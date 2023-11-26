Тур: 15. Стадион: Альянц.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
20
Simon
Seidl
10
Paul
Mensah
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гэйл ТььерриНападающий
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlНападающий
- Нападающий
-
10 Paul MensahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Рапид Вена
Блау-Вайсс Линц
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
11
Голов в среднем за матч
2
3.67
Среднее время на гол
45
24
Всего голов
3
12
Голов в среднем за матч
0.75
3
Тотал матчей
3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
30
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0.33
|Грюлль Марко
|3 (2)
|0.2
|Зайдль Маттиас
|3
|0.2
|Фалли Маюлу
|3 (1)
|0.2
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.2
|Кюн Николас
|2
|0.13
|Гргич Лукас
|2
|0.13
|Байич Анте
|1
|0.07
|Ауэр Йонас
|1
|0.07
|Морманн Мартин
|1
|0.07
|Гэйл Тььерри
|1
|0.07
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|5
|0.33
|Simon Pirkl
|2
|0.13
|Голлес Джулиан
|2
|0.13
|Paul Mensah
|2
|0.13
|Фейертаг Штефан
|1
|0.07
|Носс Конор
|1
|0.07
|Маранда Мануэль
|1
|0.07
|Simon Seidl
|1
|0.07
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.07
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|2
|1
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|0
|Кверфельд Леопольд
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Зайдль Маттиас
|2
|0
|Конголо Теренс
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|5
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Кох Тобиас
|3
|0
|Paul Mensah
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Маранда Мануэль
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
4
Рапид Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Блау-Вайсс Линц
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
12
8
Рапид Вена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Блау-Вайсс Линц
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
21
12
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
15%
4
44%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
3
18%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
6
46%
2
12%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
25%
2
25%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
4
50%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
5
20%
6
35%
1-15
5
20%
3
18%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
26
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
17%
5
19%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
7
39%
4
15%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК (Ам) 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0
Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2
Результаты матчей
Рапид Вена
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:5
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:5
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
25
25
16
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
77
59
59
212
311
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|32 - 10
|33
|2.
|15
|10
|3
|2
|26 - 11
|33
|3.
|15
|8
|4
|3
|21 - 13
|28
|4.
|15
|7
|4
|4
|26 - 21
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|20 - 20
|24
|6.
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|7.
|15
|5
|4
|6
|14 - 14
|19
|8.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|27 - 16
|19
|9.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|17 - 26
|17
|10.
|15
|3
|4
|8
|10 - 23
|13
|11.
|15
|2
|2
|11
|15 - 29
|8
|12.
|15
|0
|3
|12
|7 - 34
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|9.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|14 - 12
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|12.
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 4
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|6.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|2 3