
Филлип
4
Nikola
Djoric
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
2
Бонна
Соломон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
24
Верницниг
Кристофер
33
Шумахер
Тилль
10
Sinan
Karweina
7
Florian
Jaritz
Альтах
3-4-1-2
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Альтах
Аустрия Клагенфурт

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:4
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.8
2.33

Среднее время на гол

50
38

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.58
1.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
49

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 2 0.13
Фадингер Лукас 2 0.13
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.13
Гебауэр Кристиан 1 0.07
Нухиу Атдхи 1 0.07
Mike-Steven Baehre 1 (1) 0.07
Лукачевич Леонардо 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 7 0.47
Andy Irving 3 0.2
Florian Jaritz 3 0.2
Верницниг Кристофер 1 0.07
Kosmas Gezos 1 0.07
Christopher Cvetko 1 0.07
Nicolas Wimmer 1 0.07
Бонна Соломон 1 0.07
Aaron Schwarz 1 0.07
Арвайлер Йонас 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 6 0
Нухиу Атдхи 4 1
Felix Strauss 4 1
Йегер Лукас 5 0
Гугганиг Лукас 4 0
Фадингер Лукас 3 0
Штандфест Йоахим 2 0
Гебауэр Кристиан 2 0
Бишоф Ной 2 0
Стоянович Деян 1 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Gustavo VI 1 0
Инголич Сандро 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райтер Доминик 1 0
Райнер Константин 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Jan Jurcec 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 4 0
Бенателли Рико 3 0
Sinan Karweina 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Andy Irving 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Штрауди Симон 2 0
Nikola Djoric 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Бонна Соломон 1 0

Результаты матчей

Альтах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
3
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аустрия Клагенфурт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

4
6
Альтах
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Аустрия Клагенфурт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
40%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
6
50%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
2
18%
7
37%
61-75
3
27%
3
16%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
4
20%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
3
14%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0
Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10

Результаты матчей

Альтах
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Альтах
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
4
3
1
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 15 10 3 2 32 - 10 33
2.
Штурм Грац
 15 10 3 2 26 - 11 33
3.
ЛАСК
 15 8 4 3 21 - 13 28
4.
Хартберг
 15 7 4 4 26 - 21 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 15 6 6 3 20 - 20 24
6.
Вольфсбергер
 1:0 15 6 5 4 23 - 21 23
7.
Аустрия Вена
 0:1 15 5 4 6 14 - 14 19
8.
Рапид Вена
 14 4 6 4 27 - 16 18
9.
Блау-Вайсс Линц
 14 4 4 6 17 - 26 16
10.
Альтах
 0:1 15 3 4 8 10 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 15 2 2 11 15 - 29 8
12.
Аустрия Лустенау
 15 0 3 12 7 - 34 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
3.
Ред Булл Зальцбург
 7 5 0 2 13 - 4 15
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 1:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 0:1 7 2 4 1 7 - 5 10
7.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 4 1 8 - 9 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 7 2 3 2 8 - 11 9
9.
Альтах
 0:1 7 2 1 4 4 - 8 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
5.
Хартберг
 7 3 2 2 14 - 8 11
6.
Вольфсбергер
 1:0 7 2 4 1 11 - 11 10
7.
Аустрия Вена
 0:1 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 0:1 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 3 4 3 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Аустрия Вена Мартинс Марвин 2 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Andy Irving получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Бонна Соломон получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Г О О О О Л - Florian Jaritz бьет в цель!
  • 8'
    Nikola Djoric получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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