Тур: 15. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
0:1
6' ГолБассетте Норман
10' Желтая карточкаФулон Дам
0:2
16' ГолСхоофс Роб
54' Желтая карточкаКонате Мори
0:3
79' ГолМрабти Керим
89' Желтая карточкаОджо Шейи
90' Желтая карточкаМайтен Александр
90'+4
Ход матча
6'
0:1
10'
16'
0:2
54'
79'
0:3
89'
90'
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
11
Dion
De
Neve
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
16 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Глен де Боек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
38 Антонио БиллНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кортрейк
Мехелен
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
25 матчей
40%
16%
44%
10 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.62
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.46
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.68
1.4
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
53
64
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|3
|0.2
|Dion De Neve
|2
|0.13
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.13
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.13
|Оджо Шейи
|1
|0.07
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|4
|0.27
|Мрабти Керим
|2
|0.13
|Хайреманс Джеффри
|2 (1)
|0.13
|Лаубербах Лион
|2
|0.13
|Сторм Никола
|1
|0.07
|Флюке Патрик
|1
|0.07
|Rafik Belghali
|1
|0.07
|Бейтс Дэвид
|1
|0.07
|Бассетте Норман
|1
|0.07
|Маледе Йонас
|0
|0
|Фулон Дам
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Мессату Наэль
|5
|0
|Авенатти Фелипе
|3
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Кана Марко
|2
|1
|Сильва Жоао
|3
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Abdelkahar Kadri
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Оджо Шейи
|1
|0
|Сиссако Абдулайе
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|4
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Бейтс Дэвид
|2
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Куке Гетан
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Bilal Bafdili
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Мехелен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
3
Кортрейк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Мехелен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
1
6
Кортрейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Мехелен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
14
15
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
5
36%
3
20%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Пропущено
16
4
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
1
6%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
7
44%
1
25%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
2
17%
1
6%
1-15
4
33%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
7
44%
76-90
Пропущено
30
19
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
2
7%
2
11%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
7
23%
3
16%
31-45
8
27%
2
11%
46-60
4
13%
5
26%
61-75
5
17%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3
Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2
Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5
Результаты матчей
Кортрейк
Мехелен
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
96
312
312
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|8 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 7
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5