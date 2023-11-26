Тур: 12.
2:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаRasheed Oreoluwa Yusuf
1:0
14' ПенальтиДигин Николя
20' Желтая карточкаYair Castro
1:1
21' ГолAntonis Katsiaris
1:2
55' ГолДурмишай Фиорин
61' Желтая карточкаНарсинг Лусиано
72' Желтая карточкаТчаха Серж
83' Желтая карточкаБехарано Данни
89' Вторая желтая карточкаБехарано Данни
2:2
90' Гол в свои воротаСержио Констрантинос
90' Желтая карточкаGiorgos Viktoros
90' Желтая карточкаAndreas Christou
90'+11
Ход матча
14'
1:0
20'
21'
46'
55'
1:2
61'
72'
83'
89'
90'
90'
90'
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Yigal Becker
-
27 John Ruiz
-
-
-
17 Yair Castro
-
-
-
- Запасные игроки
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Edson Silva
-
-
99 Osman Koroma
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
Закакиу
Неа Саламина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|5 (1)
|0.42
|Дигин Николя
|3 (1)
|0.25
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.17
|Шлогар Мартин
|2
|0.17
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.17
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.08
|Делмиро
|1
|0.08
|Роша Кенни
|1
|0.08
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.58
|Abdelaye Diakite
|4
|0.33
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.17
|Antonis Katsiaris
|2
|0.17
|Даткович Нико
|1
|0.08
|Мигелито
|1
|0.08
|Бехарано Данни
|1
|0.08
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.08
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.08
Карточки
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|2
|1
|Шлогар Мартин
|2
|1
|Дигин Николя
|3
|0
|Andreas Christou
|3
|0
|Evagoras Antoniou
|3
|0
|Yigal Becker
|3
|0
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|John Ruiz
|2
|0
|Рейнолдс Аластер
|2
|0
|Mark Sifneos
|2
|0
|Yair Castro
|2
|0
|Kyriakos Antoniou
|2
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Мабани Фостав
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|1
|Тчаха Серж
|5
|1
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0
|Giorgos Viktoros
|1
|0
Результаты матчей
Закакиу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Неа Саламина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
9
Закакиу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
7
11
Закакиу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Неа Саламина
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
10%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
7
35%
3
27%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Пропущено
11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
4
36%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
22%
2
9%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
6
33%
8
35%
76-90
Пропущено
31
13
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
6%
2
15%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
5
16%
3
23%
31-45
8
26%
2
15%
46-60
2
6%
2
15%
61-75
10
32%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Закакиу
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1
Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0
Неа Саламина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1
Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1
Результаты матчей
Закакиу
Неа Саламина
Точный счет
0:5
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:5
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Закакиу
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
41
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
34
32
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
57
75
48
210
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5