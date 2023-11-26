Тур: 15. Стадион: Лото-парк.
0'
1' Желтая карточкаAbner II
0:1
16' ГолМерсье Ксавье
49' Желтая карточкаФлипс Алексис
73' Желтая карточкаГейе Махтар
1:1
74' ПенальтиДрейер Андерс
82' Желтая карточкаIlay Camara
88' Вторая желтая карточкаIlay Camara
2:1
90' ГолВаскес Луис
90'+7
Ход матча
1'
16'
0:1
46'
49'
73'
74'
1:1
82'
87'
88'
90'
2:1
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
8
Абе
Суто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
-
23 Romildo
-
15 Sada Diallo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Андерлехт
РВДМ 47
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|9 (2)
|0.6
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.53
|Струйкенс Марио
|3
|0.2
|Амузу Френсис
|3
|0.2
|Васкес Луис
|2
|0.13
|Леони Тео
|1
|0.07
|Вертонген Ян
|1
|0.07
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.07
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|6
|0.4
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.2
|Мерсье Ксавье
|2
|0.13
|Да Сильва Флоран
|2
|0.13
|Абе Суто
|1
|0.07
|Двомо Пьер
|1
|0.07
|Ilay Camara
|1
|0.07
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.07
|Romildo
|1
|0.07
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|3
|1
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Леони Тео
|3
|0
|Вертонген Ян
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|3
|1
|Ilay Camara
|3
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Abner II
|3
|0
|Двомо Пьер
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Сиссако Мусса
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
6
Андерлехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
РВДМ 47
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
10
6
Андерлехт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
РВДМ 47
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
25%
4
36%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
50%
3
20%
61-75
1
17%
6
40%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Забито
28
19
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
4
14%
0
0%
1-15
3
11%
5
26%
16-30
7
25%
5
26%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
3
11%
3
16%
61-75
6
21%
4
21%
76-90
Пропущено
17
26
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
6%
3
12%
1-15
3
18%
7
27%
16-30
2
12%
3
12%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
5
29%
29%
4
15%
61-75
3
18%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1
Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5
РВДМ 47
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1
РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0
Результаты матчей
Андерлехт
РВДМ 47
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
96
411
411
114
114
114
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|8 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 7
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5