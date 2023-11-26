Тур: 1.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
34' Желтая карточкаMirshad Michu
0:1
36' ПенальтиЧхетри Сунил
44' Желтая карточкаБемаммер Мохаммед
1:1
45' Гол в свои воротаAleksandar Jovanovic I
64' Желтая карточкаAsheer Akhtar
71' Желтая карточкаJithin M.S
Ход матча
34'
36'
0:1
45'
64'
71'
90'
17
Gani
Nigam
18
Jithin
M.S
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Gani NigamПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Jithin M.SНападающий
- Запасные игроки
-
97 Хамед ЯссерЗащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
25 Thoi SinghПолузащитник
- Нападающий
-
13 Gaurav Bora
-
-
-
-
26 Konsam Singh
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
- Нападающий
-
-
49 Harsh Patre
-
24 Rohit Danu
-
44 Robin Yadav
-
-
13 Amrit Gope
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Бенгалуру
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|3
|0.43
|Альбьяк Нестор
|1
|0.14
|Asheer Akhtar
|1
|0.14
|Сабако Мичел
|1
|0.14
|Konsam Singh
|1
|0.14
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.14
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Jithin M.S
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|0.43
|Уильямс Райан
|2
|0.29
|Мэйн Кёртис
|1
|0.14
|Хави Эрнандес II
|1
|0.14
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|4
|0
|Asheer Akhtar
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Dinesh Singh
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Дамьянович Славко
|3
|0
|Кумар Рохит
|3
|0
|Сингх Суреш
|1
|1
|Aleksandar Jovanovic I
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Jessel Carneiro
|1
|0
|Harsh Patre
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Robin Yadav
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Нортист Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Нортист Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3
Бенгалуру
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1
АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Бенгалуру
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|7.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|8.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 8
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|8.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|11.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (3)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|3
|Ченнаин
|Connor Shields
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2