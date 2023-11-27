Тур: 16. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Peter Kjaersgaard
1:1
Второй тайм: 46'
0'
0:1
19' ГолИнгасон Сверрир
32' Красная карточкаЛинд Александр
45' Желтая карточкаТордарсон Стефан-Тейтюр
1:1
45' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
Ход матча
19'
0:1
32'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
268 Количество передач 211
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Клинг АндерсНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Франкулино
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Мидтьюлланн
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
34 матча
26.5%
14.7%
58.8%
9 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.6%
32.4%
50%
6 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
0.95
Среднее время на гол
51
95
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.95
1.73
Среднее время на гол
46
51
Всего голов
63
44
Голов в среднем за матч
1.85
1.29
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
48
69
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.63
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0.31
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.25
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.19
|Адамсен Тонни
|2
|0.13
|Клинг Андерс
|1
|0.06
|Маттссон Пелле
|1
|0.06
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|6 (2)
|0.38
|Серенсен Оливер
|4
|0.25
|Франкулино
|4
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.19
|Осорио Дарио
|3
|0.19
|Симсир Араль
|2
|0.13
|Габриэль Адам
|1
|0.06
|Ингасон Сверрир
|1
|0.06
|Шарлес
|1
|0.06
|Паулиньо VI
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Han-Beom Lee
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|4
|0
|Бринк Марк
|3
|0
|Буш Александер Магнус
|3
|0
|Линд Александр
|1
|1
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Маттссон Пелле
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Габриэль Адам
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Мидтьюлланн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
4
Силькеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
12
Силькеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Мидтьюлланн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Пропущено
9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
25
25
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
5
20%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
4
16%
8
32%
46-60
5
20%
4
16%
61-75
7
28%
6
24%
76-90
Пропущено
13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
15%
2
11%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
15%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0
Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1
Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1
Результаты матчей
Силькеборг
Мидтьюлланн
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
53
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
52
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
87
105
312
114
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|16
|9
|4
|3
|29 - 17
|31
|3.
|1:1
|16
|9
|4
|3
|26 - 19
|31
|4.
|1:1
|16
|8
|4
|4
|26 - 14
|28
|5.
|16
|7
|5
|4
|25 - 13
|26
|6.
|16
|6
|7
|3
|19 - 16
|25
|7.
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|19
|8.
|16
|4
|5
|7
|19 - 27
|17
|9.
|16
|4
|4
|8
|20 - 24
|16
|10.
|16
|3
|6
|7
|18 - 31
|15
|11.
|16
|3
|4
|9
|16 - 21
|13
|12.
|16
|1
|4
|11
|9 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|2.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|8.
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|4.
|1:1
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|7.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|12.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|9 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Брондбю
|Алвес Фредерик
|6
|Люнгбю
|Муньеса Марк
|5