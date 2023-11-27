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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Силькеборг
1:1
Второй тайм: 46'
Мидтьюлланн
0'
0:1
19' Гол
Ингасон Сверрир
32' Красная карточка
Линд Александр
45' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр
1:1
45' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр

Ход матча

19'
0:1
Ингасон Сверрир
(Паулиньо VI)
32'
Линд Александр
 
37'
 
Лоссль Йонас
Фрайсль Мартин
45'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
45'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
(Бринк Марк)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 268 Количество передач 211
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Мидтьюлланн
7.80
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3.50
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3.20
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
40
Буш
Александер
Магнус
4
Феликс
Йоэль
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
23
Адамсен
Тонни
9
Линд
Александр
21
Клинг
Андерс
50
Фрайсль
Мартин
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
8
Олссон
Кристоффер
2
Рёмер
Андре
24
Серенсен
Оливер
9
Брюнхильдсен
Ола
10
Гуэ-Сон
Чо
Силькеборг
4-3-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Силькеборг
Мидтьюлланн

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

26.5%
14.7%
58.8%
9 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.6%
32.4%
50%
6 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СД
2:0
СД
3:3
СД
3:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:4
СД
3:2
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.73
0.95

Среднее время на гол

51
95

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.95
1.73

Среднее время на гол

46
51

Всего голов

63
44

Голов в среднем за матч

1.85
1.29

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

48
69

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.63
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0.31
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.25
Маккоуотт Каллум 3 0.19
Адамсен Тонни 2 0.13
Клинг Андерс 1 0.06
Маттссон Пелле 1 0.06
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 6 (2) 0.38
Серенсен Оливер 4 0.25
Франкулино 4 0.25
Брюнхильдсен Ола 3 0.19
Осорио Дарио 3 0.19
Симсир Араль 2 0.13
Габриэль Адам 1 0.06
Ингасон Сверрир 1 0.06
Шарлес 1 0.06
Паулиньо VI 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Рёмер Андре 0 0
Гигович Армин 0 0
Han-Beom Lee 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 4 0
Бринк Марк 3 0
Буш Александер Магнус 3 0
Линд Александр 1 1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Куск Каспер 1 0
Мусонда Лубамба 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 3 0
Гигович Армин 3 0
Паулиньо VI 3 0
Габриэль Адам 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Далсгор Хенрик 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Шарлес 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Серенсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Мидтьюлланн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
4
Силькеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
12
Силькеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Мидтьюлланн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

25
25
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
5
20%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
4
16%
8
32%
46-60
5
20%
4
16%
61-75
7
28%
6
24%
76-90

Пропущено

13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
15%
2
11%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
15%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0
Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1
Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1

Результаты матчей

Силькеборг
Мидтьюлланн

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
5
2
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
10
5
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
2.
Брондбю
 16 9 4 3 29 - 17 31
3.
Мидтьюлланн
 1:1 16 9 4 3 26 - 19 31
4.
Силькеборг
 1:1 16 8 4 4 26 - 14 28
5.
Норшелланн
 16 7 5 4 25 - 13 26
6.
АГФ Орхус
 16 6 7 3 19 - 16 25
7.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
8.
Люнгбю
 16 4 5 7 19 - 27 17
9.
Оденсе
 16 4 4 8 20 - 24 16
10.
Раннерс
 16 3 6 7 18 - 31 15
11.
Вайле
 16 3 4 9 16 - 21 13
12.
Видовре
 16 1 4 11 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 1:1 9 5 3 1 15 - 5 18
2.
Мидтьюлланн
 1:1 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
6.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
7.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Люнгбю
 8 2 4 2 13 - 12 10
9.
Раннерс
 8 2 3 3 9 - 15 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 8 0 2 6 7 - 16 2
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
4.
Мидтьюлланн
 1:1 8 4 2 2 14 - 13 14
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
АГФ Орхус
 8 2 5 1 9 - 6 11
7.
Силькеборг
 1:1 7 3 1 3 11 - 9 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 8 1 2 5 7 - 11 5
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 9 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Брондбю Алвес Фредерик 6
Люнгбю Муньеса Марк 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Мидтьюлланн
    7.80
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    3.50
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    3.20
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