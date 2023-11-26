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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 12.
Омония Никосия
0:1
Первый тайм: 22'
Этникос Ахна

Ход матча

13'
0:1
Пехливанис Мариос
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Этникос Ахна
8.40
5.20
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8.20
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Все Коэффициенты
Омония Никосия
Этникос Ахна

История личных встреч

Омония Никосия
Этникос Ахна

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.1%
25.8%
16.1%
18 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

107.7%
0 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед

44 матча

63.6%
18.2%
18.2%
28 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.1%
52.3%
13.6%
15 побед 23 ничьи 6 побед

Второй тайм

40.9%
40.9%
18.2%
18 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ТМС
0:2
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
2:1
К
1:1
К
0:0
ПД
3:2
ПД
1:2
К
1:3
К
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:2
КК
2:0
КК
0:2
ПД
2:1
ПД
1:1
CC
1:0
КК
3:0
ПД
1:1
ПД
0:1
К
1:0
К
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ТМС
1:3
К
1:1
ПД
1:2
К
0:2

Голы

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.43
1.35

Среднее время на гол

63
66

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

0.83
0.52

Среднее время на гол

108
171

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

1.11
0.95

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
16
Больше 36%
Меньше 64%
28
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

80
94

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 6 0.5
Какулис Андроникос 6 0.5
Сиприано Маркос Робсон 2 0.17
Симич Велько 1 0.08
Лойзу Лойзос 1 0.08
Saidou Alioum 1 0.08
Безус Роман 1 (1) 0.08
Ансарифард Карим 1 (1) 0.08
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 8 (3) 0.67
Пехливанис Мариос 2 0.17
Enzo Cabrera2 2 0.17
Де Ириондо Мануэль 1 0.08
Дражич Деян 1 0.08
Липски Патрик 1 0.08
Эммануэль Ломотей 1 0.08

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 3 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Симич Велько 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Сиприано Маркос Робсон 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Семедо Вилли 1 0
Saidou Alioum 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 5 0
Marios Peratikos 3 1
Enzo Cabrera2 4 0
Спировски Стефан 3 0
Petros Ioannou 3 0
Элиа Мариос 2 0
Дражич Деян 2 0
Липски Патрик 2 0
Эммануэль Ломотей 2 0
Ристевски Кирче 1 0
Elia Konstantinos 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Этникос Ахна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
8
Омония Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

8
7
Омония Никосия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Этникос Ахна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
7
35%
16-30
2
25%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
25%
4
20%
61-75
2
25%
4
20%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
25%
3
38%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
4
21%
5
31%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
4
25%
76-90

Пропущено

14
25
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
1
4%
1-15
2
14%
7
28%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
4
29%
6
24%
61-75
4
29%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2
Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0
Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0

Результаты матчей

Омония Никосия
Этникос Ахна

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
1
5
2
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
8
3
1.5
3
8
4
7
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 12 8 2 2 26 - 7 26
2.
АПОЭЛ
 12 8 2 2 19 - 7 26
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Анортосис
 11 6 3 2 21 - 11 21
5.
Омония Никосия
 0:1 12 5 5 2 21 - 13 20
6.
Аполлон
 11 5 3 3 16 - 9 18
7.
Неа Саламина
 0:1 12 5 3 4 18 - 15 18
8.
АЕК Ларнака
 11 4 4 3 18 - 16 16
9.
Этникос Ахна
 1:0 12 4 3 5 17 - 25 15
10.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Закакиу
 1:0 12 3 3 6 17 - 29 12
12.
Отеллос
 12 2 3 7 11 - 18 9
13.
Кармиотисса
 11 1 2 8 10 - 25 5
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
3.
Неа Саламина
 0:1 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Омония Никосия
 0:1 7 3 3 1 13 - 7 12
6.
Этникос Ахна
 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
8.
Аполлон
 6 3 1 2 8 - 5 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Закакиу
 1:0 7 2 1 4 6 - 18 7
12.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 0:1 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
9.
Закакиу
 1:0 5 1 2 2 11 - 11 5
10.
Неа Саламина
 0:1 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Этникос Ахна
 1:0 7 1 2 4 9 - 20 5
12.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 6
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Г О О О О Л - Пехливанис Мариос бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 78% завершится победой Этникос Ахна.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Омония Никосия
Ничья
Этникос Ахна
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Где смотреть матч Омония Никосия 0:1 Этникос Ахна онлайн

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Омония Никосия
Этникос Ахна
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