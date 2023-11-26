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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Кифисия
0:2
Перерыв
Астерас
0'
12' Желтая карточка
Ботия Альберто
0:1
14' Гол
Vasilios Mantzis
21' Желтая карточка
Гарсия Рубен
0:2
34' Гол
Рехис Франсеск

Ход матча

12'
Ботия Альберто
 
14'
0:1
Vasilios Mantzis
21'
 
Гарсия Рубен
34'
0:2
Рехис Франсеск

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Кифисия
Ничья
Астерас
3.25
3.10
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2.80
Все Коэффициенты
99
Анагностопулос
Александрос
21
Масурас
Яннис
4
Ландре
Лоик
3
Ботия
Альберто
20
Гобелич
Марко
2
Вафеас
Никос
42
Ипалибо
Джек
33
Nicolas
Andereggen
7
Panagiotis
Pritsas
10
Andrews
Tetteh
9
Ожегович
Огнен
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Хухумис
Диамантис
69
Алагбе
Олуватобилоба
8
Мунафо
Хуан
20
Калцас
Никос
4
Госс
Шон
11
Рехис
Франсеск
14
Vasilios
Mantzis
Кифисия
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 4 0.31
Ботия Альберто 1 0.08
Агбеньену Лумор 1 0.08
Масурас Яннис 1 0.08
Antonis Papasavas 1 0.08
Вафеас Никос 1 0.08
Andrews Tetteh 1 0.08
Georgios Konstantakopoulos 1 0.08
Mateus Barbosa 0 0
Крисиума Матеус 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 3 0.25
Рехис Франсеск 2 0.17
Калцас Никос 2 0.17
Бартоло Хулиан 2 0.17
Vasilios Mantzis 2 0.17
Альварес Федерико 1 0.08
Dino Grozdanic 1 0.08
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипалибо Джек 4 2
Ботия Альберто 5 0
Ожегович Огнен 5 0
Сакик Эмануэль 4 0
Antonis Papasavas 3 0
Масурас Яннис 3 0
Nikolaos Peios 3 0
Цапан Лука 1 1
Крисиума Матеус 1 1
Шнайдерлин Морган 2 0
Вафеас Никос 2 0
Паррас Александрос 2 0
Нинис Сотирис 1 0
Ландре Лоик 1 0
Тьеви Бифума 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Анагностопулос Александрос 1 0
Гобелич Марко 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Georgios Konstantakopoulos 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 4 0
Кармона Давид 2 1
Костаньо Хосе 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 2 0
Калцас Никос 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Гарсия Рубен II 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Алагбе Олуватобилоба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0

Результаты матчей

Кифисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Астерас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
2
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Астерас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

1
5
Кифисия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Астерас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

9
5
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
6
50%
76-90

Забито

13
11
1 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
6
46%
2
18%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
10%
2
11%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
29%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кифисия - Панатинаикос 0:1 Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0
Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3
Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3
Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1

Результаты матчей

Кифисия
Астерас

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кифисия
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
10
1.5
4
7
1
11
2.5
1
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 32 - 8 28
2.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
3.
Панатинаикос
 10 8 1 1 30 - 7 25
4.
АЕК
 11 7 3 1 21 - 9 24
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 11 4 3 4 11 - 17 15
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Астерас
 2:0 12 4 2 6 13 - 19 14
9.
Пансерраикос
 11 3 4 4 14 - 23 13
10.
Атромитос
 11 2 4 5 11 - 21 10
11.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
12.
Кифисия
 0:2 13 1 5 7 11 - 26 8
13.
Волос
 11 1 4 6 10 - 21 7
14.
Панетоликос
 12 1 3 8 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Кифисия
 0:2 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 2:0 6 1 1 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
Астерас
 2:0 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 7 0 3 4 6 - 19 3
13.
Кифисия
 0:2 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
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Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Г О О О О Л - Рехис Франсеск бьет в цель!
  • 21'
    Гарсия Рубен II получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Г О О О О Л - Vasilios Mantzis бьет в цель!
  • 12'
    Ботия Альберто получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кифисия
Ничья
Астерас
3.25
3.10
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2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кифисия 0:2 Астерас онлайн

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Кифисия
Астерас
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