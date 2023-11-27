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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Сивасспор
3:3
Конец матча
Трабзонспор
0'
1:0
4' Гол
Сайс Самуэль
2:0
20' Гол
Манай Рей
2:1
39' Гол
Пепе Николя
2:2
45' Гол
Онуачу Пол
3:2
67' Гол
Манай Рей
69' Желтая карточка
Башсан Эмрах
69' Желтая карточка
Менди Батиста
3:3
76' Гол
Трезеге
90'+6
35
Вурал
Али
Шашал
23
Окумуш
Аладдин
88
Османпаша
Джанер
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
16
Кападжак
Бурак
9
Манай
Рей
54
Тепе
Мухаммет
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
29
Пепе
Николя
10
Эмюр
Абдулкадир
11
Бакасетас
Тасос
7
Вишча
Эдин
30
Онуачу
Пол
Сивасспор
4-1-4-1
Трабзонспор
4-1-4-1

История личных встреч

Сивасспор
Трабзонспор

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

33 матча

24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

С
4:1
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
0:2
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
1:1
КТ
2:3
С
3:1
С
0:4
С
0:0
КТ
6:0
КТ
2:1
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
2:3
С
6:1
С
3:1
С
1:2
С
3:0
С
0:0
С
2:0

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.5
0.76

Среднее время на гол

60
117

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

2.18
1.31

Среднее время на гол

41
68

Всего голов

61
34

Голов в среднем за матч

1.85
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

48
87

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 4 0.31
Манай Рей 4 0.31
Родригес Жерсон 2 0.15
Нжи Клинтон Муа 1 0.08
Койта Бенгали-Фоде 1 0.08
Османпаша Джанер 1 0.08
Бэрроу Моду 1 0.08
Аппиндангойе Аарон 1 0.08
Квет Роман 1 0.08
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 7 0.54
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.23
Вишча Эдин 2 0.15
Барди Энис 2 0.15
Дестан Энис 2 0.15
Пепе Николя 2 0.15
Трезеге 1 0.08
Денсвил Стефано 1 0.08
Бенкович Филип 1 0.08
Оздемир Берат 1 0.08
Гюрпюз Гёктан 1 0.08
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Башсан Эмрах 2 0
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Квет Роман 2 0
Камара Самба 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Эрдал Зия 1 0
Чифтчи Угюр 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 5 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Вишча Эдин 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Онуачу Пол 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бания Раян 1 0
Дестан Энис 1 0
Айдин Мехмет 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Трабзонспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
2
Сивасспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Трабзонспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
8
Сивасспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Трабзонспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

4
10
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
50%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
5
56%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
33%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
5
38%
4
20%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
31%
3
15%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
4
24%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0
Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0
Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1

Результаты матчей

Сивасспор
Трабзонспор

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
7
5
2
10
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 13 7 2 4 24 - 17 23
5.
Адана Демирспор
 Заявка 13 6 5 2 24 - 13 23
6.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Антальяспор
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10.
Хатайспор
 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
12.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
13.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 3 5 5 14 - 12 14
15.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
16.
Пендикспор
 Заявка 13 3 4 6 16 - 29 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 3 7 12 - 17 12
18.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
19.
Самсунспор
 Заявка 13 2 2 9 10 - 21 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 2 9 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
8.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Трабзонспор Онуачу Пол 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Трезеге сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
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