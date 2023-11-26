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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 4222
Альтах
0:1
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
8' Желтая карточка
Nikola Djoric
0:1
25' Гол
Florian Jaritz
45' Желтая карточка
Бонна Соломон
45' Желтая карточка
Andy Irving
76' Желтая карточка
Йегер Лукас
87' Желтая карточка
Лукачевич Леонардо
90' Желтая карточка
Aaron Schwarz
90' Желтая карточка
Менцель Филлип
90'+6
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
9
Нухиу
Атдхи
20
Gustavo
VI
13
Менцель
Филлип
4
Nikola
Djoric
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
2
Бонна
Соломон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
24
Верницниг
Кристофер
33
Шумахер
Тилль
10
Sinan
Karweina
7
Florian
Jaritz
Альтах
3-4-1-2
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Альтах
Аустрия Клагенфурт

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:4
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.8
2.33

Среднее время на гол

50
38

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.58
1.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
49

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 2 0.13
Фадингер Лукас 2 0.13
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.13
Гебауэр Кристиан 1 0.07
Нухиу Атдхи 1 0.07
Mike-Steven Baehre 1 (1) 0.07
Лукачевич Леонардо 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 7 0.47
Andy Irving 3 0.2
Florian Jaritz 3 0.2
Верницниг Кристофер 1 0.07
Kosmas Gezos 1 0.07
Christopher Cvetko 1 0.07
Nicolas Wimmer 1 0.07
Бонна Соломон 1 0.07
Aaron Schwarz 1 0.07
Арвайлер Йонас 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 6 0
Mike-Steven Baehre 6 0
Нухиу Атдхи 4 1
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 4 0
Фадингер Лукас 3 0
Штандфест Йоахим 2 0
Гебауэр Кристиан 2 0
Лукачевич Леонардо 2 0
Бишоф Ной 2 0
Стоянович Деян 1 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Gustavo VI 1 0
Инголич Сандро 1 0
Райтер Доминик 1 0
Райнер Константин 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Jan Jurcec 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 4 0
Бенателли Рико 3 0
Sinan Karweina 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Andy Irving 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Штрауди Симон 2 0
Nikola Djoric 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Бонна Соломон 1 0
Aaron Schwarz 1 0

Результаты матчей

Альтах
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
3
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аустрия Клагенфурт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

4
6
Альтах
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
6
46%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
3
27%
2
10%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
2
18%
7
35%
61-75
3
27%
3
15%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
9%
4
20%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
4
20%
61-75
3
14%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0
Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10

Результаты матчей

Альтах
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Альтах
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
6
9
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 15 10 3 2 32 - 10 33
2.
Штурм Грац
 15 10 3 2 26 - 11 33
3.
ЛАСК
 15 8 4 3 21 - 13 28
4.
Хартберг
 15 7 4 4 26 - 21 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 15 6 6 3 20 - 20 24
6.
Вольфсбергер
 15 6 5 4 23 - 21 23
7.
Аустрия Вена
 15 5 4 6 14 - 14 19
8.
Рапид Вена
 0:0 15 4 7 4 27 - 16 19
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 15 4 5 6 17 - 26 17
10.
Альтах
 15 3 4 8 10 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 15 2 2 11 15 - 29 8
12.
Аустрия Лустенау
 15 0 3 12 7 - 34 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
3.
Ред Булл Зальцбург
 7 5 0 2 13 - 4 15
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 7 2 4 1 7 - 5 10
7.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 7 2 4 1 8 - 9 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 3 2 8 - 11 9
9.
Рапид Вена
 0:0 8 1 5 2 14 - 12 8
10.
Альтах
 7 2 1 4 4 - 8 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 7 3 2 2 13 - 4 11
5.
Хартберг
 7 3 2 2 14 - 8 11
6.
Вольфсбергер
 7 2 4 1 11 - 11 10
7.
Аустрия Вена
 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 8 2 1 5 9 - 17 7
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 3 4 3 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Аустрия Вена Мартинс Марвин 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Andy Irving получил желтую карточку от судьи
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