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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Базель
2:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
11' Гол
Каде Антон
13' Желтая карточка
Каде Антон
38' Желтая карточка
Джака Таулант
43' Желтая карточка
Шмидт Исаак
2:0
70' Гол
Ван Бремен Финн
81' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90' Желтая карточка
Фалльци Альберт
90'+5

Ход матча

11'
Каде Антон
(Шмидт Доминик II)
1:0
13'
Каде Антон
 
16'
 
Окороджи Чима
Patrick Sutter
38'
Джака Таулант
 
43'
 
Шмидт Исаак
46'
 
Гёртлер Лукас
Карлен Грегори
57'
Йованович Джордже
Дубасин Жонатан
 
68'
Leon Avdullahu
Барри Тьерно
 
69'
Зе Арлет Жуниор
Карлос Гауто Хуан
 
70'
Ван Бремен Финн
(Шмидт Доминик II)
2:0
74'
 
Красничи Альбин
Жеббель Виллем
74'
 
Nikolaj Moeller
Аколо Чадрак
77'
Рюэгг Кевин
Дрэгер Мохамед
 
81'
 
Гёртлер Лукас
81'
 
Шуберт Фабиан
Тома Бастьен
90'
 
Фалльци Альберт

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 353 Количество передач 382
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Хитц
Mapвин
6
Дрэгер
Мохамед
20
Фрай
Фабиан
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
40
Вейга
Ренату
33
Карлос
Гауто
Хуан
8
Дубасин
Жонатан
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
1
Ати-Зиги
Лоуренс
6
Patrick
Sutter
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
13
Карлен
Грегори
8
Кинтилья
Хорди
24
Тома
Бастьен
37
Christian
Witzig
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Базель
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Базель
Санкт-Галлен

36 матчей

86.1%
13.9%
5.3290705182008E-15%
31 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
22 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
27.8%
27 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед

62 матча

50%
24.2%
25.8%
31 победа 15 ничьих 16 побед

Первый тайм

35.5%
45.2%
19.3%
22 победы 28 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.5%
35.5%
21%
27 побед 22 ничьи 13 побед

История матчей

С
2:1
С
6:1
С
1:1
К
1:2
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:5
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:4
С
0:7
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
4:3
SC
0:0
КШ
1:3
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
0:3
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
ТМС
2:3
ТМС
3:3
С
0:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
2:4
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
2:1

Голы

Всего голов

54
71

Голов в среднем за матч

1.86
2.15

Среднее время на гол

48
41

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.33
1.21

Среднее время на гол

67
74

Всего голов

98
106

Голов в среднем за матч

1.58
1.71

Тотал матчей

2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
53
Больше 85%
Меньше 15%
9
43
Больше 69%
Меньше 31%
19
25
Больше 40%
Меньше 60%
37
14
Больше 23%
Меньше 77%
48
8
Больше 13%
Меньше 87%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
59

Среднее время на гол

56
52

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.21
Ван Бремен Финн 2 0.14
Сигуа Габриэль 2 0.14
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.14
Ндой Дан 1 0.07
Джака Таулант 1 0.07
Йованович Джордже 1 0.07
Каде Антон 1 0.07
Дрэгер Мохамед 1 0.07
Мэлоун Морис 1 0.07
Комас Арнау 1 0.07
Хунцикер Андрин 1 0.07
Вейга Ренату 1 0.07
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 5 0.33
Жеббель Виллем 4 (1) 0.27
Шуберт Фабиан 3 0.2
Фалльци Альберт 3 0.2
Стеванович Михайло 2 0.13
Фон Моос Юлиан 1 0.07
Christian Witzig 1 0.07
Кинтилья Хорди 1 0.07
Дзанотти Маттиа 1 0.07
Nikolaj Moeller 1 0.07
Гёртлер Лукас 1 0.07
Красничи Альбин 1 0.07
Фазлии Бетим 1 0.07
Шмидт Исаак 1 0.07
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Бремен Финн 4 0
Барри Тьерно 2 1
Джака Таулант 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Дрэгер Мохамед 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вейга Ренату 2 0
Комас Арнау 0 1
Фрай Фабиан 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Йованович Джордже 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 5 1
Кинтилья Хорди 5 0
Шуберт Фабиан 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фалльци Альберт 3 0
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Гёртлер Лукас 1 0
Ватковяк Лукас 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
4
Базель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

0
18
Базель
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Санкт-Галлен
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

5
22

Голы по времени матча

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
4
29%
4
50%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

5
18
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
60%
3
17%
16-30
1
20%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
1
20%
3
17%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
17%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
5
28%
2
25%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
5%
2
8%
1-15
4
21%
4
15%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
4
21%
6
23%
61-75
5
26%
7
27%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
17%
4
20%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
3
10%
5
25%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
9
31%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0
Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1
Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1

Результаты матчей

Базель
Санкт-Галлен

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:1
4 раза 57%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Базель
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
1
7
2.5
3
4
1
7
3.5
2
5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
9
1.5
8
7
1
13
2.5
4
11
1
13
3.5
3
12
1
13
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
2.
Янг Бойз
 14 8 4 2 32 - 15 28
3.
Серветт
 15 8 4 3 26 - 18 28
4.
Санкт-Галлен
 15 8 3 4 28 - 18 27
5.
Люцерн
 15 7 3 5 23 - 26 24
6.
Лугано
 14 6 1 7 26 - 24 19
7.
Лозанна
 15 5 4 6 24 - 23 19
8.
Ивердон
 15 4 5 6 20 - 31 17
9.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
10.
Грасcхоппер
 15 4 2 9 20 - 25 14
11.
Базель
 14 3 2 9 18 - 30 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 4 8 16 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
3.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
5.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
8.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
9.
Базель
 8 3 2 3 13 - 12 11
10.
Лугано
 6 3 1 2 10 - 7 10
11.
Грасcхоппер
 7 3 1 3 12 - 10 10
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 8 1 3 4 9 - 11 6
6.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
7.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
8.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
9.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 1 5 8 - 15 4
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 8 - 15 4
12.
Базель
 6 0 0 6 5 - 18 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Серветт Бедья Крис 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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