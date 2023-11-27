Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
26' Желтая карточкаФернандес Брэндон
49' Желтая карточкаPratik Chowdhary
61' Желтая карточкаАмбри Стив
69' Желтая карточкаLaldinpuia Pc
1:0
82' ГолРодригес Виктор
84' Желтая карточкаМанзорро Жереми
Ход матча
49'
61'
69'
82'
1:0
84'
41
Jay
Gupta
31
Vishal
Yadav
91
Элсинью
12
Provat
Lakra
27
Emil
Benny
17
Imran
Khan
39
Амбри
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаНападающий
-
-
-
21 Saviour Gama
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
-
31 Vishal YadavВратарь
- Защитник
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
-
12 Provat LakraПолузащитник
-
27 Emil BennyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Imran KhanПолузащитник
-
39 Амбри СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
-
-
-
-
77 Nikhil Barla
-
-
-
Главный тренер: Scott Cooper
История личных встреч
Гоа
Джамшедпур
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.5
2.17
Среднее время на гол
60
41
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.42
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
63
60
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Виктор II
|2
|0.33
|Noah Sadaoui
|2 (1)
|0.33
|Carlitos XI
|1
|0.17
|Сингх Уданта
|1
|0.17
|Jay Gupta
|1
|0.17
|Джинган Сандеш
|1
|0.17
|Боргес Роуллин
|1
|0.17
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.17
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|1
|0.14
|Rei Tachikawa
|1
|0.14
|Sanan Mohammed
|1
|0.14
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.14
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Noah Sadaoui
|2
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халдер Пронай
|3
|0
|Pratik Chowdhary
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Стеванович Ален
|2
|0
|Jitendra Singh
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Джамшедпур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Джамшедпур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
1
Гоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Джамшедпур
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2
Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0
Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1
Результаты матчей
Гоа
Джамшедпур
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гоа
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
32
15
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|7.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|8.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|10.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 8
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|8.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|11.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (3)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|3
|Ченнаин
|Connor Shields
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2