  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Андерлехт
2:1
Конец матча
РВДМ 47
0'
1' Желтая карточка
Abner II
0:1
16' Гол
Мерсье Ксавье
49' Желтая карточка
Флипс Алексис
73' Желтая карточка
Гейе Махтар
1:1
74' Пенальти
Дрейер Андерс
82' Желтая карточка
Ilay Camara
88' Вторая желтая карточка
Ilay Camara
2:1
90' Гол
Васкес Луис
90'+7
33
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
25
Дилейни
Томас
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
8
Флипс
Алексис
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
44
Сиссако
Мусса
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
8
Абе
Суто
30
Мерсье
Ксавье
77
Рен-Аделед
Жефф
9
Гейе
Махтар
Андерлехт
4-3-3
РВДМ 47
3-4-2-1

История личных встреч

Андерлехт
РВДМ 47

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 9 (2) 0.6
Дрейер Андерс 8 (1) 0.53
Струйкенс Марио 3 0.2
Амузу Френсис 3 0.2
Васкес Луис 2 0.13
Леони Тео 1 0.07
Вертонген Ян 1 0.07
Н'Диайе Мусса 1 0.07
Сарделла Киллиан 0 0
Азар Торган 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 6 0.4
Бирон Микаэль 3 (1) 0.2
Мерсье Ксавье 2 0.13
Да Сильва Флоран 2 0.13
Абе Суто 1 0.07
Двомо Пьер 1 0.07
Ilay Camara 1 0.07
Сеговия Луис Джеованни 1 0.07
Romildo 1 0.07
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 3 1
Сарделла Киллиан 3 0
Леони Тео 3 0
Вертонген Ян 2 0
Дилейни Томас 2 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Флипс Алексис 2 0
Патрис Луи 2 0
Васкес Луис 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 3 1
Ilay Camara 3 1
Эрис Жонатан 3 0
Abner II 3 0
Двомо Пьер 3 0
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Сиссако Мусса 2 0
Абе Суто 2 0
Дефурни Тео 1 0
Коне Юссуф 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
6
Андерлехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
РВДМ 47
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
6
Андерлехт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
РВДМ 47
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
25%
4
36%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
50%
3
20%
61-75
1
17%
6
40%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

28
19
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
4
14%
0
0%
1-15
3
11%
5
26%
16-30
7
25%
5
26%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
3
11%
3
16%
61-75
6
21%
4
21%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
6%
3
12%
1-15
3
18%
7
27%
16-30
2
12%
3
12%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
5
29%
29%
4
15%
61-75
3
18%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1
Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5
РВДМ 47
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1
РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0

Результаты матчей

Андерлехт
РВДМ 47

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
9
6
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 35 - 16 35
2.
Андерлехт
 15 9 4 2 29 - 16 31
3.
Гент
 15 7 7 1 24 - 16 28
4.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
5.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
6.
Генк
 15 6 6 3 28 - 15 24
7.
Брюгге
 15 6 5 4 27 - 15 23
8.
Стандард
 15 5 5 5 16 - 21 20
9.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
10.
Мехелен
 15 5 3 7 16 - 19 18
11.
РВДМ 47
 15 4 5 6 18 - 27 17
12.
Спортинг Шарлеруа
 15 4 4 7 17 - 25 16
13.
Эйпен
 15 4 2 9 18 - 32 14
14.
АХ Лёвен
 15 3 3 9 20 - 30 12
15.
Вестерло
 15 2 5 8 20 - 29 11
16.
Кортрейк
 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
3.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
4.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
11.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
16.
Кортрейк
 7 0 1 6 3 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 8 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 7
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Abner уходит с поля. Коне Юссуф выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Дольберг Каспер уходит с поля. Васкес Луис выходит вместо него
    • 16'
      Абе Суто сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Мерсье Ксавье бьет в цель!
    • 1'
      Abner получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Андерлехт 2:1 РВДМ 47 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     