Тур: 12.
4:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолПехливанис Мариос
22' Желтая карточкаGiorgos Nicolas Angelopoulos
1:1
23' ГолЛойзу Лойзос
24' Вторая желтая карточкаGiorgos Nicolas Angelopoulos
2:1
42' ГолСемедо Вилли
66' Желтая карточкаSaidou Alioum
3:1
70' ГолПанайоту Николас
4:1
75' ГолАнсарифард Карим
77' Желтая карточкаEnzo Cabrera2
90'+3
Ход матча
13'
23'
1:1
42'
2:1
66'
70'
3:1
75'
4:1
77'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Jay Enem
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Омония Никосия
Этникос Ахна
31 матч
90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.1%
25.8%
16.1%
18 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
107.7%
0 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед
44 матча
63.6%
18.2%
18.2%
28 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.1%
52.3%
13.6%
15 побед 23 ничьи 6 побед
Второй тайм
40.9%
40.9%
18.2%
18 побед 18 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.43
1.35
Среднее время на гол
63
66
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
0.83
0.52
Среднее время на гол
108
171
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
1.11
0.95
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
16
Больше 36%
Меньше 64%
28
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
80
94
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|7
|0.58
|Какулис Андроникос
|6
|0.5
|Лойзу Лойзос
|2
|0.17
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.17
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.17
|Симич Велько
|1
|0.08
|Панайоту Николас
|1
|0.08
|Saidou Alioum
|1
|0.08
|Безус Роман
|1 (1)
|0.08
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|8 (3)
|0.67
|Пехливанис Мариос
|3
|0.25
|Enzo Cabrera2
|2
|0.17
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.08
|Дражич Деян
|1
|0.08
|Липски Патрик
|1
|0.08
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.08
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|3
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Saidou Alioum
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|5
|0
|Enzo Cabrera2
|5
|0
|Marios Peratikos
|3
|1
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Спировски Стефан
|3
|0
|Petros Ioannou
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Дражич Деян
|2
|0
|Липски Патрик
|2
|0
|Эммануэль Ломотей
|2
|0
|Ристевски Кирче
|1
|0
|Elia Konstantinos
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Этникос Ахна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
9
Омония Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
8
7
Омония Никосия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Этникос Ахна
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
13%
3
33%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Пропущено
9
24
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
1
4%
1-15
1
11%
8
33%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
22%
6
25%
61-75
2
22%
4
17%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
25%
3
38%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
4
17%
6
35%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
6
26%
4
24%
76-90
Пропущено
15
29
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
1
3%
1-15
2
13%
8
28%
16-30
3
20%
5
17%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
27%
8
28%
61-75
4
27%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2
Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0
Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0
Результаты матчей
Омония Никосия
Этникос Ахна
Точный счет
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
23
34
14
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
32
16
23
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
93
39
57
210
210
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5