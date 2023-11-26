Тур: 15. Стадион: Кэшпойнт Арена. Зрители: 4222
0:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаNikola Djoric
0:1
25' ГолFlorian Jaritz
45' Желтая карточкаБонна Соломон
45' Желтая карточкаAndy Irving
76' Желтая карточкаЙегер Лукас
87' Желтая карточкаЛукачевич Леонардо
90' Желтая карточкаAaron Schwarz
90' Желтая карточкаМенцель Филлип
90'+6
Ход матча
25'
0:1
45'
45'
76'
90'
90'
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
19
Andy
Irving
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Альтах
Аустрия Клагенфурт
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.8
2.33
Среднее время на гол
50
38
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.58
1.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
49
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|2
|0.13
|Фадингер Лукас
|2
|0.13
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.13
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.07
|Нухиу Атдхи
|1
|0.07
|Mike-Steven Baehre
|1 (1)
|0.07
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|7
|0.47
|Andy Irving
|3
|0.2
|Florian Jaritz
|3
|0.2
|Верницниг Кристофер
|1
|0.07
|Kosmas Gezos
|1
|0.07
|Christopher Cvetko
|1
|0.07
|Nicolas Wimmer
|1
|0.07
|Бонна Соломон
|1
|0.07
|Aaron Schwarz
|1
|0.07
|Арвайлер Йонас
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|6
|0
|Mike-Steven Baehre
|6
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Фадингер Лукас
|3
|0
|Штандфест Йоахим
|2
|0
|Гебауэр Кристиан
|2
|0
|Лукачевич Леонардо
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Sinan Karweina
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Andy Irving
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Nikola Djoric
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Бонна Соломон
|1
|0
|Aaron Schwarz
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
3
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аустрия Клагенфурт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
4
6
Альтах
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
6
46%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
3
27%
2
10%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
2
18%
7
35%
61-75
3
27%
3
15%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
9%
4
20%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
4
20%
61-75
3
14%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0
Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10
Результаты матчей
Альтах
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Альтах
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
44
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
114
213
69
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|32 - 10
|33
|2.
|15
|10
|3
|2
|26 - 11
|33
|3.
|15
|8
|4
|3
|21 - 13
|28
|4.
|15
|7
|4
|4
|26 - 21
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|20 - 20
|24
|6.
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|7.
|15
|5
|4
|6
|14 - 14
|19
|8.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|27 - 16
|19
|9.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|17 - 26
|17
|10.
|15
|3
|4
|8
|10 - 23
|13
|11.
|15
|2
|2
|11
|15 - 29
|8
|12.
|15
|0
|3
|12
|7 - 34
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|9.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|14 - 12
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|12.
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 4
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|6.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|2 3