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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Верона
2:2
Второй тайм: 83'
Лечче
0'
3' Желтая карточка
Дуда Ондрей
5' Желтая карточка
Доргу Патрик
24' Желтая карточка
Банда Ламек
0:1
30' Гол
Уден Реми
1:1
41' Гол
Нгонж Сириль
1:2
69' Гол
Гонсалес Хоан
2:2
78' Гол
Джурич Милан

Ход матча

3'
Дуда Ондрей
 
5'
 
Доргу Патрик
24'
 
Банда Ламек
30'
0:1
Уден Реми
41'
Нгонж Сириль
(Джурич Милан II)
1:1
46'
 
Галло Антонино
Доргу Патрик
61'
Лазович Дарко
Мбула Хорди
 
65'
 
Стрефецца Габриэль
Сансоне Никола
65'
 
Пикколи Роберто
Крстович Никола
69'
1:2
Гонсалес Хоан
75'
Бонаццоли Федерико
Суслов Томаш
 
78'
Джурич Милан
(Терраччано Филиппо)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 154 Количество передач 212
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 135
Верона 48.1% (65)
X 39.3% (53)
Лечче 12.6% (17)
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Верона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
24
Терраччано
Филиппо
2
Амионе
Бруно
6
Хиен
Исак
38
Тчатчуа
Джексон
90
Фолоруншо
Майкл
31
Суслов
Томаш
33
Дуда
Ондрей
77
Мбула
Хорди
11
Джурич
Милан
II
26
Нгонж
Сириль
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
13
Доргу
Патрик
10
Уден
Реми
29
Блен
Алексис
16
Гонсалес
Хоан
22
Банда
Ламек
9
Крстович
Никола
11
Сансоне
Никола
Верона
4-3-3
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Верона
Лечче

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:1
СB
2:1
СB
0:2
СCA
0:1
СCA
0:0
СCA
2:1
СCA
0:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.6

Среднее время на гол

225
150

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.9
0.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

100
128

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 3 0.23
Дуда Ондрей 1 0.08
Джурич Милан II 1 0.08
Лазович Дарко 1 0.08
Бонаццоли Федерико 1 0.08
Фолоруншо Майкл 1 0.08
Фараони Марко 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.31
Уден Реми 2 0.15
Алмквист Понтус 2 0.15
Банда Ламек 1 0.08
Сансоне Никола 1 0.08
Ди Франческо Федерико 1 0.08
Пикколи Роберто 1 0.08
Рафья Хамза 1 0.08
Гонсалес Хоан 1 0.08
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.08
Жендрей Валентен 0 0
Блен Алексис 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фараони Марко 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Давидович Павел 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Суслов Томаш 2 0
Коппола Диего 2 0
Сердар Суат 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Дойг Джош 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Амионе Бруно 1 0
Джурич Милан II 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 5 0
Рафья Хамза 4 0
Гонсалес Хоан 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Стрефецца Габриэль 3 0
Понграчич Марин 3 0
Жендрей Валентен 3 0
Банда Ламек 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Роберто Д'Аверса 2 0
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Пикколи Роберто 1 0

Результаты матчей

Верона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Лечче
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Верона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

1
8
Верона
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Лечче
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
4
50%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
2
29%
6
46%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
6
38%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0
Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1
Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0

Результаты матчей

Верона
Лечче

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Верона
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
6.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
7.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Фрозиноне
 Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
10.
Монца
 Заявка 13 4 6 3 14 - 12 18
11.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
12.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
13.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
14.
Лечче
 2:2 Заявка 13 3 6 4 15 - 18 15
15.
Дженоа
 Заявка 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 9 - 18 11
17.
Эмполи
 Заявка 13 3 1 9 8 - 25 10
18.
Кальяри
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Верона
 2:2 Заявка 13 2 3 8 9 - 18 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
4.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
5.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
7.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8.
Лечче
 2:2 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
9.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
10.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
11.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 2:2 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Лечче
 2:2 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
17.
Верона
 2:2 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
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    Прогнозы 135
    Верона 48.1% (65)
    X 39.3% (53)
    Лечче 12.6% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Лечче
    3.80
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    4.40
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    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 2:2 Лечче

    Исход игры
    Верона
    48.1% (65)
    Ничья
    39.3% (53)
    Лечче
    12.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.93% (25)
    Меньше
    78.07% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (72)
    Нет
    36.84% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (48)
    1:0 Верона
    18.5% (25)
    2:1 Верона
    15.6% (21)
    0:1 Лечче
    7.4% (10)
    2:0 Верона
    3.7% (5)
    1:2 Лечче
    1.5% (2)
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