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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Арис Салоники
1:0
Перерыв
Панатинаикос
0'
1:0
43' Гол
Морон Лоренцо

Ход матча

43'
Морон Лоренцо
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Панатинаикос
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Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
30
Мвондо
Жан
28
Верстрате
Биргер
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
16
Дарида
Владимир
77
Панагидис
Михаил
80
Морон
Лоренцо
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
55
Виллиан
Арао
17
Мансини
Даниэль
77
Вербич
Беньямин
10
Бернард
Дуарте
7
Иоаннидис
Фотис
Арис Салоники
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Панатинаикос

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед

36 матчей

19.4%
22.2%
58.4%
7 побед 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

13.9%
55.6%
30.5%
5 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.9%
41.7%
44.4%
5 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
0:1
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
4:0
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
К
1:0
С
0:0
С
2:1
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

0.78
0.42

Среднее время на гол

115
213

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.56
0.82

Среднее время на гол

57
109

Всего голов

42
22

Голов в среднем за матч

1.17
0.61

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

77
147

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 6 (1) 0.5
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.33
Самора Альваро 2 0.17
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.08
Дарида Владимир 1 0.08
Христодулопулос Лазарос 1 0.08
Пардо Рубен 1 0.08
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Менендес Джонатан 0 0
Феррари Франко 0 0
Пальма Луис 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 4 (2) 0.36
Паласиос Себастьян 3 0.27
Бернард Дуарте 3 0.27
Иоаннидис Фотис 3 (1) 0.27
Джуричич Филип 3 0.27
Мансини Даниэль 2 0.18
Гнезда-Черин Адам 2 0.18
Вербич Беньямин 2 0.18
Еремеефф Александер 2 0.18
Младенович Филип 1 0.09
Виллиан Арао 1 0.09
Магнуссон Хёрдур 1 0.09
Вагианнидис Георгиос 1 0.09
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.09
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Феррари Франко 3 0
Дарида Владимир 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Брабец Якуб 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Пардо Рубен 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Панагидис Михаил 1 0
Самора Альваро 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 4 0
Виллиан Арао 1 1
Джуричич Филип 2 0
Перес Рубен 2 0
Шенквельд Барт 2 0
Зека Карлос 0 1
Де Вильена Тонни 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Панатинаикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Арис Салоники
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Панатинаикос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
14
Арис Салоники
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Панатинаикос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
5
38%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
4
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
5
33%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

17
28
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
0
0%
6
21%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
8
29%
31-45
4
24%
3
11%
46-60
4
24%
3
11%
61-75
3
18%
8
29%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0
Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кифисия - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0
Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3

Результаты матчей

Арис Салоники
Панатинаикос

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
3 раза 30%
5
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
1
2
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
7
3
2
9
2.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 32 - 8 28
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
4.
Панатинаикос
 0:1 11 8 1 2 30 - 8 25
5.
Арис Салоники
 1:0 12 6 2 4 17 - 14 20
6.
Ламия
 3:3 12 4 4 4 14 - 20 16
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Астерас
 12 4 2 6 14 - 20 14
9.
Пансерраикос
 11 3 4 4 14 - 23 13
10.
Атромитос
 3:3 12 2 5 5 14 - 24 11
11.
ПАС Янина
 13 2 4 7 15 - 19 10
12.
Кифисия
 13 1 5 7 12 - 27 8
13.
Волос
 11 1 4 6 10 - 21 7
14.
Панетоликос
 12 1 3 8 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 1:0 7 5 1 1 12 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Ламия
 3:3 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
8.
Панатинаикос
 0:1 5 3 1 1 16 - 4 10
9.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
10.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
11.
Атромитос
 3:3 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 6 1 1 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:1 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 3:3 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Атромитос
 3:3 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 1:0 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 7 0 3 4 6 - 19 3
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Морон Лоренцо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Панатинаикос
5.80
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3.20
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4.10
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