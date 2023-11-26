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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Нортист Юнайтед
1:1
Второй тайм: 90+'
Бенгалуру
0'
34' Желтая карточка
Mirshad Michu
0:1
36' Пенальти
Чхетри Сунил
44' Желтая карточка
Бемаммер Мохаммед
1:1
45' Гол в свои ворота
Aleksandar Jovanovic I
64' Желтая карточка
Asheer Akhtar
71' Желтая карточка
Jithin M.S
90' Желтая карточка

Ход матча

34'
Mirshad Michu
 
36'
0:1
Чхетри Сунил
44'
Бемаммер Мохаммед
 
45'
Aleksandar Jovanovic I
1:1
46'
 
Мэйн Кёртис
Уильямс Райан
61'
 
Кумар Рохит
Нарзари Холичаран
64'
Asheer Akhtar
 
71'
 
Harsh Patre
Сингх Суреш
71'
Jithin M.S
 
74'
Konsam Singh
Gani Nigam
 
79'
 
Sivasakthi Narayanan
Чхетри Сунил
79'
 
Robin Yadav
Namgyal Bhutia
79'
Хамед Яссер
Asheer Akhtar
 
79'
Pragyan Sundar Gogoi
Филиппото Ромен
 
88'
Redeem Tlang
Jithin M.S
 
90'
 
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Нортист Юнайтед
Ничья
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32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
3
Tondonba
Singh
10
Филиппото
Ромен
6
Бемаммер
Мохаммед
17
Gani
Nigam
11
Parthib
Gogoi
8
Альбьяк
Нестор
18
Jithin
M.S
1
Сандху
Гурприт
25
Namgyal
Bhutia
16
Shankar
Sampingiraj
4
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Синг
Наорем
Рошан
6
Веендорп
Кезиа
8
Сингх
Суреш
19
Нарзари
Холичаран
10
Хави
Эрнандес
II
7
Уильямс
Райан
11
Чхетри
Сунил
Нортист Юнайтед
Бенгалуру

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Бенгалуру

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

СИ
1:2
СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
4:2
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
0:2
СИ
0:0
СИ
3:0
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 3 0.43
Альбьяк Нестор 1 0.14
Asheer Akhtar 1 0.14
Сабако Мичел 1 0.14
Konsam Singh 1 0.14
Ибсон Баррето 1 (1) 0.14
Филиппото Ромен 0 0
Jithin M.S 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 3 (2) 0.43
Уильямс Райан 2 0.29
Мэйн Кёртис 1 0.14
Хави Эрнандес II 1 0.14
Веендорп Кезиа 0 0
Нарзари Холичаран 0 0
Rohit Danu 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 4 0
Asheer Akhtar 3 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Jithin M.S 1 0
Dinesh Singh 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синг Наорем Рошан 1 2
Дамьянович Славко 3 0
Кумар Рохит 3 0
Сингх Суреш 1 1
Aleksandar Jovanovic I 2 0
Уильямс Райан 1 0
Jessel Carneiro 1 0
Harsh Patre 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Robin Yadav 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Нортист Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Нортист Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3
Бенгалуру
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1
АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Бенгалуру

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Гоа
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 1:1 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Ченнаин
 7 2 1 4 8 - 13 7
8.
Бенгалуру
 1:1 7 1 3 3 7 - 9 6
9.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Ист Бенгал
 6 1 2 3 6 - 8 5
11.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 8 3
12.
Пенджаб
 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нортист Юнайтед
 1:1 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Бенгалуру
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Нортист Юнайтед
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
8.
Бенгалуру
 1:1 5 0 2 3 5 - 8 2
9.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (3)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Aleksandar Jovanovic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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    Ничья
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