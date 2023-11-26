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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Кортрейк
0:2
Второй тайм: 50'
Мехелен
0'
0:1
6' Гол
Бассетте Норман
10' Желтая карточка
Фулон Дам
0:2
16' Гол
Схоофс Роб

Ход матча

6'
0:1
Бассетте Норман
(Схоофс Роб)
10'
 
Фулон Дам
16'
0:2
Схоофс Роб
46'
Мбайо Дилан
Райан Алебиосу
 
46'
Авенатти Фелипе
Дэвис Айзек
 
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Мехелен
3.55
9.50
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3.20
Все Коэффициенты
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
2
Райан
Алебиосу
11
Dion
De
Neve
15
Малинов
Кристиян
10
Abdelkahar
Kadri
54
Оджо
Шейи
70
Бруно
Массимо
39
Дэвис
Айзек
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
8
Конате
Мори
30
Ванлерберге
Йорди
7
Хайреманс
Джеффри
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
70
Бассетте
Норман
Кортрейк
3-4-2-1
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Мехелен

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

25 матчей

40%
16%
44%
10 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
3:2
К
0:1
ПДА
1:4
ТМК
3:1
ПДА
3:2
ПДА
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:3
К
3:0
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛП
0:2
ТМК
0:0
ЛП
0:0
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
5:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.62
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.46

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.68
1.4

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 3 0.2
Dion De Neve 2 0.13
Abdelkahar Kadri 2 0.13
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.13
Оджо Шейи 1 0.07
Бруно Массимо 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 4 0.27
Хайреманс Джеффри 2 (1) 0.13
Лаубербах Лион 2 0.13
Сторм Никола 1 0.07
Флюке Патрик 1 0.07
Мрабти Керим 1 0.07
Rafik Belghali 1 0.07
Бейтс Дэвид 1 0.07
Бассетте Норман 1 0.07
Маледе Йонас 0 0
Фулон Дам 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 0
Мессату Наэль 5 0
Авенатти Фелипе 3 1
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Кана Марко 2 1
Сильва Жоао 3 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Abdelkahar Kadri 2 0
Бруно Массимо 1 0
Сиссако Абдулайе 1 0
Радованович Александар 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Мампасси Марк Рене 1 0
Lars Montegnies 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 4 0
Уолш Сэнди 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Бейтс Дэвид 2 0
Коббо Элиас 2 0
Конате Мори 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Схоофс Роб 1 0
Флюке Патрик 1 0
Мрабти Керим 1 0
Нгой Жульен 1 0
Куке Гетан 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Bilal Bafdili 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Мехелен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
3
Кортрейк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Мехелен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

1
6
Кортрейк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

11
15
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
36%
1
7%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
4
36%
3
20%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Пропущено

16
4
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
1
6%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
7
44%
1
25%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
17%
6
46%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
1
4%
2
11%
1-15
3
11%
4
21%
16-30
7
26%
3
16%
31-45
8
30%
30%
2
11%
46-60
4
15%
5
26%
61-75
4
15%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3
Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2
Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5

Результаты матчей

Кортрейк
Мехелен

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 35 - 16 35
2.
Андерлехт
 1:1 15 8 5 2 28 - 16 29
3.
Гент
 15 7 7 1 24 - 16 28
4.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
5.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
6.
Генк
 15 6 6 3 28 - 15 24
7.
Брюгге
 15 6 5 4 27 - 15 23
8.
Стандард
 15 5 5 5 16 - 21 20
9.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
10.
Мехелен
 2:0 15 5 3 7 15 - 19 18
11.
РВДМ 47
 1:1 15 4 6 5 18 - 26 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 15 4 4 7 17 - 25 16
13.
Эйпен
 15 4 2 9 18 - 32 14
14.
АХ Лёвен
 15 3 3 9 20 - 30 12
15.
Вестерло
 15 2 5 8 20 - 29 11
16.
Кортрейк
 0:2 15 2 3 10 10 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
2.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
3.
Андерлехт
 1:1 7 5 2 0 15 - 6 17
4.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Мехелен
 2:0 7 3 1 3 7 - 5 10
11.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
12.
РВДМ 47
 1:1 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 0:2 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 1:1 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
РВДМ 47
 1:1 8 2 3 3 10 - 15 9
8.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
9.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
10.
Мехелен
 2:0 8 2 2 4 8 - 14 8
11.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
16.
Кортрейк
 0:2 7 0 1 6 3 - 18 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 8 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 7
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Г О О О О Л - Схоофс Роб бьет в цель!
  • 10'
    Фулон Дам получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Схоофс Роб сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Бассетте Норман бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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Кортрейк
Ничья
Мехелен
3.55
9.50
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3.20
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Где смотреть матч Кортрейк 0:2 Мехелен онлайн

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