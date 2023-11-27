Тур: 13. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Ла Пенья Федерико
0'
3' Желтая карточкаДуда Ондрей
5' Желтая карточкаДоргу Патрик
24' Желтая карточкаБанда Ламек
0:1
30' ГолУден Реми
1:1
41' ГолНгонж Сириль
1:2
69' ГолГонсалес Хоан
2:2
77' ГолДжурич Милан
90'+6
Ход матча
3'
5'
24'
30'
0:1
41'
1:1
69'
1:2
77'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
359 Количество передач 383
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Суслов
Томаш
33
Дуда
Ондрей
77
Мбула
Хорди
26
Нгонж
Сириль
13
Доргу
Патрик
10
Уден
Реми
29
Блен
Алексис
22
Банда
Ламек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
77 Мбула ХордиНападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Верона
Лечче
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.6
Среднее время на гол
225
150
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.9
0.7
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
100
128
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|3
|0.23
|Джурич Милан II
|2
|0.15
|Дуда Ондрей
|1
|0.08
|Лазович Дарко
|1
|0.08
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.08
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.08
|Фараони Марко
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.31
|Уден Реми
|2
|0.15
|Алмквист Понтус
|2
|0.15
|Банда Ламек
|1
|0.08
|Сансоне Никола
|1
|0.08
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.08
|Пикколи Роберто
|1
|0.08
|Рафья Хамза
|1
|0.08
|Гонсалес Хоан
|1
|0.08
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.08
|Блен Алексис
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фараони Марко
|5
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Давидович Павел
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Коппола Диего
|2
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|5
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Гонсалес Хоан
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Стрефецца Габриэль
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Жендрей Валентен
|3
|0
|Банда Ламек
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Роберто Д'Аверса
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
Результаты матчей
Верона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Лечче
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
7
Верона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лечче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
1
8
Верона
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Лечче
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
4
50%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
3
33%
6
40%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
6
33%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
2
11%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0
Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1
Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0
Результаты матчей
Верона
Лечче
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Верона
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
211
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 7
|32
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 15
|21
|6.
|1:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 21
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|12.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 24
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 18
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|16.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|9 - 18
|11
|17.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|8 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|4.
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|13.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|1:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|13 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|7 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 2:2 Лечче
Исход игры
Верона
48.1% (65)
Ничья
39.3% (53)
Лечче
12.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
21.93% (25)
Меньше
78.07% (89)
Обе команды забьют
Да
63.16% (72)
Нет
36.84% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (48)
1:0 Верона
18.5% (25)
2:1 Верона
15.6% (21)
0:1 Лечче
7.4% (10)
2:0 Верона
3.7% (5)
1:2 Лечче
1.5% (2)
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