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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Болонья
1:0
Второй тайм: 90+'
Торино
0'
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Влашич Никола
23' Желтая карточка
Кристиансен Виктор
31' Желтая карточка
Фаббиан Джованни
39' Желтая карточка
Линетти Кароль
1:0
56' Гол
Фаббиан Джованни
63' Желтая карточка
Лазаро Валентино
70' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
75' Желтая карточка
Пеллегри Пьетро

Ход матча

18'
 
Влашич Никола
23'
Кристиансен Виктор
 
31'
Фаббиан Джованни
 
39'
 
Линетти Кароль
56'
Лукуми Джон
Кристиансен Виктор
 
56'
Фройлер Ремо
Эбишер Мишель
 
56'
Фаббиан Джованни
1:0
63'
 
Лазаро Валентино
70'
 
Буонджорно Алессандро
70'
 
Войвода Мергим
Тамез Адриен
71'
 
Пеллегри Пьетро
Сапата Дуван
71'
Урбаньски Кацпер
Салемакерс Алексис
 
71'
 
Гинейтис Гвидас
Линетти Кароль
75'
 
Пеллегри Пьетро
76'
 
Карамо Янн
Лазаро Валентино
80'
Ликояннис Хараламбос
Калафьори Рикардо
 
81'
Моро Никола
Фаббиан Джованни
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 200 Количество передач 204
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 127
Болонья 59.8% (76)
X 32.3% (41)
Торино 7.9% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Болонья
Ничья
Торино
3.05
5.50
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3.55
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28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
20
Эбишер
Мишель
80
Фаббиан
Джованни
11
Ндой
Дан
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
1
Джемелло
Лука
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
20
Лазаро
Валентино
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Болонья
4-2-3-1
Торино
3-5-2

История личных встреч

Болонья
Торино

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.55
0.82

Среднее время на гол

58
110

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Среднее время на гол

49
76

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.68
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 4 (1) 0.31
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.31
Фергюсон Льюис 3 0.23
Фаббиан Джованни 2 0.15
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.08
Эбишер Мишель 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.23
Буонджорно Алессандро 2 0.15
Илич Иван 1 0.08
Сапата Дуван 1 0.08
Санабрия Антонио 1 0.08
Влашич Никола 1 0.08
Шуурс Перр 1 0.08
Тамез Адриен 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 3 1
Мотта Тьяго 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Фергюсон Льюис 3 0
Пош Штефан 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Ндой Дан 2 0
Кристиансен Виктор 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Фаббиан Джованни 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 4 0
Юрич Иван II 2 1
Тамез Адриен 3 0
Белланова Рауль 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Буонджорно Алессандро 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Родригес Рикардо 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Болонья
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Болонья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Торино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
4
Болонья
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Торино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
8%
2
20%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
6
43%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1
Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3
Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1
Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4

Результаты матчей

Болонья
Торино

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Болонья
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
6.
Болонья
 1:0 Заявка 13 5 6 2 14 - 10 21
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
8.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
10.
Монца
 Заявка 13 4 6 3 14 - 12 18
11.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
12.
Торино
 0:1 Заявка 13 4 4 5 10 - 15 16
13.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
14.
Лечче
 Заявка 13 3 6 4 15 - 18 15
15.
Дженоа
 Заявка 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 9 - 18 11
17.
Эмполи
 Заявка 13 3 1 9 8 - 25 10
18.
Кальяри
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Верона
 Заявка 13 2 3 8 9 - 18 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
4.
Болонья
 1:0 Заявка 7 5 1 1 9 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
7.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
9.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
10.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
11.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
13.
Торино
 0:1 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 0:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
10.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Болонья
 1:0 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
17.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 91'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Илич Иван выиграл воздушное противоборство у Моро Никола.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 90'
    Контроль мяча: Болонья: 52%, Торино: 48%.
  • 90'
    Зиркзее Джошуа из команды Болонья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
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    Прогнозы 127
    Болонья 59.8% (76)
    X 32.3% (41)
    Торино 7.9% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Торино
    3.05
    5.50
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    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 1:0 Торино

    Исход игры
    Болонья
    59.8% (76)
    Ничья
    32.3% (41)
    Торино
    7.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (38)
    Меньше
    66.96% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    64.35% (74)
    Нет
    35.65% (41)
    Популярный счёт
    1:0 Болонья
    29.1% (37)
    1:1 Ничья
    28.3% (36)
    2:1 Болонья
    25.2% (32)
    1:2 Торино
    3.9% (5)
    0:1 Торино
    1.6% (2)
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    Болонья
    Торино
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