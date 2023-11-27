Тур: 13. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
4:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолАбейд Мехди
1:1
36' ГолЯрдымджи Эренджан
42' Желтая карточкаОпоку Джером
45' Желтая карточкаВелинтон Соуза
2:1
49' ГолФигейредо Жоау
3:1
59' ГолЛима Лукас
63' Желтая карточкаЗюлюнгёз Беркай
4:1
63' ГолПёнтек Кшиштоф
90'+4
Ход матча
12'
1:0
36'
42'
45'
49'
2:1
59'
3:1
63'
63'
4:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дюбуа
Лео
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
22
Озгенч
Эрдем
66
Лусамба
Арно
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
90 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
-
61 Асан СерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Нападающий
-
19 Хассан АхмедНападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.23
|Фигейредо Жоау
|3
|0.23
|Дюбуа Лео
|1
|0.08
|Абейд Мехди
|1
|0.08
|Пелкас Димитрис
|1
|0.08
|Лима Лукас
|1
|0.08
|Опоку Джером
|1
|0.08
|Алексич Даниел
|0
|0
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|5
|0.38
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.23
|Велинтон Соуза
|2
|0.15
|Тюрам Рожерио
|2
|0.15
|Цекици Эндри
|1
|0.08
|Кайя Гёкхан
|1
|0.08
|Диаби Абдулай
|1
|0.08
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.08
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Акбунар Халиль
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|4
|1
|Пелкас Димитрис
|4
|0
|Фигейредо Жоау
|2
|1
|Тюрюдж Дениз
|3
|0
|Опоку Джером
|3
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Дюбуа Лео
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асан Серкан
|2
|1
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Вукович Йосип
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Велинтон Соуза
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Кайя Гёкхан
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Пендикспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
3
Истанбул Башакшехир
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Пендикспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
2
3
Истанбул Башакшехир
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Пендикспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
14%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
6
43%
76-90
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
1
11%
5
31%
76-90
Пропущено
15
24
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
20%
5
21%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
4
27%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
13%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0
Пендикспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2
Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Пендикспор
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
51
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
102
39
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 13
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 18
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|12.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 12
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|7 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4