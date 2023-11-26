Тур: 12.
1:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
14'
1:0
20'
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Yigal Becker
-
27 John Ruiz
-
-
-
17 Yair Castro
-
-
-
- Запасные игроки
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Edson Silva
-
-
99 Osman Koroma
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
Закакиу
Неа Саламина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|5 (1)
|0.42
|Дигин Николя
|2
|0.17
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.17
|Шлогар Мартин
|2
|0.17
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.17
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.08
|Делмиро
|1
|0.08
|Роша Кенни
|1
|0.08
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.58
|Abdelaye Diakite
|4
|0.33
|Даткович Нико
|1
|0.08
|Мигелито
|1
|0.08
|Бехарано Данни
|1
|0.08
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.08
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.08
|Antonis Katsiaris
|1
|0.08
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.08
Карточки
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|2
|1
|Шлогар Мартин
|2
|1
|Дигин Николя
|3
|0
|Evagoras Antoniou
|3
|0
|Yigal Becker
|3
|0
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|John Ruiz
|2
|0
|Рейнолдс Аластер
|2
|0
|Mark Sifneos
|2
|0
|Andreas Christou
|2
|0
|Kyriakos Antoniou
|2
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Yair Castro
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Мабани Фостав
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|6
|0
|Тчаха Серж
|4
|1
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0
Результаты матчей
Закакиу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Неа Саламина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
6
Закакиу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
7
11
Закакиу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Неа Саламина
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
35%
3
30%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Пропущено
11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
4
36%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
18%
2
10%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
6
35%
7
35%
76-90
Пропущено
28
12
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
7%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
5
18%
3
25%
31-45
7
25%
2
17%
46-60
2
7%
2
17%
61-75
9
32%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Закакиу
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1
Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0
Неа Саламина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1
Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1
Результаты матчей
Закакиу
Неа Саламина
Точный счет
0:5
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:5
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Закакиу
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
41
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
47
65
47
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 7
|26
|2.
|12
|8
|2
|2
|19 - 7
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|22 - 12
|26
|4.
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|0:1
|12
|5
|5
|2
|21 - 13
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|7.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|18 - 15
|18
|8.
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|9.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|17 - 25
|15
|10.
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|17 - 29
|12
|12.
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|13.
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|14.
|11
|0
|0
|11
|3 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|3.
|0:1
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|5.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|6.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|14 - 11
|8
|11.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|12.
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|9.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|10.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|9 - 20
|5
|12.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|13.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
|14.
|6
|0
|0
|6
|1 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5