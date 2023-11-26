Тур: 12. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:0
Перерыв
Ход матча
43'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
История личных встреч
Арис Салоники
Панатинаикос
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед
36 матчей
19.4%
22.2%
58.4%
7 побед 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
13.9%
55.6%
30.5%
5 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.9%
41.7%
44.4%
5 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
0.78
0.42
Среднее время на гол
115
213
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.56
0.82
Среднее время на гол
57
109
Всего голов
42
22
Голов в среднем за матч
1.17
0.61
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
77
147
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|0.5
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.33
|Самора Альваро
|2
|0.17
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.08
|Дарида Владимир
|1
|0.08
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.08
|Пардо Рубен
|1
|0.08
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шпорар Андраж
|4 (2)
|0.36
|Паласиос Себастьян
|3
|0.27
|Бернард Дуарте
|3
|0.27
|Иоаннидис Фотис
|3 (1)
|0.27
|Джуричич Филип
|3
|0.27
|Мансини Даниэль
|2
|0.18
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.18
|Вербич Беньямин
|2
|0.18
|Еремеефф Александер
|2
|0.18
|Младенович Филип
|1
|0.09
|Виллиан Арао
|1
|0.09
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.09
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.09
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.09
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Дарида Владимир
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Брабец Якуб
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Панагидис Михаил
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|4
|0
|Виллиан Арао
|1
|1
|Джуричич Филип
|2
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Панатинаикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
Арис Салоники
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Панатинаикос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
14
Арис Салоники
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Панатинаикос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
5
38%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
4
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
5
33%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
17
28
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
0
0%
6
21%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
8
29%
31-45
4
24%
3
11%
46-60
4
24%
3
11%
61-75
3
18%
8
29%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0
Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кифисия - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0
Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3
Результаты матчей
Арис Салоники
Панатинаикос
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
3 раза 30%
5
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
73
29
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|32 - 8
|28
|2.
|12
|8
|3
|1
|22 - 9
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|4.
|0:1
|11
|8
|1
|2
|30 - 8
|25
|5.
|1:0
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|6.
|3:3
|12
|4
|4
|4
|14 - 20
|16
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 15
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|14 - 23
|13
|10.
|3:3
|12
|2
|5
|5
|14 - 24
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|12.
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|13.
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|14.
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 2
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|3.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|3:3
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|8.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|9.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|11.
|3:3
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|3:3
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|3:3
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|8.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4