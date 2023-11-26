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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Андерлехт
0:1
Первый тайм: 20'
РВДМ 47
0'
1' Желтая карточка
Abner II
0:1
16' Гол
Мерсье Ксавье

Ход матча

1'
 
Abner II
16'
0:1
Мерсье Ксавье
(Абе Суто)
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
РВДМ 47
6.15
4.55
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7.20
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Все Коэффициенты
33
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
25
Дилейни
Томас
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
8
Флипс
Алексис
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
44
Сиссако
Мусса
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
8
Абе
Суто
30
Мерсье
Ксавье
77
Рен-Аделед
Жефф
9
Гейе
Махтар
Андерлехт
4-3-3
РВДМ 47
3-4-2-1

История личных встреч

Андерлехт
РВДМ 47

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 9 (2) 0.6
Дрейер Андерс 7 0.47
Струйкенс Марио 3 0.2
Амузу Френсис 3 0.2
Леони Тео 1 0.07
Н'Диайе Мусса 1 0.07
Васкес Луис 1 0.07
Вертонген Ян 1 0.07
Сарделла Киллиан 0 0
Азар Торган 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 6 0.4
Бирон Микаэль 3 (1) 0.2
Да Сильва Флоран 2 0.13
Мерсье Ксавье 1 0.07
Двомо Пьер 1 0.07
Ilay Camara 1 0.07
Сеговия Луис Джеованни 1 0.07
Абе Суто 1 0.07
Romildo 1 0.07
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 3 1
Сарделла Киллиан 3 0
Леони Тео 3 0
Вертонген Ян 2 0
Дилейни Томас 2 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Патрис Луи 2 0
Васкес Луис 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Флипс Алексис 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Abner II 3 0
Двомо Пьер 3 0
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Сиссако Мусса 2 0
Абе Суто 2 0
Ilay Camara 2 0
Дефурни Тео 1 0
Коне Юссуф 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
5
Андерлехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
РВДМ 47
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
6
Андерлехт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
РВДМ 47
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
86% (12)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
60%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

26
18
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
4
22%
16-30
7
27%
5
28%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
5
19%
4
22%
76-90

Пропущено

16
24
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
2
13%
7
29%
29%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
5
31%
3
13%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1
Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5
РВДМ 47
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1
РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0

Результаты матчей

Андерлехт
РВДМ 47

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
2
5
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
4
10
4
10
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 35 - 16 35
2.
Андерлехт
 0:1 15 8 4 3 27 - 16 28
3.
Гент
 15 7 7 1 24 - 16 28
4.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
5.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
6.
Генк
 15 6 6 3 28 - 15 24
7.
Брюгге
 15 6 5 4 27 - 15 23
8.
Стандард
 15 5 5 5 16 - 21 20
9.
РВДМ 47
 1:0 15 5 5 5 18 - 25 20
10.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 4 4 7 17 - 25 16
12.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
13.
Эйпен
 15 4 2 9 18 - 32 14
14.
АХ Лёвен
 15 3 3 9 20 - 30 12
15.
Вестерло
 15 2 5 8 20 - 29 11
16.
Кортрейк
 14 2 3 9 10 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
2.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
3.
Андерлехт
 0:1 7 5 1 1 14 - 6 16
4.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
11.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
12.
РВДМ 47
 1:0 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
14.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 0:1 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
РВДМ 47
 1:0 8 3 2 3 10 - 14 11
6.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
7.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
8.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
9.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
10.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
11.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
12.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
16.
Кортрейк
 7 0 1 6 3 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 7
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Абе Суто сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Мерсье Ксавье бьет в цель!
  • 1'
    Abner получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
РВДМ 47
6.15
4.55
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7.20
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Где смотреть матч Андерлехт 0:1 РВДМ 47 онлайн

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Андерлехт
РВДМ 47
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