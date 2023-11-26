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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Базель
1:0
Перерыв
Санкт-Галлен
0'
1:0
11' Гол
Каде Антон
13' Желтая карточка
Каде Антон
38' Желтая карточка
Джака Таулант
43' Желтая карточка
Шмидт Исаак

Ход матча

11'
Каде Антон
(Шмидт Доминик II)
1:0
13'
Каде Антон
 
16'
 
Окороджи Чима
Patrick Sutter
38'
Джака Таулант
 
43'
 
Шмидт Исаак

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Санкт-Галлен
3.10
4.20
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5.50
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Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
6
Дрэгер
Мохамед
20
Фрай
Фабиан
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
40
Вейга
Ренату
33
Карлос
Гауто
Хуан
8
Дубасин
Жонатан
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
1
Ати-Зиги
Лоуренс
6
Patrick
Sutter
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
13
Карлен
Грегори
8
Кинтилья
Хорди
24
Тома
Бастьен
37
Christian
Witzig
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Базель
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Базель
Санкт-Галлен

36 матчей

86.1%
13.9%
5.3290705182008E-15%
31 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
22 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
27.8%
27 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед

62 матча

50%
24.2%
25.8%
31 победа 15 ничьих 16 побед

Первый тайм

35.5%
45.2%
19.3%
22 победы 28 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.5%
35.5%
21%
27 побед 22 ничьи 13 побед

История матчей

С
2:1
С
6:1
С
1:1
К
1:2
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:5
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:4
С
0:7
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
4:3
SC
0:0
КШ
1:3
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
0:3
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
ТМС
2:3
ТМС
3:3
С
0:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
2:4
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
2:1

Голы

Всего голов

54
71

Голов в среднем за матч

1.86
2.15

Среднее время на гол

48
41

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.33
1.21

Среднее время на гол

67
74

Всего голов

98
106

Голов в среднем за матч

1.58
1.71

Тотал матчей

2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
53
Больше 85%
Меньше 15%
9
43
Больше 69%
Меньше 31%
19
25
Больше 40%
Меньше 60%
37
14
Больше 23%
Меньше 77%
48
8
Больше 13%
Меньше 87%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
59

Среднее время на гол

56
52

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.21
Сигуа Габриэль 2 0.14
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.14
Ндой Дан 1 0.07
Джака Таулант 1 0.07
Йованович Джордже 1 0.07
Каде Антон 1 0.07
Ван Бремен Финн 1 0.07
Дрэгер Мохамед 1 0.07
Мэлоун Морис 1 0.07
Комас Арнау 1 0.07
Хунцикер Андрин 1 0.07
Вейга Ренату 1 0.07
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 5 0.33
Жеббель Виллем 4 (1) 0.27
Шуберт Фабиан 3 0.2
Фалльци Альберт 3 0.2
Стеванович Михайло 2 0.13
Фон Моос Юлиан 1 0.07
Christian Witzig 1 0.07
Кинтилья Хорди 1 0.07
Дзанотти Маттиа 1 0.07
Nikolaj Moeller 1 0.07
Гёртлер Лукас 1 0.07
Красничи Альбин 1 0.07
Фазлии Бетим 1 0.07
Шмидт Исаак 1 0.07
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Бремен Финн 4 0
Барри Тьерно 2 1
Сигуа Габриэль 1 1
Джака Таулант 2 0
Дрэгер Мохамед 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вейга Ренату 2 0
Комас Арнау 0 1
Фрай Фабиан 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Йованович Джордже 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 5 1
Кинтилья Хорди 5 0
Шуберт Фабиан 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фалльци Альберт 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Шмидт Исаак 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Ватковяк Лукас 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
4
Базель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

0
18
Базель
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Санкт-Галлен
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

5
22

Голы по времени матча

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
4
33%
4
50%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

5
18
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
60%
3
17%
16-30
1
20%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
1
20%
3
17%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
17%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
5
28%
2
25%
76-90

Забито

17
26
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
8%
1-15
4
24%
4
15%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
3
18%
6
23%
61-75
5
29%
29%
7
27%
76-90

Пропущено

29
18
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
17%
3
17%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
3
10%
5
28%
46-60
5
17%
3
17%
61-75
9
31%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0
Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1
Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1

Результаты матчей

Базель
Санкт-Галлен

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:1
4 раза 57%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Базель
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
2
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
4
9
1.5
8
6
1
12
2.5
4
10
1
12
3.5
3
11
1
12
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
2.
Янг Бойз
 14 8 4 2 32 - 15 28
3.
Серветт
 1:0 15 8 4 3 25 - 18 28
4.
Санкт-Галлен
 0:1 15 8 3 4 28 - 17 27
5.
Люцерн
 15 7 3 5 23 - 26 24
6.
Лугано
 14 6 1 7 26 - 24 19
7.
Лозанна
 15 5 4 6 24 - 23 19
8.
Ивердон
 15 4 5 6 20 - 31 17
9.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
10.
Грасcхоппер
 0:1 15 4 2 9 20 - 24 14
11.
Базель
 1:0 14 3 2 9 17 - 30 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 4 8 16 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 0:1 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
3.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
5.
Серветт
 1:0 8 4 3 1 16 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
8.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
9.
Базель
 1:0 8 3 2 3 12 - 12 11
10.
Лугано
 6 3 1 2 10 - 7 10
11.
Грасcхоппер
 0:1 7 3 1 3 12 - 10 10
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 0:1 8 1 3 4 9 - 10 6
6.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
7.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
8.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
9.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 1 5 8 - 15 4
11.
Грасcхоппер
 0:1 8 1 1 6 8 - 14 4
12.
Базель
 1:0 6 0 0 6 5 - 18 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (2)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Весь список
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Ничья
Санкт-Галлен
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