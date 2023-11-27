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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Гоа
1:0
Второй тайм: 90+'
Джамшедпур
0'
26' Желтая карточка
Фернандес Брэндон
49' Желтая карточка
Pratik Chowdhary
61' Желтая карточка
Амбри Стив
69' Желтая карточка
Laldinpuia Pc
1:0
82' Гол
Родригес Виктор
84' Желтая карточка
Манзорро Жереми
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
3
Джинган
Сандеш
41
Jay
Gupta
18
Боргес
Роуллин
4
Макхью
Карл
17
Boris
Singh
Thangjam
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
9
Carlitos
XI
31
Vishal
Yadav
24
Pratik
Chowdhary
91
Элсинью
4
Laldinpuia
Pc
12
Provat
Lakra
27
Emil
Benny
8
Rei
Tachikawa
10
Манзорро
Жереми
17
Imran
Khan
39
Амбри
Стив
19
Thongkhoseim
Haokip
Гоа
Джамшедпур

История личных встреч

Гоа
Джамшедпур

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
2:2
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:2
СИ
0:5
СИ
0:1
СИ
0:0
СИ
4:1
СИ
0:3
СИ
2:1

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.5
2.17

Среднее время на гол

60
41

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.42
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Виктор II 2 0.33
Noah Sadaoui 2 (1) 0.33
Carlitos XI 1 0.17
Сингх Уданта 1 0.17
Jay Gupta 1 0.17
Джинган Сандеш 1 0.17
Боргес Роуллин 1 0.17
Boris Singh Thangjam 1 0.17
Макхью Карл 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 1 0.14
Rei Tachikawa 1 0.14
Sanan Mohammed 1 0.14
Амбри Стив 1 (1) 0.14

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Noah Sadaoui 2 0
Джинган Сандеш 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халдер Пронай 3 0
Pratik Chowdhary 3 0
Nikhil Barla 3 0
Стеванович Ален 2 0
Jitendra Singh 2 0
Emil Benny 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Laldinpuia Pc 1 0

Результаты матчей

Гоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Джамшедпур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Джамшедпур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
1
Гоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Джамшедпур
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2
Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0
Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1

Результаты матчей

Гоа
Джамшедпур

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гоа
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
1
5
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 1:0 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Керала Бластерс
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Ченнаин
 7 2 1 4 8 - 13 7
8.
Бенгалуру
 7 1 3 3 7 - 9 6
9.
Ист Бенгал
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Джамшедпур
 0:1 7 1 2 4 4 - 7 5
11.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 8 3
12.
Пенджаб
 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Гоа
 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Нортист Юнайтед
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Джамшедпур
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 1:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
8.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
9.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Джамшедпур
 0:1 4 0 1 3 1 - 4 1
11.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (3)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
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      Фернандес Брэндон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Гоа
    Ничья
    Джамшедпур
    4.70
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