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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 12.
Аполлон
0:1
Конец матча
Анортосис
0'
34' Желтая карточка
Дариква Тендайи
45' Желтая карточка
Кириаку Хараламбос
45' Желтая карточка
Гарсия Фран
61' Желтая карточка
Коль Исраэль
75' Желтая карточка
Nabil Marmouk
0:1
86' Гол
Гассама Секу
90'+10
Аполлон
Анортосис

История личных встреч

Аполлон
Анортосис

32 матча

71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
20 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.4%
18.8%
27 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 17 побед

60 матчей

38.3%
33.3%
28.4%
23 победы 20 ничьих 17 побед

Первый тайм

33.3%
36.7%
30%
20 побед 22 ничьи 18 побед

Второй тайм

45%
26.7%
28.3%
27 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:3
ТМС
1:0
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:1
К
2:1
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
К
1:0
К
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:1
ТМС
0:5
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
К
1:2
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
К
2:3
К
3:1
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
К
2:1
ПД
1:2
К
4:1
К
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.89
1.31

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.44
0.96

Среднее время на гол

62
93

Всего голов

99
69

Голов в среднем за матч

1.65
1.15

Тотал матчей

2.5
57
Больше 95%
Меньше 5%
3
52
Больше 87%
Меньше 13%
8
32
Больше 53%
Меньше 47%
28
19
Больше 32%
Меньше 68%
41
7
Больше 12%
Меньше 88%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 5 0.42
Вальбуэна Матьё 2 0.17
Юрчевич Марио 2 0.17
Перец Элиэль 2 (1) 0.17
Костаче Ионуц 1 0.08
Дариква Тендайи 1 0.08
Сагаль Анхело 1 0.08
Экполо Годсвилл 1 0.08
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 5 0.42
Герреро Мигель 5 (2) 0.42
Чико Хосе Мануэль Морено 3 0.25
Элдер Феррейра 3 (1) 0.25
Гассама Секу 2 0.17
Коррейя Андерсон 1 0.08
Тиун Уссейну 1 0.08
Феррер Сальвадор 1 0.08
Dimitrianos Tzouliou 1 0.08

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 4 0
Кириаку Хараламбос 2 1
Теки Тесфальдет 3 0
Коль Исраэль 3 0
Дигин Николя 2 0
Абдураими Бешарт 2 0
Вальбуэна Матьё 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Крменчик Михал 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0
Экполо Годсвилл 1 0
Шполярич Данило 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 3 0
Каргас Яннис 3 0
Элдер Феррейра 3 0
Арболеда Иван 2 0
Чико Хосе Мануэль Морено 2 0
Danil Paroutis 2 0
Корреа Павлос 0 1
Уорис Маджид 1 0
Гарсия Фран 1 0
Ваге Мусса 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Тиун Уссейну 1 0
Кастель Серхио 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Nabil Marmouk 1 0

Результаты матчей

Аполлон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Анортосис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
9
Аполлон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Анортосис
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
5
45%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
4
27%
1
5%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
4
27%
6
27%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5
Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0
Анортосис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5

Результаты матчей

Аполлон
Анортосис

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
2
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
4
2
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
8
4
2
10
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 12 8 2 2 26 - 7 26
2.
АПОЭЛ
 12 8 2 2 19 - 7 26
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Анортосис
 12 7 3 2 22 - 11 24
5.
Омония Никосия
 12 6 5 1 25 - 13 23
6.
Неа Саламина
 12 5 4 3 20 - 16 19
7.
Аполлон
 12 5 3 4 16 - 10 18
8.
АЕК Ларнака
 11 4 4 3 18 - 16 16
9.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 12 3 3 6 17 - 29 12
11.
Закакиу
 12 2 4 6 18 - 31 10
12.
Отеллос
 12 2 3 7 11 - 18 9
13.
Кармиотисса
 11 1 2 8 10 - 25 5
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
3.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
4.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
5.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
6.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
8.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
9.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
10.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
11.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Гарсия Фран получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Кириаку Хараламбос получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Дариква Тендайи получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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