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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
АХ Лёвен
0:1
Конец матча
Брюгге
0'
34' Желтая карточка
Joel Schingtienne
42' Желтая карточка
Мигель Флориан
45' Желтая карточка
Мисао Кенто
45' Желтая карточка
Ванакен Ханс
0:1
45' Гол
Ютгла Ферран
70' Желтая карточка
Синкернагель Филип
90' Желтая карточка
Мендиль Хамза
90'+6
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
18
Мигель
Флориан
52
Richie
Sagrado
8
Шрейверс
Сьебе
88
Мазиз
Юссеф
17
Мисао
Кенто
20
Мендиль
Хамза
21
Nathaniel
Opoku
7
Торстейнссон
Йон
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
27
Нильсен
Каспер
99
Родригеш
Тьяго
20
Ванакен
Ханс
77
Синкернагель
Филип
9
Ютгла
Ферран
АХ Лёвен
3-5-2
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Брюгге

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:3
К
4:1
ПДА
1:4
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ТМК
4:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛЖ
2:5
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
4:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

2.38
2.5

Среднее время на гол

37
36

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендиль Хамза 3 0.2
Торстейнссон Йон 2 0.13
Мазиз Юссеф 2 0.13
Richie Sagrado 2 0.13
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.13
Шрейверс Сьебе 2 (2) 0.13
Nachon Nsingi 1 0.07
Мисао Кенто 1 0.07
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.07
Рикка Федерико 1 0.07
Шломо Раз 1 0.07
Ezechiel Banzuzi 1 0.07
Joel Schingtienne 1 0.07
Дом Джорен 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 (1) 0.47
Родригеш Тьяго 4 (1) 0.27
Ванакен Ханс 3 0.2
Синкернагель Филип 3 0.2
Ютгла Ферран 3 0.2
Бушанан Тажон 2 0.13
Нуса Антонио 2 0.13
Кюйпер Максим 1 0.07
Мехеле Брэндон 1 0.07
Саббе Кириани 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Спилеерс Йорне 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 7 1
Шрейверс Сьебе 4 0
Торстейнссон Йон 4 0
Влитинк Тибо 3 0
Мисао Кенто 2 0
Мертенс Матье 2 0
Мигель Флориан 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 2 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Одои Денис 2 0
Миньоле Симон 2 0
Ванакен Ханс 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Баланта Эдер 2 0
Синкернагель Филип 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Спилеерс Йорне 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
АХ Лёвен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

3
15
АХ Лёвен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Брюгге
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
56%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
33%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Пропущено

21
8
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
14%
1
13%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
3
14%
3
38%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
6
29%
1
13%
76-90

Забито

20
26
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
5
25%
2
8%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
20%
5
19%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
1
5%
7
27%
61-75
5
25%
5
19%
76-90

Пропущено

30
16
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
10%
2
13%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
8
27%
5
31%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
7
23%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1
АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6
Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5

Результаты матчей

АХ Лёвен
Брюгге

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
5:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
3
4
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
4
11
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 35 - 16 35
2.
Андерлехт
 0:1 15 8 4 3 27 - 16 28
3.
Гент
 15 7 7 1 24 - 16 28
4.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
5.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
6.
Генк
 15 6 6 3 28 - 15 24
7.
Брюгге
 15 6 5 4 27 - 15 23
8.
Стандард
 15 5 5 5 16 - 21 20
9.
РВДМ 47
 1:0 15 5 5 5 18 - 25 20
10.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 4 4 7 17 - 25 16
12.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
13.
Эйпен
 15 4 2 9 18 - 32 14
14.
АХ Лёвен
 15 3 3 9 20 - 30 12
15.
Вестерло
 15 2 5 8 20 - 29 11
16.
Кортрейк
 14 2 3 9 10 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
2.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
3.
Андерлехт
 0:1 7 5 1 1 14 - 6 16
4.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
11.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
12.
РВДМ 47
 1:0 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
14.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 0:1 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
РВДМ 47
 1:0 8 3 2 3 10 - 14 11
6.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
7.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
8.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
9.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
10.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
11.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
12.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
16.
Кортрейк
 7 0 1 6 3 - 18 1
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Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 7
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Бушанан Тажон сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Ютгла Ферран бьет в цель!
  • 47'
    Ванакен Ханс получил желтую карточку от судьи
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