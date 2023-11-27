Тур: 12.
2:2
Конец матча
0'
0:0
6' Не забитый пенальтиФор Наварон
0:1
9' ПенальтиФор Наварон
15' Желтая карточкаАльсё Бриан
16' Желтая карточкаГрэдинару Рэзван
1:1
18' ГолВелковски Димитар
2:1
22' ГолТруич Никола
2:2
38' Гол в свои воротаEvangelos Kyriakou
45' Желтая карточкаNikolas Mattheou
45' Желтая карточкаНьярко Эрнест
90'+7
Ход матча
6'
0:0
9'
0:1
15'
16'
18'
22'
2:1
38'
45'
45'
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукили КаримНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
История личных встреч
Докса Катокопия
Кармиотисса
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
2.08
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
43
60
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.08
|Труич Никола
|1
|0.08
|Велковски Димитар
|1
|0.08
|Садик Берат
|1 (1)
|0.08
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Росси Карим
|2
|0.17
|Andreas Katsantonis
|2
|0.17
|Сук Йоэй
|2 (1)
|0.17
|Фор Наварон
|2 (1)
|0.17
|Думбия Абубакар
|1
|0.08
|Лукили Карим
|1
|0.08
|Кукалаш Ставрош
|1
|0.08
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|Альсё Бриан
|4
|0
|Наби Адил
|3
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Мухаммед Муса
|2
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0
|Труич Никола
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Aleksa Puric
|1
|0
|Nicolai Skoglund
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|3
|1
|Кукалаш Ставрош
|4
|0
|Сук Йоэй
|3
|0
|Ньивпорт Ларс
|3
|0
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Пантели Стилианос
|3
|0
|Малоне Дион
|2
|0
|Лукили Карим
|2
|0
|Nikolas Mattheou
|2
|0
|Росси Карим
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Andreas Katsantonis
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Кармиотисса
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Докса Катокопия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
0
7
Докса Катокопия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Кармиотисса
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
21%
1
6%
1-15
3
21%
5
28%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
3
17%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 1
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
6
67%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
13%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
60%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
7
58%
76-90
Пропущено
29
27
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
17%
2
7%
1-15
6
21%
7
26%
16-30
1
3%
3
11%
31-45
2
7%
6
22%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
10
34%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0
Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0
Кармиотисса
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1
АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1
Результаты матчей
Докса Катокопия
Кармиотисса
Точный счет
0:2
3 раза 43%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
41
16
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
66
111
39
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5