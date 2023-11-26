  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Ламия
1:2
Первый тайм: 20'
Атромитос
0'
0:1
5' Гол
Lucas Acevedo
0:2
9' Гол
Гонсалес Эдер
1:2
13' Гол
Мартинес Рубен

Ход матча

5'
0:1
Lucas Acevedo
(Dimitrios Tsakmakis)
9'
0:2
Гонсалес Эдер
(Валенсия Диего)
13'
Мартинес Рубен
1:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Атромитос
5.30
Реклама, fon.bet
7.44
Реклама, olimp.bet
3.55
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
16
Сидклей
Феррейра
21
Omar
Cabrera
Santana
14
Сливка
Выкинтас
6
Цандарис
Фанис
11
Мартинес
Рубен
II
23
Цилулис
Сотирис
10
Карлитос
Карлос
16
Цидотас
Панайотис
19
Кивракидис
Кириакос
44
Dimitrios
Tsakmakis
5
Lucas
Acevedo
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
26
Кунде
Пьер
9
Вергос
Николаос
8
Фридйонссон
Самуэль
10
Камара
Агибу
18
Валенсия
Диего
Ламия
4-3-3
Атромитос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Атромитос

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы

19 матчей

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

5.3%
68.4%
26.3%
1 победа 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.8%
73.7%
10.5%
3 победы 14 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:0
К
2:0
К
2:2

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.1
0.44

Среднее время на гол

81
202

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.1

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.26
0.79

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

71
114

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 4 (1) 0.33
Цилулис Сотирис 2 0.17
Лонго Самуэле 1 0.08
Сливка Выкинтас 1 0.08
Matias Acuna I 1 0.08
Мартинес Рубен II 1 0.08
Тошич Зоран 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 3 (1) 0.25
Робай Гаэтан 2 0.17
Lucas Acevedo 1 0.08
Вергос Николаос 1 0.08
Фридйонссон Самуэль 1 0.08
Юбитана Дензель 1 0.08
Камара Агибу 1 0.08
Валенсия Диего 1 (1) 0.08
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 3 1
Пападопулос Кирьякос 3 0
Matias Acuna I 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Станко Калеб 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Omar Cabrera Santana 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Амарал Педру 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 2 1
Lucas Acevedo 2 1
Цавелас Георгиос 3 0
Кешрида Ваджди 3 0
Валенсия Диего 3 0
Камара Агибу 3 0
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Цидотас Панайотис 1 1
Кунде Пьер 1 1
Фридйонссон Самуэль 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0

Результаты матчей

Ламия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Ламия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атромитос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
6
Ламия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Атромитос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
9
53%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
33%
1
6%
61-75
1
17%
3
18%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
6
50%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
3
18%
10
50%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1
Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1
Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2
ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3

Результаты матчей

Ламия
Атромитос

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ламия
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 32 - 8 28
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
4.
Панатинаикос
 10 8 1 1 30 - 7 25
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 1:2 12 4 3 5 12 - 19 15
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Астерас
 12 4 2 6 14 - 20 14
9.
Пансерраикос
 11 3 4 4 14 - 23 13
10.
Атромитос
 2:1 12 3 4 5 13 - 22 13
11.
ПАС Янина
 13 2 4 7 15 - 19 10
12.
Кифисия
 13 1 5 7 12 - 27 8
13.
Волос
 11 1 4 6 10 - 21 7
14.
Панетоликос
 12 1 3 8 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 1:2 6 3 1 2 8 - 7 10
9.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
10.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
11.
Атромитос
 2:1 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 6 1 1 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Атромитос
 2:1 8 2 1 5 8 - 18 7
7.
Ламия
 1:2 6 1 2 3 4 - 12 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 7 0 3 4 6 - 19 3
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Атромитос
5.30
Реклама, fon.bet
7.44
Реклама, olimp.bet
3.55
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 1:2 Атромитос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ламия
Атромитос
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 