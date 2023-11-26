Тур: 15. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
1:0
Перерыв
0'
1:0
11' ГолКаде Антон
13' Желтая карточкаКаде Антон
38' Желтая карточкаДжака Таулант
43' Желтая карточкаШмидт Исаак
Ход матча
11'
1:0
13'
38'
43'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Базель
Санкт-Галлен
36 матчей
86.1%
13.9%
5.3290705182008E-15%
31 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
22 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
27.8%
27 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед
62 матча
50%
24.2%
25.8%
31 победа 15 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.5%
45.2%
19.3%
22 победы 28 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.5%
35.5%
21%
27 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
54
71
Голов в среднем за матч
1.86
2.15
Среднее время на гол
48
41
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.33
1.21
Среднее время на гол
67
74
Всего голов
98
106
Голов в среднем за матч
1.58
1.71
Тотал матчей
2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
53
Больше 85%
Меньше 15%
9
43
Больше 69%
Меньше 31%
19
25
Больше 40%
Меньше 60%
37
14
Больше 23%
Меньше 77%
48
8
Больше 13%
Меньше 87%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
Среднее время на гол
56
52
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.21
|Сигуа Габриэль
|2
|0.14
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.14
|Ндой Дан
|1
|0.07
|Джака Таулант
|1
|0.07
|Йованович Джордже
|1
|0.07
|Каде Антон
|1
|0.07
|Ван Бремен Финн
|1
|0.07
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.07
|Мэлоун Морис
|1
|0.07
|Комас Арнау
|1
|0.07
|Хунцикер Андрин
|1
|0.07
|Вейга Ренату
|1
|0.07
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Барри Тьерно
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|5
|0.33
|Жеббель Виллем
|4 (1)
|0.27
|Шуберт Фабиан
|3
|0.2
|Фалльци Альберт
|3
|0.2
|Стеванович Михайло
|2
|0.13
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.07
|Christian Witzig
|1
|0.07
|Кинтилья Хорди
|1
|0.07
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.07
|Nikolaj Moeller
|1
|0.07
|Гёртлер Лукас
|1
|0.07
|Красничи Альбин
|1
|0.07
|Фазлии Бетим
|1
|0.07
|Шмидт Исаак
|1
|0.07
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Барри Тьерно
|2
|1
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Джака Таулант
|2
|0
|Дрэгер Мохамед
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Йованович Джордже
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Каде Антон
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|5
|1
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|Шуберт Фабиан
|4
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Шмидт Исаак
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Ватковяк Лукас
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
4
Базель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
0
18
Базель
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Санкт-Галлен
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
5
22
Голы по времени матча
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
4
33%
4
50%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
5
18
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
60%
3
17%
16-30
1
20%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
1
20%
3
17%
76-90
Пропущено
18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
17%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
5
28%
2
25%
76-90
Забито
17
26
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
8%
1-15
4
24%
4
15%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
3
18%
6
23%
61-75
5
29%
29%
7
27%
76-90
Пропущено
29
18
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
17%
3
17%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
3
10%
5
28%
46-60
5
17%
3
17%
61-75
9
31%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0
Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1
Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1
Результаты матчей
Базель
Санкт-Галлен
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:1
4 раза 57%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Базель
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
34
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
49
86
112
410
112
311
112
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|2.
|14
|8
|4
|2
|32 - 15
|28
|3.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|25 - 18
|28
|4.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|28 - 17
|27
|5.
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|6.
|14
|6
|1
|7
|26 - 24
|19
|7.
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|8.
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|9.
|15
|4
|4
|7
|28 - 36
|16
|10.
|0:1
|15
|4
|2
|9
|20 - 24
|14
|11.
|1:0
|14
|3
|2
|9
|17 - 30
|11
|12.
|14
|2
|4
|8
|16 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|5.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|9.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|10.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|11.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|6.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|17 - 25
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|11.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|12.
|1:0
|6
|0
|0
|6
|5 - 18
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4