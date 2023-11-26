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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
ПАС Янина
0:1
Конец матча
АЕК
0'
0:1
7' Гол
Цубер Стивен
81' Желтая карточка
Калленс Александр
86' Желтая карточка
Ринстра Дан
90' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
90' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
90'+7
55
Клейман
Борис
24
Konstantinos
Panagou
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
5
Карахалиос
Зисис
23
Ринстра
Дан
11
Kevin
Rosero
14
Памлидис
Георгиос
21
Цимас
Панайотис
91
Claudiu
Cristian
Balan
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
3
Мохаммади
Милад
19
Элиассон
Никлас
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
10
Цубер
Стивен
20
Манталос
Петрос
ПАС Янина
4-2-3-1
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

ПАС Янина
АЕК

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед

20 матчей

20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:1
К
2:0
С
2:0
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
0:1
С
0:4
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
85

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.38
Гарро Хуан Фернандо 2 0.15
Эррамуспе Родриго 2 0.15
Памлидис Георгиос 1 0.08
Цаусис Мариос 1 0.08
Пантелакис Эпаминондас 1 0.08
Цимас Панайотис 1 0.08
Киакос Яннис 1 0.08
Claudiu Cristian Balan 1 0.08
Сория Карлес 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 4 0.33
Элиассон Никлас 2 0.17
Пинеда Орбелин 2 0.17
Амрабат Нордин 2 (2) 0.17
Гачинович Мийат 2 (1) 0.17
Вида Домагой 1 0.08
Араужо Серхио 1 0.08
Манталос Петрос 1 (1) 0.08
Йонссон Йенс 1 0.08
Понсе Эсекель 1 0.08
Мохаммади Милад 1 0.08
Мукуди Ароль 1 0.08
Гарсия Леви 1 0.08
Рота Лазарос 1 0.08
Шиманьски Дамиан 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 3
Federico Gino 5 1
Эррамуспе Родриго 6 0
Цимас Панайотис 5 0
Цаусис Мариос 4 0
Сория Карлес 3 0
Пантелакис Эпаминондас 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Ринстра Дан 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 5 0
Шиманьски Дамиан 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Калленс Александр 3 0
Галанопулос Костас 3 0
Манталос Петрос 1 1
Йонссон Йенс 2 0
Араужо Серхио 2 0
Рота Лазарос 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
АЕК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
ПАС Янина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
12
ПАС Янина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
АЕК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
22%
3
43%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
2
33%
1
8%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
14%
2
10%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
8
38%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
21%
7
33%
76-90

Пропущено

19
10
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
26%
4
40%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
3
16%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1
ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0
Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3

Результаты матчей

ПАС Янина
АЕК

Точный счет

0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
2
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
7
5
2
11
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 32 - 8 28
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
4.
Панатинаикос
 10 8 1 1 30 - 7 25
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 1:2 12 4 3 5 12 - 19 15
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Астерас
 12 4 2 6 14 - 20 14
9.
Пансерраикос
 11 3 4 4 14 - 23 13
10.
Атромитос
 2:1 12 3 4 5 13 - 22 13
11.
ПАС Янина
 13 2 4 7 15 - 19 10
12.
Кифисия
 13 1 5 7 12 - 27 8
13.
Волос
 11 1 4 6 10 - 21 7
14.
Панетоликос
 12 1 3 8 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 1:2 6 3 1 2 8 - 7 10
9.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
10.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
11.
Атромитос
 2:1 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 6 1 1 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Атромитос
 2:1 8 2 1 5 8 - 18 7
7.
Ламия
 1:2 6 1 2 3 4 - 12 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 7 0 3 4 6 - 19 3
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
Весь список
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