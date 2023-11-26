  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 12.
Закакиу
1:0
Первый тайм: 21'
Неа Саламина
0'
6' Желтая карточка
Rasheed Oreoluwa Yusuf
1:0
14' Пенальти
Дигин Николя
20' Желтая карточка

Ход матча

6'
Rasheed Oreoluwa Yusuf
 
14'
Дигин Николя
1:0
20'
 
Лучшие коэффициенты
Закакиу
Ничья
Неа Саламина
3.75
Реклама, ligastavok.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
4.15
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Закакиу
Неа Саламина

История личных встреч

Закакиу
Неа Саламина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ПД
2:0
ПД
1:5

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 5 (1) 0.42
Дигин Николя 2 0.17
Хадьивасилис Иоаннис 2 0.17
Шлогар Мартин 2 0.17
Mark Sifneos 2 (1) 0.17
Рейнолдс Аластер 1 0.08
Делмиро 1 0.08
Роша Кенни 1 0.08
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.58
Abdelaye Diakite 4 0.33
Даткович Нико 1 0.08
Мигелито 1 0.08
Бехарано Данни 1 0.08
Дурмишай Фиорин 1 0.08
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.08
Antonis Katsiaris 1 0.08
Kialy Abdoul Kone 1 0.08

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 2 1
Шлогар Мартин 2 1
Дигин Николя 3 0
Evagoras Antoniou 3 0
Yigal Becker 3 0
Valentinos Pastellis 1 1
John Ruiz 2 0
Рейнолдс Аластер 2 0
Mark Sifneos 2 0
Andreas Christou 2 0
Kyriakos Antoniou 2 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Yair Castro 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
Valdy Matongo 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 0
Тчаха Серж 4 1
Карлитуш Тавареш 2 0
Abdelaye Diakite 2 0
Diego Dorregaray 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Нарсинг Лусиано 1 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Daniel Celea 1 0
Kialy Abdoul Kone 1 0

Результаты матчей

Закакиу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Неа Саламина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
6
Закакиу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

7
11
Закакиу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Неа Саламина
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
35%
3
30%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Пропущено

11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
4
36%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
18%
2
10%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
6
35%
7
35%
76-90

Пропущено

28
12
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
7%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
5
18%
3
25%
31-45
7
25%
2
17%
46-60
2
7%
2
17%
61-75
9
32%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1
Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0
Неа Саламина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1
Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1

Результаты матчей

Закакиу
Неа Саламина

Точный счет

0:5
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:5
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Закакиу
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
1
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
2
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
6
5
4
7
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 12 8 2 2 26 - 7 26
2.
АПОЭЛ
 12 8 2 2 19 - 7 26
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Анортосис
 11 6 3 2 21 - 11 21
5.
Омония Никосия
 0:1 12 5 5 2 21 - 13 20
6.
Аполлон
 11 5 3 3 16 - 9 18
7.
Неа Саламина
 0:1 12 5 3 4 18 - 15 18
8.
АЕК Ларнака
 11 4 4 3 18 - 16 16
9.
Этникос Ахна
 1:0 12 4 3 5 17 - 25 15
10.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Закакиу
 1:0 12 3 3 6 17 - 29 12
12.
Отеллос
 12 2 3 7 11 - 18 9
13.
Кармиотисса
 11 1 2 8 10 - 25 5
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
3.
Неа Саламина
 0:1 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Омония Никосия
 0:1 7 3 3 1 13 - 7 12
6.
Этникос Ахна
 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
8.
Аполлон
 6 3 1 2 8 - 5 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Закакиу
 1:0 7 2 1 4 6 - 18 7
12.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 0:1 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
9.
Закакиу
 1:0 5 1 2 2 11 - 11 5
10.
Неа Саламина
 0:1 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Этникос Ахна
 1:0 7 1 2 4 9 - 20 5
12.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 6
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Г О О О О Л - Дигин Николя из команды Закакиу забивает с точки!
  • 6'
    Rasheed Oreoluwa Yusuf получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Закакиу
Ничья
Неа Саламина
3.75
Реклама, ligastavok.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
4.15
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Закакиу 1:0 Неа Саламина онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Закакиу
Неа Саламина
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 