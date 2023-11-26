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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Нортист Юнайтед
1:1
Конец матча
Бенгалуру
0'
34' Желтая карточка
Mirshad Michu
0:1
36' Пенальти
Чхетри Сунил
44' Желтая карточка
Бемаммер Мохаммед
1:1
45' Гол в свои ворота
Aleksandar Jovanovic I
64' Желтая карточка
Asheer Akhtar
71' Желтая карточка
Jithin M.S
90' Желтая карточка
Shankar Sampingiraj
90' Желтая карточка
Хави Эрнандес
90'+7
32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
3
Tondonba
Singh
10
Филиппото
Ромен
6
Бемаммер
Мохаммед
17
Gani
Nigam
11
Parthib
Gogoi
8
Альбьяк
Нестор
18
Jithin
M.S
1
Сандху
Гурприт
25
Namgyal
Bhutia
16
Shankar
Sampingiraj
4
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Синг
Наорем
Рошан
6
Веендорп
Кезиа
8
Сингх
Суреш
19
Нарзари
Холичаран
10
Хави
Эрнандес
II
7
Уильямс
Райан
11
Чхетри
Сунил
Нортист Юнайтед
Бенгалуру

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Бенгалуру

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

СИ
1:2
СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
4:2
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
0:2
СИ
0:0
СИ
3:0
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 3 0.43
Альбьяк Нестор 1 0.14
Asheer Akhtar 1 0.14
Сабако Мичел 1 0.14
Konsam Singh 1 0.14
Ибсон Баррето 1 (1) 0.14
Филиппото Ромен 0 0
Jithin M.S 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 3 (2) 0.43
Уильямс Райан 2 0.29
Мэйн Кёртис 1 0.14
Хави Эрнандес II 1 0.14
Веендорп Кезиа 0 0
Нарзари Холичаран 0 0
Rohit Danu 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 4 0
Asheer Akhtar 3 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Jithin M.S 1 0
Dinesh Singh 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синг Наорем Рошан 1 2
Дамьянович Славко 3 0
Кумар Рохит 3 0
Сингх Суреш 1 1
Aleksandar Jovanovic I 2 0
Уильямс Райан 1 0
Хави Эрнандес II 1 0
Shankar Sampingiraj 1 0
Jessel Carneiro 1 0
Harsh Patre 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Robin Yadav 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
7
Нортист Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Нортист Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
4
50%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3
Бенгалуру
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1
АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Бенгалуру

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Гоа
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Ченнаин
 7 2 1 4 8 - 13 7
8.
Бенгалуру
 7 1 3 3 7 - 9 6
9.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Ист Бенгал
 6 1 2 3 6 - 8 5
11.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 8 3
12.
Пенджаб
 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нортист Юнайтед
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
8.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
9.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (3)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Г О О О О Л - Aleksandar Jovanovic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 44'
      Бемаммер Мохаммед получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Г О О О О Л - Чхетри Сунил из команды Бенгалуру забивает с точки!
    • 34'
      Mirshad Michu получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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