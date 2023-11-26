Тур: 15. Стадион: Стад де Женев.
2:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолГийемено Джереми
22' Желтая карточкаЛавс Джошуа
67' Желтая карточкаПаскочи Максим
1:0
67' Не забитый пенальтиБедья Крис
2:0
75' ГолКонья Тимоте
90'+4
Ход матча
16'
1:0
22'
37'
67'
67'
1:0
75'
2:0
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
541 Количество передач 369
-
58 Владение мячом, % 42
19
Севрен
Йоан
4
Руй
Стив
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
21
Мабил
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
12 Калога ИссаЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
40 Robin Kalem
-
54 Liam Bollati
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Серветт
Грасcхоппер
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
125%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
20 матчей
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
65%
10%
5 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
1.38
Среднее время на гол
63
65
Всего голов
33
33
Голов в среднем за матч
1.65
1.65
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|7 (1)
|0.47
|Кривелли Энцо
|4 (2)
|0.27
|Гийемено Джереми
|3
|0.2
|Кутеса Дерек
|2
|0.13
|Конья Тимоте
|2
|0.13
|Стеванович Мирослав
|2
|0.13
|Мазику Брэдли
|1
|0.07
|Севрен Йоан
|1
|0.07
|Антунес Алексис
|1
|0.07
|Роделен Ронни
|1
|0.07
|Руй Стив
|1
|0.07
|Флюке Патрик
|1
|0.07
|Барон Энтони
|0
|0
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|5
|0.33
|Мабил Авер
|3
|0.2
|Francis Momoh
|3
|0.2
|Giotto Morandi
|2
|0.13
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.07
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.07
|Феррейра Филипе
|1
|0.07
|Брэдли Финк
|1
|0.07
|Бабунски Дориан
|1
|0.07
|Дадашов Ренат
|1
|0.07
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|4
|0
|Дулин Давид
|3
|0
|Севрен Йоан
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Диба Самба
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|5
|0
|Кристерс Тоберс
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Грасcхоппер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
4
Серветт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
8
11
Серветт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Грасcхоппер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
18
7
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
11%
2
29%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
8
44%
1
14%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
1
11%
4
25%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
5
42%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
28
19
8 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
4
14%
3
16%
1-15
2
7%
7
37%
16-30
2
7%
3
16%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
5
18%
3
16%
61-75
11
39%
2
11%
76-90
Пропущено
16
26
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
3
19%
2
8%
1-15
3
19%
6
23%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
2
13%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1
Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1
Результаты матчей
Серветт
Грасcхоппер
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Серветт
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
62
34
26
25
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
87
411
312
312
213
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4