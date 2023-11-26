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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Серветт
1:0
Первый тайм: 45+'
Грасcхоппер
0'
1:0
16' Гол
Гийемено Джереми
22' Желтая карточка
Лавс Джошуа

Ход матча

16'
Гийемено Джереми
1:0
22'
 
Лавс Джошуа
37'
 
Секо Аюму
Лавс Джошуа

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Грасcхоппер
1.57
5.40
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5.50
Все Коэффициенты
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
19
Севрен
Йоан
4
Руй
Стив
6
Барон
Энтони
77
Болла
Бендегуз
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
29
Бедья
Крис
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
73
Ходжа
Флориан
21
Мабил
Авер
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Корбяну
Теодор
9
Брэдли
Финк
22
Francis
Momoh
Серветт
4-4-2
Грасcхоппер
4-4-2

История личных встреч

Серветт
Грасcхоппер

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

125%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

20 матчей

60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
65%
10%
5 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
0:1
С
2:4
С
3:2
С
1:1
К
1:0
ТМК
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:4
С
3:4
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

33
33

Голов в среднем за матч

1.65
1.65

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 7 (1) 0.47
Кривелли Энцо 4 (2) 0.27
Гийемено Джереми 3 0.2
Кутеса Дерек 2 0.13
Стеванович Мирослав 2 0.13
Конья Тимоте 1 0.07
Мазику Брэдли 1 0.07
Севрен Йоан 1 0.07
Антунес Алексис 1 0.07
Роделен Ронни 1 0.07
Руй Стив 1 0.07
Флюке Патрик 1 0.07
Барон Энтони 0 0
Ондуа Гаэль 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 5 0.33
Мабил Авер 3 0.2
Francis Momoh 3 0.2
Giotto Morandi 2 0.13
Корбяну Теодор 1 (1) 0.07
Шюрпф Паскаль 1 0.07
Феррейра Филипе 1 0.07
Брэдли Финк 1 0.07
Бабунски Дориан 1 0.07
Дадашов Ренат 1 0.07
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 4 0
Дулин Давид 3 0
Севрен Йоан 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Антунес Алексис 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Диба Самба 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 5 0
Кристерс Тоберс 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абелс Дирк 2 0
Giotto Morandi 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Серветт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Грасcхоппер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
4
Серветт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Грасcхоппер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

8
11
Серветт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

16
7
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
13%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
7
44%
1
14%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
5
42%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

26
19
7 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
4
15%
3
16%
1-15
1
4%
7
37%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
10
38%
2
11%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
19%
2
8%
1-15
3
19%
5
21%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
2
13%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1
Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1

Результаты матчей

Серветт
Грасcхоппер

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Серветт
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
4
10
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
2.
Янг Бойз
 14 8 4 2 32 - 15 28
3.
Серветт
 1:0 15 8 4 3 25 - 18 28
4.
Санкт-Галлен
 0:1 15 8 3 4 28 - 17 27
5.
Люцерн
 15 7 3 5 23 - 26 24
6.
Лугано
 14 6 1 7 26 - 24 19
7.
Лозанна
 15 5 4 6 24 - 23 19
8.
Ивердон
 15 4 5 6 20 - 31 17
9.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
10.
Грасcхоппер
 0:1 15 4 2 9 20 - 24 14
11.
Базель
 1:0 14 3 2 9 17 - 30 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 4 8 16 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 0:1 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
3.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
5.
Серветт
 1:0 8 4 3 1 16 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
8.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
9.
Базель
 1:0 8 3 2 3 12 - 12 11
10.
Лугано
 6 3 1 2 10 - 7 10
11.
Грасcхоппер
 0:1 7 3 1 3 12 - 10 10
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 0:1 8 1 3 4 9 - 10 6
6.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
7.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
8.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
9.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 1 5 8 - 15 4
11.
Грасcхоппер
 0:1 8 1 1 6 8 - 14 4
12.
Базель
 1:0 6 0 0 6 5 - 18 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Лавс Джошуа уходит с поля. Секо Аюму выходит вместо него
  • 22'
    Лавс Джошуа получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - Бедья Крис бьет в цель!
  • 16'
    Бедья Крис сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Гийемено Джереми бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Серветт.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.57. Новички получат приятный бонус!
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    1.57 ПОСТАВИТЬ
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Серветт
Ничья
Грасcхоппер
1.57
5.40
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5.50
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