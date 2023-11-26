Тур: 12. Стадион: Athanasios Diakos.
Ход матча
5'
9'
0:2
13'
1:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
15
Давид
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Ламия
Атромитос
9 матчей
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы
19 матчей
10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
5.3%
68.4%
26.3%
1 победа 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.8%
73.7%
10.5%
3 победы 14 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.1
0.44
Среднее время на гол
81
202
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.1
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.26
0.79
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
71
114
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|4 (1)
|0.33
|Цилулис Сотирис
|2
|0.17
|Лонго Самуэле
|1
|0.08
|Сливка Выкинтас
|1
|0.08
|Matias Acuna I
|1
|0.08
|Мартинес Рубен II
|1
|0.08
|Тошич Зоран
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|3 (1)
|0.25
|Робай Гаэтан
|2
|0.17
|Lucas Acevedo
|1
|0.08
|Вергос Николаос
|1
|0.08
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.08
|Юбитана Дензель
|1
|0.08
|Камара Агибу
|1
|0.08
|Валенсия Диего
|1 (1)
|0.08
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|3
|1
|Пападопулос Кирьякос
|3
|0
|Matias Acuna I
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Omar Cabrera Santana
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Амарал Педру
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|2
|1
|Lucas Acevedo
|2
|1
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|Кешрида Ваджди
|3
|0
|Валенсия Диего
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|3
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Кунде Пьер
|1
|1
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Ламия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атромитос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
6
Ламия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Атромитос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
9
53%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
33%
1
6%
61-75
1
17%
3
18%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
6
50%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
3
18%
10
50%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1
Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1
Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2
ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3
Результаты матчей
Ламия
Атромитос
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ламия
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|32 - 8
|28
|2.
|12
|8
|3
|1
|22 - 9
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|4.
|10
|8
|1
|1
|30 - 7
|25
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|1:2
|12
|4
|3
|5
|12 - 19
|15
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 15
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|14 - 23
|13
|10.
|2:1
|12
|3
|4
|5
|13 - 22
|13
|11.
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|12.
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|13.
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|14.
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 2
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|8.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|11.
|2:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|2:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 18
|7
|7.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4