Тур: 12.
Ход матча
34'
45'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
21 Гассама СекуНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
Аполлон
Анортосис
32 матча
71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
20 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.4%
18.8%
27 побед 6 ничьих 0 побед
28 матчей
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 17 побед
60 матчей
38.3%
33.3%
28.4%
23 победы 20 ничьих 17 побед
Первый тайм
33.3%
36.7%
30%
20 побед 22 ничьи 18 побед
Второй тайм
45%
26.7%
28.3%
27 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
42
Голов в среднем за матч
1.89
1.31
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
1.44
0.96
Среднее время на гол
62
93
Всего голов
99
69
Голов в среднем за матч
1.65
1.15
Тотал матчей
2.5
57
Больше 95%
Меньше 5%
3
52
Больше 87%
Меньше 13%
8
32
Больше 53%
Меньше 47%
28
19
Больше 32%
Меньше 68%
41
7
Больше 12%
Меньше 88%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|5
|0.42
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.17
|Юрчевич Марио
|2
|0.17
|Перец Элиэль
|2 (1)
|0.17
|Костаче Ионуц
|1
|0.08
|Дариква Тендайи
|1
|0.08
|Сагаль Анхело
|1
|0.08
|Экполо Годсвилл
|1
|0.08
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|5
|0.42
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.42
|Чико Хосе Мануэль Морено
|3
|0.25
|Элдер Феррейра
|3 (1)
|0.25
|Коррейя Андерсон
|1
|0.08
|Гассама Секу
|1
|0.08
|Тиун Уссейну
|1
|0.08
|Феррер Сальвадор
|1
|0.08
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.08
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|1
|Дигин Николя
|2
|0
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Крменчик Михал
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|3
|0
|Каргас Яннис
|3
|0
|Элдер Феррейра
|3
|0
|Арболеда Иван
|2
|0
|Чико Хосе Мануэль Морено
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Тиун Уссейну
|1
|0
|Кастель Серхио
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Анортосис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
9
Аполлон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Анортосис
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
5
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
4
27%
1
5%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
4
27%
5
24%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5
Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0
Анортосис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5
Результаты матчей
Аполлон
Анортосис
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
41
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
38
83
29
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 7
|26
|2.
|12
|8
|2
|2
|19 - 7
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|22 - 12
|26
|4.
|4:1
|12
|6
|5
|1
|25 - 13
|23
|5.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|21 - 11
|22
|6.
|2:1
|12
|6
|3
|3
|20 - 15
|21
|7.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|16 - 9
|19
|8.
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|10.
|1:4
|12
|3
|3
|6
|17 - 29
|12
|11.
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|12.
|1:2
|12
|2
|3
|7
|17 - 31
|9
|13.
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|14.
|11
|0
|0
|11
|3 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|3.
|4:1
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|7.
|1:4
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|9.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|14 - 11
|8
|11.
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|12.
|1:2
|7
|1
|1
|5
|6 - 20
|4
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|4:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|10.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|1:4
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
|14.
|6
|0
|0
|6
|1 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5