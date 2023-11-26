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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Ламия
3:3
Конец матча
Атромитос
0'
0:1
4' Гол
Lucas Acevedo
0:2
8' Гол
Гонсалес Эдер
1:2
13' Гол
Мартинес Рубен
1:2
20' Не забитый пенальти
Валенсия Диего
2:2
22' Гол
Сливка Выкинтас
39' Желтая карточка
Давид Симон
42' Желтая карточка
Камара Агибу
3:2
55' Гол
Сидклей Феррейра
64' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
3:3
65' Пенальти
Вергос Николаос
73' Желтая карточка
Omar Cabrera Santana
73' Желтая карточка
Карлитос Карлос
86' Желтая карточка
Lucas Acevedo
88' Желтая карточка
Валенсия Диего
90'+8
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
16
Сидклей
Феррейра
21
Omar
Cabrera
Santana
14
Сливка
Выкинтас
6
Цандарис
Фанис
11
Мартинес
Рубен
II
23
Цилулис
Сотирис
10
Карлитос
Карлос
16
Цидотас
Панайотис
19
Кивракидис
Кириакос
44
Dimitrios
Tsakmakis
5
Lucas
Acevedo
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
26
Кунде
Пьер
9
Вергос
Николаос
8
Фридйонссон
Самуэль
10
Камара
Агибу
18
Валенсия
Диего
Ламия
4-3-3
Атромитос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Атромитос

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы

19 матчей

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

5.3%
68.4%
26.3%
1 победа 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.8%
73.7%
10.5%
3 победы 14 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:0
К
2:0
К
2:2

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.1
0.44

Среднее время на гол

81
202

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.1

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.26
0.79

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

71
114

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 4 (1) 0.33
Сливка Выкинтас 2 0.17
Цилулис Сотирис 2 0.17
Мартинес Рубен II 2 0.17
Лонго Самуэле 1 0.08
Matias Acuna I 1 0.08
Сидклей Феррейра 1 0.08
Тошич Зоран 0 0
Давид Симон 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 3 (1) 0.25
Робай Гаэтан 2 0.17
Lucas Acevedo 2 0.17
Вергос Николаос 2 (1) 0.17
Гонсалес Эдер 1 0.08
Валенсия Диего 1 (1) 0.08
Фридйонссон Самуэль 1 0.08
Юбитана Дензель 1 0.08
Камара Агибу 1 0.08
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 4 1
Пападопулос Кирьякос 4 0
Matias Acuna I 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Станко Калеб 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Сливка Выкинтас 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Амарал Педру 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Acevedo 3 1
Валенсия Диего 4 0
Камара Агибу 4 0
Де Бок Лоренс 2 1
Цавелас Георгиос 3 0
Кешрида Ваджди 3 0
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Цидотас Панайотис 1 1
Кунде Пьер 1 1
Фридйонссон Самуэль 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0

Результаты матчей

Ламия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
6
Ламия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атромитос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
6
Ламия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Атромитос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
33%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

9
20
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
22%
2
10%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
1
11%
9
45%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
1
11%
3
15%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
6
40%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
3
15%
10
43%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
25%
1
4%
61-75
5
25%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1
Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1
Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2
ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3

Результаты матчей

Ламия
Атромитос

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Ламия
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
5
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 32 - 8 28
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
4.
Панатинаикос
 11 8 1 2 30 - 9 25
5.
Арис Салоники
 12 6 2 4 18 - 14 20
6.
Ламия
 12 4 4 4 14 - 20 16
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Астерас
 12 4 2 6 14 - 20 14
9.
Пансерраикос
 11 3 4 4 14 - 23 13
10.
Атромитос
 12 2 5 5 14 - 24 11
11.
ПАС Янина
 13 2 4 7 15 - 19 10
12.
Кифисия
 13 1 5 7 12 - 27 8
13.
Волос
 11 1 4 6 10 - 21 7
14.
Панетоликос
 12 1 3 8 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
8.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
9.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
10.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 6 1 1 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 7 0 3 4 6 - 19 3
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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