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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 21'
Блау-Вайсс Линц
0'
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Блау-Вайсс Линц
1.40
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Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
20
Хофманн
Максимилиан
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
8
Гргич
Лукас
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Nicolas
Schmid
27
Хаудум
Штефан
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
22
Fabian
Windhager
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
19
Alexander
Briedl
20
Simon
Seidl
9
Ronivaldo
II
10
Paul
Mensah
Рапид Вена
4-2-3-1
Блау-Вайсс Линц
3-4-3

История личных встреч

Рапид Вена
Блау-Вайсс Линц

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б
0:5
ТМК
2:1
К
0:4
К
1:2

Голы

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

2
3.67

Среднее время на гол

45
24

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

0.75
3

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
30

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 5 0.33
Грюлль Марко 3 (2) 0.2
Зайдль Маттиас 3 0.2
Фалли Маюлу 3 (1) 0.2
Кверфельд Леопольд 3 0.2
Кюн Николас 2 0.13
Гргич Лукас 2 0.13
Байич Анте 1 0.07
Ауэр Йонас 1 0.07
Морманн Мартин 1 0.07
Гэйл Тььерри 1 0.07
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 5 0.33
Simon Pirkl 2 0.13
Голлес Джулиан 2 0.13
Paul Mensah 2 0.13
Фейертаг Штефан 1 0.07
Носс Конор 1 0.07
Маранда Мануэль 1 0.07
Simon Seidl 1 0.07
Кох Тобиас 1 (1) 0.07
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Alexander Briedl 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заттльбергер Николас 2 1
Хофманн Максимилиан 3 0
Кершбаум Роман 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Кверфельд Леопольд 3 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Морманн Мартин 2 0
Зайдль Маттиас 2 0
Конголо Теренс 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Кюн Николас 1 0
Фалли Маюлу 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 5 0
Marco Krainz 3 0
Кох Тобиас 3 0
Paul Mensah 3 0
Митрович Данило 3 0
Хаудум Штефан 2 0
Michael Brandner 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Ronivaldo II 2 0
Пашич Алем 1 0
Фейертаг Штефан 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
4
Рапид Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Блау-Вайсс Линц
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

12
8
Рапид Вена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Блау-Вайсс Линц
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

21
12

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
15%
4
44%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
3
18%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
6
46%
2
12%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
25%
2
25%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
4
50%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
5
20%
6
35%
1-15
5
20%
3
18%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
26
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
17%
5
19%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
7
39%
4
15%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК (Ам) 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0
Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2

Результаты матчей

Рапид Вена
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:5
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:5
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
3
4
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
5
9
5
9
2.5
2
12
3
11
3.5
1
13
2
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 15 10 3 2 32 - 10 33
2.
Штурм Грац
 15 10 3 2 26 - 11 33
3.
ЛАСК
 15 8 4 3 21 - 13 28
4.
Хартберг
 15 7 4 4 26 - 21 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 15 6 6 3 20 - 20 24
6.
Вольфсбергер
 15 6 5 4 23 - 21 23
7.
Аустрия Вена
 15 5 4 6 14 - 14 19
8.
Рапид Вена
 0:0 15 4 7 4 27 - 16 19
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 15 4 5 6 17 - 26 17
10.
Альтах
 15 3 4 8 10 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 15 2 2 11 15 - 29 8
12.
Аустрия Лустенау
 15 0 3 12 7 - 34 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
3.
Ред Булл Зальцбург
 7 5 0 2 13 - 4 15
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 7 2 4 1 7 - 5 10
7.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 7 2 4 1 8 - 9 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 3 2 8 - 11 9
9.
Рапид Вена
 0:0 8 1 5 2 14 - 12 8
10.
Альтах
 7 2 1 4 4 - 8 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 7 3 2 2 13 - 4 11
5.
Хартберг
 7 3 2 2 14 - 8 11
6.
Вольфсбергер
 7 2 4 1 11 - 11 10
7.
Аустрия Вена
 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 8 2 1 5 9 - 17 7
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 3 4 3 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Аустрия Вена Мартинс Марвин 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Рапид Вена
Ничья
Блау-Вайсс Линц
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