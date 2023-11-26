Тур: 15. Стадион: Лото-парк.
Ход матча
1'
16'
0:1
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
8
Абе
Суто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
-
23 Romildo
-
15 Sada Diallo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Андерлехт
РВДМ 47
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|9 (2)
|0.6
|Дрейер Андерс
|7
|0.47
|Струйкенс Марио
|3
|0.2
|Амузу Френсис
|3
|0.2
|Леони Тео
|1
|0.07
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.07
|Васкес Луис
|1
|0.07
|Вертонген Ян
|1
|0.07
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|6
|0.4
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.2
|Да Сильва Флоран
|2
|0.13
|Мерсье Ксавье
|1
|0.07
|Двомо Пьер
|1
|0.07
|Ilay Camara
|1
|0.07
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.07
|Абе Суто
|1
|0.07
|Romildo
|1
|0.07
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|3
|1
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Леони Тео
|3
|0
|Вертонген Ян
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Abner II
|3
|0
|Двомо Пьер
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Сиссако Мусса
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Ilay Camara
|2
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
5
Андерлехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
РВДМ 47
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
10
6
Андерлехт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
РВДМ 47
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
86% (12)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
60%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Забито
26
18
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
4
22%
16-30
7
27%
5
28%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
5
19%
4
22%
76-90
Пропущено
16
24
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
2
13%
7
29%
29%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
5
31%
3
13%
61-75
3
19%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1
Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5
РВДМ 47
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1
РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0
Результаты матчей
Андерлехт
РВДМ 47
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
44
25
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
86
410
410
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 16
|35
|2.
|0:1
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|3.
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|4.
|15
|8
|1
|6
|18 - 14
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|30 - 13
|24
|6.
|15
|6
|6
|3
|28 - 15
|24
|7.
|15
|6
|5
|4
|27 - 15
|23
|8.
|15
|5
|5
|5
|16 - 21
|20
|9.
|1:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 25
|20
|10.
|15
|4
|7
|4
|18 - 24
|19
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|13.
|15
|4
|2
|9
|18 - 32
|14
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 30
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|3.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|8
|4
|4
|0
|15 - 10
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|11.
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|12.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 14
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 8
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|9.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|11.
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|9 - 21
|4
|15.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 7
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5