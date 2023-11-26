Тур: 12. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0'
12' Желтая карточкаБотия Альберто
0:1
14' ГолVasilios Mantzis
21' Желтая карточкаГарсия Рубен
0:2
34' ГолРехис Франсеск
59' Желтая карточкаРехис Франсеск
0:3
74' ГолЖуканович Эрвин
1:3
89' ГолТьеви Бифума
90' Желтая карточкаИлиев Илиан
90'+5
Ход матча
12'
14'
21'
34'
59'
74'
0:3
89'
1:3
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
42
Ипалибо
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
31 Цапан ЛукаПолузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|4
|0.31
|Ботия Альберто
|1
|0.08
|Агбеньену Лумор
|1
|0.08
|Масурас Яннис
|1
|0.08
|Тьеви Бифума
|1
|0.08
|Antonis Papasavas
|1
|0.08
|Вафеас Никос
|1
|0.08
|Andrews Tetteh
|1
|0.08
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.08
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|3
|0.25
|Рехис Франсеск
|2
|0.17
|Калцас Никос
|2
|0.17
|Vasilios Mantzis
|2
|0.17
|Бартоло Хулиан
|2
|0.17
|Альварес Федерико
|1
|0.08
|Жуканович Эрвин
|1
|0.08
|Dino Grozdanic
|1
|0.08
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|4
|2
|Ботия Альберто
|5
|0
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Antonis Papasavas
|3
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Цапан Лука
|1
|1
|Крисиума Матеус
|1
|1
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Паррас Александрос
|2
|0
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Ландре Лоик
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Кармона Давид
|2
|1
|Костаньо Хосе
|2
|1
|Жуканович Эрвин
|3
|0
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Калцас Никос
|2
|0
|Рехис Франсеск
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Nikolaos Zouglis
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Астерас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
2
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Астерас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
1
5
Кифисия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Астерас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
10
8
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
5
50%
1
13%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
6
50%
76-90
Забито
14
14
1 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
5
36%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
7
50%
2
14%
76-90
Пропущено
24
20
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
13%
2
10%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
6
25%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кифисия - Панатинаикос 0:1 Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0
Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3
Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3
Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1
Результаты матчей
Кифисия
Астерас
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Кифисия
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
25
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
75
211
57
112
210
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|32 - 8
|28
|2.
|1:0
|12
|8
|3
|1
|22 - 9
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|4.
|10
|8
|1
|1
|30 - 7
|25
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|11 - 17
|15
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 15
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|14 - 23
|13
|10.
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|11.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|12.
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|13.
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|14.
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 2
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|3.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5