Тур: 12. Стадион: Зоссимадес.
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 7
-
0 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
23
Ринстра
Дан
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
ПАС Янина
АЕК
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед
20 матчей
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
60
85
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.38
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.15
|Эррамуспе Родриго
|2
|0.15
|Памлидис Георгиос
|1
|0.08
|Цаусис Мариос
|1
|0.08
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.08
|Цимас Панайотис
|1
|0.08
|Киакос Яннис
|1
|0.08
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.08
|Сория Карлес
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|4
|0.33
|Элиассон Никлас
|2
|0.17
|Пинеда Орбелин
|2
|0.17
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.17
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.17
|Вида Домагой
|1
|0.08
|Араужо Серхио
|1
|0.08
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.08
|Йонссон Йенс
|1
|0.08
|Понсе Эсекель
|1
|0.08
|Мохаммади Милад
|1
|0.08
|Мукуди Ароль
|1
|0.08
|Гарсия Леви
|1
|0.08
|Рота Лазарос
|1
|0.08
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|3
|Federico Gino
|5
|1
|Эррамуспе Родриго
|5
|0
|Цимас Панайотис
|5
|0
|Цаусис Мариос
|4
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|5
|0
|Шиманьски Дамиан
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Галанопулос Костас
|3
|0
|Манталос Петрос
|1
|1
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АЕК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
ПАС Янина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
АЕК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
12
ПАС Янина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
АЕК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
3
43%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
2
33%
1
8%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Пропущено
10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
8
40%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
21%
7
35%
76-90
Пропущено
18
10
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
22%
4
40%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
3
17%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1
ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0
Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3
Результаты матчей
ПАС Янина
АЕК
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
48
74
210
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|32 - 8
|28
|2.
|1:0
|12
|8
|3
|1
|22 - 9
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|4.
|10
|8
|1
|1
|30 - 7
|25
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|11 - 17
|15
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 15
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|14 - 23
|13
|10.
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|11.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|12.
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|13.
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|14.
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 2
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|3.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5