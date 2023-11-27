Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Ламек Банда создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Хорошую попытку сделал Нгонж Сириль . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Хорошую попытку сделал Лазович Дарко . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Удар от ворот произведет Лечче

83' Фолоруншо Майкл не смог попасть в створ ударом издали

83' Хорошую попытку сделал Дуда Ондрей . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Лазович Дарко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Нгонж Сириль нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

82' Тчатчуа Джексон из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Лечче

77' Терраччано Филиппо из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Удар от ворот произведет Верона

76' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Верона

75' Гонсалес Хоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Галло Антонино создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Лечче

73' Нгонж Сириль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

73' Терраччано Филиппо из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Амионе Бруно нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

71' Суслов Томаш из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Г О О О О Л - Гонсалес Хоан забивает с правой ноги!

68' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

66' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Лечче

65' Суслов Томаш из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

64' Суслов Томаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Дуда Ондрей пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

63' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

62' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

59' Матч возобновлен

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Нгонж Сириль бьет со штрафного в створ, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

55' Удар от ворот произведет Лечче

55' Терраччано Филиппо из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Верона

53' Ламек Банда из команды Лечче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

52' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

51' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Суслов Томаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Амионе Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Patrick Dorgu уходит с поля и его заменяет Галло Антонино