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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 12.
Омония Никосия
4:1
Конец матча
Этникос Ахна
0'
0:1
13' Гол
Пехливанис Мариос
22' Желтая карточка
Giorgos Nicolas Angelopoulos
1:1
23' Гол
Лойзу Лойзос
24' Вторая желтая карточка
Giorgos Nicolas Angelopoulos
2:1
42' Гол
Семедо Вилли
66' Желтая карточка
Saidou Alioum
3:1
70' Гол
Панайоту Николас
4:1
75' Гол
Ансарифард Карим
77' Желтая карточка
Enzo Cabrera2
90'+3
Омония Никосия
Этникос Ахна

История личных встреч

Омония Никосия
Этникос Ахна

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.1%
25.8%
16.1%
18 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

107.7%
0 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед

44 матча

63.6%
18.2%
18.2%
28 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.1%
52.3%
13.6%
15 побед 23 ничьи 6 побед

Второй тайм

40.9%
40.9%
18.2%
18 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ТМС
0:2
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
2:1
К
1:1
К
0:0
ПД
3:2
ПД
1:2
К
1:3
К
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:2
КК
2:0
КК
0:2
ПД
2:1
ПД
1:1
CC
1:0
КК
3:0
ПД
1:1
ПД
0:1
К
1:0
К
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ТМС
1:3
К
1:1
ПД
1:2
К
0:2

Голы

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.43
1.35

Среднее время на гол

63
66

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

0.83
0.52

Среднее время на гол

108
171

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

1.11
0.95

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
16
Больше 36%
Меньше 64%
28
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

80
94

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 7 0.58
Какулис Андроникос 6 0.5
Лойзу Лойзос 2 0.17
Сиприано Маркос Робсон 2 0.17
Ансарифард Карим 2 (1) 0.17
Симич Велько 1 0.08
Панайоту Николас 1 0.08
Saidou Alioum 1 0.08
Безус Роман 1 (1) 0.08
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 8 (3) 0.67
Пехливанис Мариос 3 0.25
Enzo Cabrera2 2 0.17
Де Ириондо Мануэль 1 0.08
Дражич Деян 1 0.08
Липски Патрик 1 0.08
Эммануэль Ломотей 1 0.08

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 3 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Симич Велько 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Saidou Alioum 2 0
Баширу Фуад 0 1
Сиприано Маркос Робсон 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Семедо Вилли 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 5 0
Enzo Cabrera2 5 0
Marios Peratikos 3 1
Giorgos Nicolas Angelopoulos 2 1
Спировски Стефан 3 0
Petros Ioannou 3 0
Элиа Мариос 2 0
Дражич Деян 2 0
Липски Патрик 2 0
Эммануэль Ломотей 2 0
Ристевски Кирче 1 0
Elia Konstantinos 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Этникос Ахна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
9
Омония Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

8
7
Омония Никосия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Этникос Ахна
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
13%
3
33%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Пропущено

9
24
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
1
4%
1-15
1
11%
8
33%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
22%
6
25%
61-75
2
22%
4
17%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
25%
3
38%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
4
17%
6
35%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
6
26%
4
24%
76-90

Пропущено

15
29
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
1
3%
1-15
2
13%
8
28%
16-30
3
20%
5
17%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
27%
8
28%
61-75
4
27%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2
Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0
Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0

Результаты матчей

Омония Никосия
Этникос Ахна

Точный счет

0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
2
3
3
4
2.5
1
4
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
2
1.5
1
6
2
3
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
9
3
1.5
3
9
5
7
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 12 8 2 2 26 - 7 26
2.
АПОЭЛ
 12 8 2 2 19 - 7 26
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Анортосис
 12 7 3 2 22 - 11 24
5.
Омония Никосия
 12 6 5 1 25 - 13 23
6.
Неа Саламина
 12 5 4 3 20 - 16 19
7.
Аполлон
 12 5 3 4 16 - 10 18
8.
АЕК Ларнака
 11 4 4 3 18 - 16 16
9.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 12 3 3 6 17 - 29 12
11.
Закакиу
 12 2 4 6 18 - 31 10
12.
Отеллос
 12 2 3 7 11 - 18 9
13.
Кармиотисса
 11 1 2 8 10 - 25 5
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
3.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
4.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
5.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
6.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
8.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
9.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
10.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
11.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Г О О О О Л - Семедо Вилли бьет в цель!
    • 24'
      Giorgos Nicolas Angelopoulos получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 24'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Г О О О О Л - Лойзу Лойзос бьет в цель!
    • 22'
      Giorgos Nicolas Angelopoulos получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Г О О О О Л - Пехливанис Мариос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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