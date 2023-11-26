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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 12.
Закакиу
2:2
Конец матча
Неа Саламина
0'
6' Желтая карточка
Rasheed Oreoluwa Yusuf
1:0
14' Пенальти
Дигин Николя
20' Желтая карточка
Yair Castro
1:1
21' Гол
Antonis Katsiaris
1:2
55' Гол
Дурмишай Фиорин
61' Желтая карточка
Нарсинг Лусиано
72' Желтая карточка
Тчаха Серж
83' Желтая карточка
Бехарано Данни
89' Вторая желтая карточка
Бехарано Данни
2:2
90' Гол в свои ворота
Сержио Констрантинос
90' Желтая карточка
Giorgos Viktoros
90' Желтая карточка
Andreas Christou
90'+11
Закакиу
Неа Саламина

История личных встреч

Закакиу
Неа Саламина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ПД
2:0
ПД
1:5

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 5 (1) 0.42
Дигин Николя 3 (1) 0.25
Хадьивасилис Иоаннис 2 0.17
Шлогар Мартин 2 0.17
Mark Sifneos 2 (1) 0.17
Рейнолдс Аластер 1 0.08
Делмиро 1 0.08
Роша Кенни 1 0.08
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.58
Abdelaye Diakite 4 0.33
Дурмишай Фиорин 2 0.17
Antonis Katsiaris 2 0.17
Даткович Нико 1 0.08
Мигелито 1 0.08
Бехарано Данни 1 0.08
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.08
Kialy Abdoul Kone 1 0.08

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 2 1
Шлогар Мартин 2 1
Дигин Николя 3 0
Andreas Christou 3 0
Evagoras Antoniou 3 0
Yigal Becker 3 0
Valentinos Pastellis 1 1
John Ruiz 2 0
Рейнолдс Аластер 2 0
Mark Sifneos 2 0
Yair Castro 2 0
Kyriakos Antoniou 2 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
Valdy Matongo 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 1
Тчаха Серж 5 1
Нарсинг Лусиано 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Abdelaye Diakite 2 0
Diego Dorregaray 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Daniel Celea 1 0
Kialy Abdoul Kone 1 0
Giorgos Viktoros 1 0

Результаты матчей

Закакиу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Неа Саламина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
9
Закакиу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

7
11
Закакиу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Неа Саламина
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
10%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
7
35%
3
27%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Пропущено

11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
4
36%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
22%
2
9%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
6
33%
8
35%
76-90

Пропущено

31
13
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
6%
2
15%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
5
16%
3
23%
31-45
8
26%
2
15%
46-60
2
6%
2
15%
61-75
10
32%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1
Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0
Неа Саламина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1
Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1

Результаты матчей

Закакиу
Неа Саламина

Точный счет

0:5
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:5
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Закакиу
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
1
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
4
3
2
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
7
5
4
8
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 12 8 2 2 26 - 7 26
2.
АПОЭЛ
 12 8 2 2 19 - 7 26
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Анортосис
 12 7 3 2 22 - 11 24
5.
Омония Никосия
 12 6 5 1 25 - 13 23
6.
Неа Саламина
 12 5 4 3 20 - 16 19
7.
Аполлон
 12 5 3 4 16 - 10 18
8.
АЕК Ларнака
 11 4 4 3 18 - 16 16
9.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 12 3 3 6 17 - 29 12
11.
Закакиу
 12 2 4 6 18 - 31 10
12.
Отеллос
 12 2 3 7 11 - 18 9
13.
Кармиотисса
 11 1 2 8 10 - 25 5
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
3.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
4.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
5.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
6.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
8.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
9.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
10.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
11.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
Весь список
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    • 6'
      Rasheed Oreoluwa Yusuf получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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