  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 12.
Аполлон
0:0
Первый тайм: 45+'
Анортосис
0'
34' Желтая карточка
Дариква Тендайи
45' Желтая карточка
45' Желтая карточка

Ход матча

34'
Дариква Тендайи
 
45'
 
45'
 
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Аполлон
Ничья
Анортосис
3.55
3.40
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Все Коэффициенты
Аполлон
Анортосис

История личных встреч

Аполлон
Анортосис

32 матча

71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
20 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.4%
18.8%
27 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 17 побед

60 матчей

38.3%
33.3%
28.4%
23 победы 20 ничьих 17 побед

Первый тайм

33.3%
36.7%
30%
20 побед 22 ничьи 18 побед

Второй тайм

45%
26.7%
28.3%
27 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:3
ТМС
1:0
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:1
К
2:1
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
К
1:0
К
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:1
ТМС
0:5
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
К
1:2
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
К
2:3
К
3:1
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
К
2:1
ПД
1:2
К
4:1
К
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.89
1.31

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.44
0.96

Среднее время на гол

62
93

Всего голов

99
69

Голов в среднем за матч

1.65
1.15

Тотал матчей

2.5
57
Больше 95%
Меньше 5%
3
52
Больше 87%
Меньше 13%
8
32
Больше 53%
Меньше 47%
28
19
Больше 32%
Меньше 68%
41
7
Больше 12%
Меньше 88%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 5 0.42
Вальбуэна Матьё 2 0.17
Юрчевич Марио 2 0.17
Перец Элиэль 2 (1) 0.17
Костаче Ионуц 1 0.08
Дариква Тендайи 1 0.08
Сагаль Анхело 1 0.08
Экполо Годсвилл 1 0.08
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 5 0.42
Герреро Мигель 5 (2) 0.42
Чико Хосе Мануэль Морено 3 0.25
Элдер Феррейра 3 (1) 0.25
Коррейя Андерсон 1 0.08
Гассама Секу 1 0.08
Тиун Уссейну 1 0.08
Феррер Сальвадор 1 0.08
Dimitrianos Tzouliou 1 0.08

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Кириаку Хараламбос 1 1
Дигин Николя 2 0
Абдураими Бешарт 2 0
Вальбуэна Матьё 2 0
Коль Исраэль 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Крменчик Михал 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0
Экполо Годсвилл 1 0
Шполярич Данило 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 3 0
Каргас Яннис 3 0
Элдер Феррейра 3 0
Арболеда Иван 2 0
Чико Хосе Мануэль Морено 2 0
Danil Paroutis 2 0
Корреа Павлос 0 1
Уорис Маджид 1 0
Ваге Мусса 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Тиун Уссейну 1 0
Кастель Серхио 1 0
Феррер Сальвадор 1 0

Результаты матчей

Аполлон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Анортосис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
9
Аполлон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Анортосис
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
5
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
4
27%
1
5%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
4
27%
5
24%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5
Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0
Анортосис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5

Результаты матчей

Аполлон
Анортосис

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
8
3
2
9
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 12 8 2 2 26 - 7 26
2.
АПОЭЛ
 12 8 2 2 19 - 7 26
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Омония Никосия
 4:1 12 6 5 1 25 - 13 23
5.
Анортосис
 0:0 12 6 4 2 21 - 11 22
6.
Неа Саламина
 2:1 12 6 3 3 20 - 15 21
7.
Аполлон
 0:0 12 5 4 3 16 - 9 19
8.
АЕК Ларнака
 11 4 4 3 18 - 16 16
9.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 1:4 12 3 3 6 17 - 29 12
11.
Отеллос
 12 2 3 7 11 - 18 9
12.
Закакиу
 1:2 12 2 3 7 17 - 31 9
13.
Кармиотисса
 11 1 2 8 10 - 25 5
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
3.
Омония Никосия
 4:1 7 4 3 0 17 - 7 15
4.
Неа Саламина
 2:1 5 4 1 0 11 - 2 13
5.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
6.
Аполлон
 0:0 7 3 2 2 8 - 5 11
7.
Этникос Ахна
 1:4 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Анортосис
 0:0 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
12.
Закакиу
 1:2 7 1 1 5 6 - 20 4
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:0 6 4 1 1 10 - 3 13
2.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
5.
Аполлон
 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 4:1 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Неа Саламина
 2:1 7 2 2 3 9 - 13 8
9.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
10.
Закакиу
 1:2 5 1 2 2 11 - 11 5
11.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 1:4 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 6
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Гарсия Фран получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Кириаку Хараламбос получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Дариква Тендайи получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Анортосис.
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Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Анортосис
3.55
3.40
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3.30
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Аполлон
Анортосис
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