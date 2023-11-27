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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
4:1
Конец матча
Пендикспор
0'
1:0
12' Гол
Абейд Мехди
1:1
36' Гол
Ярдымджи Эренджан
42' Желтая карточка
Опоку Джером
45' Желтая карточка
Велинтон Соуза
2:1
49' Гол
Фигейредо Жоау
3:1
59' Гол
Лима Лукас
63' Желтая карточка
Зюлюнгёз Беркай
4:1
63' Гол
Пёнтек Кшиштоф
90'+4

Ход матча

12'
Абейд Мехди
(Дюбуа Лео)
1:0
36'
1:1
Ярдымджи Эренджан
42'
Опоку Джером
 
45'
 
Велинтон Соуза
46'
Лима Лукас
Сертель Джемали
 
49'
Фигейредо Жоау
2:1
59'
Лима Лукас
(Илкхан Эмирхан)
3:1
63'
 
Зюлюнгёз Беркай
63'
Пёнтек Кшиштоф
(Абейд Мехди)
4:1
66'
 
Мидтше Фредрик
Акдаг Ибрахим
68'
 
Тюрам Рожерио
Диаби Абдулай
68'
 
Вукович Йосип
Цекици Эндри
73'
Пелкас Димитрис
Илкхан Эмирхан
 
81'
Эргюн Онур
Абейд Мехди
 
81'
Гюрлер Сердар
Тюрюдж Дениз
 
81'
 
Кайя Гёкхан
Ярдымджи Эренджан
88'
Шахинер Омер Али
Дюбуа Лео
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
88
Сертель
Джемали
26
Илкхан
Эмирхан
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
20
Зюлюнгёз
Беркай
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
66
Лусамба
Арно
24
Акдаг
Ибрахим
21
Диаби
Абдулай
8
Цекици
Эндри
11
Акбунар
Халиль
99
Ярдымджи
Эренджан
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1
Пендикспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 3 0.23
Фигейредо Жоау 3 0.23
Дюбуа Лео 1 0.08
Абейд Мехди 1 0.08
Пелкас Димитрис 1 0.08
Лима Лукас 1 0.08
Опоку Джером 1 0.08
Алексич Даниел 0 0
Тюрюдж Дениз 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 5 0.38
Ромеро Оскар 3 (3) 0.23
Велинтон Соуза 2 0.15
Тюрам Рожерио 2 0.15
Цекици Эндри 1 0.08
Кайя Гёкхан 1 0.08
Диаби Абдулай 1 0.08
Зюлюнгёз Беркай 1 0.08
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Акбунар Халиль 0 0
Секейра Нуну 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 4 1
Пелкас Димитрис 4 0
Фигейредо Жоау 2 1
Тюрюдж Дениз 3 0
Опоку Джером 3 0
Гюрлер Сердар 2 0
Лима Лукас 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Дюбуа Лео 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Карзев Эден 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 2 0
Секейра Нуну 2 0
Вукович Йосип 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Велинтон Соуза 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Цекици Эндри 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Пендикспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
3
Истанбул Башакшехир
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Пендикспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

2
3
Истанбул Башакшехир
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Пендикспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
14%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
6
43%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
1
11%
5
31%
76-90

Пропущено

15
24
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
20%
5
21%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
4
27%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
13%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0
Пендикспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2
Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Пендикспор

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 13 7 2 4 24 - 17 23
5.
Адана Демирспор
 Заявка 13 6 5 2 24 - 13 23
6.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Антальяспор
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10.
Хатайспор
 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
12.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
13.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 3 5 5 14 - 12 14
15.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
16.
Пендикспор
 Заявка 13 3 4 6 16 - 29 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 3 7 12 - 17 12
18.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
19.
Самсунспор
 Заявка 13 2 2 9 10 - 21 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 2 9 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
8.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Трабзонспор Онуачу Пол 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 54'
      Соуза Сильва Велинтон получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Джером Опоку получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Г О О О О Л - Erencan Yardimci бьет в цель!
    • 12'
      Дюбуа Лео сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Абейд Мехди бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 4:1 Пендикспор онлайн

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