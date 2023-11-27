Тур: 13. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
3:3
Конец матча
0'
1:0
4' ГолСайс Самуэль
2:0
20' ГолМанай Рей
2:1
39' ГолПепе Николя
2:2
45' ГолОнуачу Пол
3:2
67' ГолМанай Рей
69' Желтая карточкаБашсан Эмрах
69' Желтая карточкаМенди Батиста
3:3
76' ГолТрезеге
90'+6
Ход матча
4'
1:0
20'
2:0
39'
2:1
39'
45'
2:2
67'
3:2
69'
69'
75'
76'
3:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
14
Камара
Самба
17
Башсан
Эмрах
24
Сайс
Самуэль
50
Айдин
Мехмет
29
Пепе
Николя
30
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Палули МуратЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Четин Сервет
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
91 Теклич ТониоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Сивасспор
Трабзонспор
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
33 матча
24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.5
0.76
Среднее время на гол
60
117
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
2.18
1.31
Среднее время на гол
41
68
Всего голов
61
34
Голов в среднем за матч
1.85
1.03
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
48
87
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|4
|0.31
|Манай Рей
|4
|0.31
|Родригес Жерсон
|2
|0.15
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.08
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.08
|Османпаша Джанер
|1
|0.08
|Бэрроу Моду
|1
|0.08
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.08
|Квет Роман
|1
|0.08
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|7
|0.54
|Бакасетас Тасос
|3 (1)
|0.23
|Вишча Эдин
|2
|0.15
|Барди Энис
|2
|0.15
|Дестан Энис
|2
|0.15
|Пепе Николя
|2
|0.15
|Трезеге
|1
|0.08
|Денсвил Стефано
|1
|0.08
|Бенкович Филип
|1
|0.08
|Оздемир Берат
|1
|0.08
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.08
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Квет Роман
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|5
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
|Дестан Энис
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Трабзонспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
2
Сивасспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Трабзонспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
8
Сивасспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Трабзонспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
4
10
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
50%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
5
56%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
33%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
5
38%
4
20%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
31%
3
15%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
4
24%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0
Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0
Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1
Результаты матчей
Сивасспор
Трабзонспор
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
39
75
210
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 13
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 18
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|12.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 12
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|7 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4