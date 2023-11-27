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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 12.
Докса Катокопия
2:2
Конец матча
Кармиотисса
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Фор Наварон
0:1
9' Пенальти
Фор Наварон
15' Желтая карточка
Альсё Бриан
16' Желтая карточка
Грэдинару Рэзван
1:1
18' Гол
Велковски Димитар
2:1
22' Гол
Труич Никола
2:2
38' Гол в свои ворота
Evangelos Kyriakou
45' Желтая карточка
Nikolas Mattheou
45' Желтая карточка
Ньярко Эрнест
90'+7
Докса Катокопия
Кармиотисса

История личных встреч

Докса Катокопия
Кармиотисса

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
0:5
ПД
6:1
ПД
1:1
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

2.08
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
60

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 1 0.08
Труич Никола 1 0.08
Велковски Димитар 1 0.08
Садик Берат 1 (1) 0.08
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росси Карим 2 0.17
Andreas Katsantonis 2 0.17
Сук Йоэй 2 (1) 0.17
Фор Наварон 2 (1) 0.17
Думбия Абубакар 1 0.08
Лукили Карим 1 0.08
Кукалаш Ставрош 1 0.08

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньярко Эрнест 5 0
Альсё Бриан 4 0
Наби Адил 3 0
Трайчевски Душко 3 0
Стилиану Мариос 3 0
Evangelos Kyriakou 3 0
Фофана Гессума 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Мухаммед Муса 2 0
Хасселбайнк Глеофило 2 0
Труич Никола 0 1
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Aleksa Puric 1 0
Nicolai Skoglund 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 3 1
Кукалаш Ставрош 4 0
Сук Йоэй 3 0
Ньивпорт Ларс 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Пантели Стилианос 3 0
Малоне Дион 2 0
Лукили Карим 2 0
Nikolas Mattheou 2 0
Росси Карим 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Andreas Katsantonis 1 0
Саллам Самир Бен 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Кармиотисса
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Докса Катокопия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

0
7
Докса Катокопия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Кармиотисса
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
21%
1
6%
1-15
3
21%
5
28%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
3
17%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 1
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
6
67%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
13%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
5
33%
1
11%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
60%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
7
58%
76-90

Пропущено

29
27
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
17%
2
7%
1-15
6
21%
7
26%
16-30
1
3%
3
11%
31-45
2
7%
6
22%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
10
34%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0
Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0
Кармиотисса
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1
АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1

Результаты матчей

Докса Катокопия
Кармиотисса

Точный счет

0:2
3 раза 43%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
6
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
6
6
1
11
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 12 8 2 2 26 - 7 26
2.
АПОЭЛ
 12 8 2 2 19 - 7 26
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Анортосис
 12 7 3 2 22 - 11 24
5.
Омония Никосия
 12 6 5 1 25 - 13 23
6.
АЕК Ларнака
 12 5 4 3 21 - 16 19
7.
Неа Саламина
 12 5 4 3 20 - 16 19
8.
Аполлон
 12 5 3 4 16 - 10 18
9.
АЕЛ Лимасол
 12 4 1 7 12 - 20 13
10.
Этникос Ахна
 12 3 3 6 17 - 29 12
11.
Закакиу
 12 2 4 6 18 - 31 10
12.
Отеллос
 12 2 3 7 11 - 18 9
13.
Кармиотисса
 12 1 3 8 12 - 27 6
14.
Докса Катокопия
 12 0 1 11 5 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
3.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
4.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
5.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
6.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 17 - 11 11
7.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
9.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
10.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 7 0 1 6 3 - 18 1
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Ньярко Эрнест получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Nikolas Mattheou получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Г О О О О Л - Evangelos Kyriakou уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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