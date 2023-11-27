Тур: 16. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 6019 Главный судья: Peter Kjaersgaard
1:4
Конец матча
0'
0:1
19' ГолИнгасон Сверрир
32' Красная карточкаЛинд Александр
45' Желтая карточкаТордарсон Стефан-Тейтюр
1:1
45' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
1:2
51' ГолФранкулино
62' Желтая карточкаКлинг Андерс
1:3
65' ГолДалсгор Хенрик
1:4
73' ГолФранкулино
81' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
90'+5
Ход матча
19'
0:1
32'
45'
51'
1:2
62'
65'
1:3
73'
1:4
81'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 12
-
0 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
423 Количество передач 513
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Клинг АндерсНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Франкулино
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Мидтьюлланн
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
34 матча
26.5%
14.7%
58.8%
9 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.6%
32.4%
50%
6 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
0.95
Среднее время на гол
51
95
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.95
1.73
Среднее время на гол
46
51
Всего голов
63
44
Голов в среднем за матч
1.85
1.29
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
48
69
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.63
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0.31
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.25
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.19
|Адамсен Тонни
|2
|0.13
|Клинг Андерс
|1
|0.06
|Маттссон Пелле
|1
|0.06
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|6
|0.38
|Гуэ-Сон Чо
|6 (2)
|0.38
|Серенсен Оливер
|4
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.19
|Осорио Дарио
|3
|0.19
|Симсир Араль
|2
|0.13
|Далсгор Хенрик
|1
|0.06
|Габриэль Адам
|1
|0.06
|Ингасон Сверрир
|1
|0.06
|Шарлес
|1
|0.06
|Паулиньо VI
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
|Han-Beom Lee
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|4
|0
|Бринк Марк
|3
|0
|Буш Александер Магнус
|3
|0
|Линд Александр
|1
|1
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Маттссон Пелле
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингасон Сверрир
|3
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Габриэль Адам
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Мидтьюлланн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
4
Силькеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Мидтьюлланн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
12
Силькеборг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Мидтьюлланн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
4
24%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Пропущено
9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
26
29
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
3
12%
1
3%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
4
15%
1
3%
31-45
4
15%
9
31%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
7
27%
6
21%
76-90
Пропущено
17
19
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
2
12%
2
11%
1-15
5
29%
29%
3
16%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
2
12%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0
Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1
Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1
Результаты матчей
Силькеборг
Мидтьюлланн
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
45
53
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
43
62
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
88
115
313
214
115
214
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|9 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Брондбю
|Алвес Фредерик
|6
|Люнгбю
|Муньеса Марк
|5