Тур: 15. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
34' Желтая карточкаJoel Schingtienne
42' Желтая карточкаМигель Флориан
45' Желтая карточкаМисао Кенто
45' Желтая карточкаВанакен Ханс
0:1
45' ГолЮтгла Ферран
Ход матча
42'
45'
45'
45'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
88
Мазиз
Юссеф
17
Мисао
Кенто
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Н'Дри КонанЗащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АХ Лёвен
Брюгге
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
14 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Среднее время на гол
60
144
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
2.38
2.5
Среднее время на гол
37
36
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
2
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендиль Хамза
|3
|0.2
|Торстейнссон Йон
|2
|0.13
|Мазиз Юссеф
|2
|0.13
|Richie Sagrado
|2
|0.13
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.13
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.13
|Nachon Nsingi
|1
|0.07
|Мисао Кенто
|1
|0.07
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.07
|Рикка Федерико
|1
|0.07
|Шломо Раз
|1
|0.07
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.07
|Joel Schingtienne
|1
|0.07
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (1)
|0.47
|Родригеш Тьяго
|4 (1)
|0.27
|Ванакен Ханс
|3
|0.2
|Синкернагель Филип
|3
|0.2
|Ютгла Ферран
|3
|0.2
|Бушанан Тажон
|2
|0.13
|Нуса Антонио
|2
|0.13
|Кюйпер Максим
|1
|0.07
|Мехеле Брэндон
|1
|0.07
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|6
|1
|Шрейверс Сьебе
|4
|0
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мигель Флориан
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|2
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Ванакен Ханс
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
АХ Лёвен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
3
15
АХ Лёвен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Брюгге
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
50%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
9
15
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
33%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
33%
4
27%
76-90
Пропущено
21
8
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
14%
1
13%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
3
14%
3
38%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
6
29%
1
13%
76-90
Забито
20
25
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
5
25%
2
8%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
4
20%
4
16%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
1
5%
7
28%
61-75
5
25%
5
20%
76-90
Пропущено
29
16
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
10%
2
13%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
7
24%
5
31%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
4
14%
3
19%
61-75
7
24%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1
АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6
Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5
Результаты матчей
АХ Лёвен
Брюгге
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
5:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
34
25
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
410
410
212
311
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 16
|35
|2.
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|3.
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|4.
|15
|8
|1
|6
|18 - 14
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|30 - 13
|24
|6.
|15
|6
|6
|3
|28 - 15
|24
|7.
|1:0
|15
|6
|5
|4
|27 - 15
|23
|8.
|15
|5
|5
|5
|16 - 21
|20
|9.
|15
|4
|7
|4
|18 - 24
|19
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|13.
|15
|4
|2
|9
|18 - 32
|14
|14.
|0:1
|15
|3
|3
|9
|20 - 30
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|8
|4
|4
|0
|15 - 10
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|1:0
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|11.
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|14.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 8
|10
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|9.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|11.
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|9 - 21
|4
|15.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5