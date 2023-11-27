Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

53' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Команда Силькеборг сравняла счет! Игра продолжается!

50' Г О О О О Л - Тордарсон Стефан-Тейтюр правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

50' Бринк Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Клинг Андерс из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Тордарсон Стефан-Тейтюр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

42' Удар от ворот произведет Силькеборг

41' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Силькеборг

39' Паулиньо VI из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Матч возобновлен

32' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

30' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Силькеборг

30' Осорио Дарио не смог попасть в створ ударом издали

30' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

29' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

28' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Линд Александр нанес удар головой, но Мартин Фрайсль спокойно отбил мяч.

27' Мусонда Лубамба из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Удар от ворот произведет Силькеборг

26' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Команда Мидтьюлланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Паулиньо VI создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Паулиньо VI из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Силькеборг

16' Серенсен Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Удар от ворот произведет Силькеборг

15' Хорошую попытку сделал Паулиньо VI . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Клинг Андерс из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

10' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

10' Адамсен Тонни из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

10' Тордарсон Стефан-Тейтюр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хорошую попытку сделал Линд Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Пелле Мэттсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

5' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

2' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Мидтьюлланн начинает с центра поля