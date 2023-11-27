Тур: 13. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Коломбо Андреа
0'
18' Undefined phrase: football_event_Влашич Никола
23' Желтая карточкаКристиансен Виктор
31' Желтая карточкаФаббиан Джованни
39' Желтая карточкаЛинетти Кароль
1:0
56' ГолФаббиан Джованни
62' Желтая карточкаЛазаро Валентино
69' Желтая карточкаБелланова Рауль
74' Желтая карточкаПеллегри Пьетро
2:0
90' ГолЗиркзее Джошуа
90' Желтая карточкаНдой Дан
90'+7
Ход матча
18'
31'
39'
56'
1:0
62'
69'
74'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
397 Количество передач 426
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
11
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Торино
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.55
0.82
Среднее время на гол
58
110
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Среднее время на гол
49
76
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.68
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|5 (1)
|0.38
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.31
|Фергюсон Льюис
|3
|0.23
|Фаббиан Джованни
|2
|0.15
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.08
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радоньич Неманья
|3
|0.23
|Буонджорно Алессандро
|2
|0.15
|Илич Иван
|1
|0.08
|Сапата Дуван
|1
|0.08
|Санабрия Антонио
|1
|0.08
|Влашич Никола
|1
|0.08
|Шуурс Перр
|1
|0.08
|Тамез Адриен
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|3
|1
|Мотта Тьяго
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Кристиансен Виктор
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Фаббиан Джованни
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|4
|0
|Белланова Рауль
|4
|0
|Юрич Иван II
|2
|1
|Тамез Адриен
|3
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Болонья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Торино
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
4
Болонья
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Торино
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
7%
2
20%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Пропущено
10
16
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
1
10%
6
38%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1
Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3
Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1
Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4
Результаты матчей
Болонья
Торино
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Болонья
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
58
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 7
|32
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 15
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 21
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 24
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 18
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|16.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|9 - 18
|11
|17.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|8 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|13 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|7 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 2:0 Торино
Исход игры
Болонья
59.8% (76)
Ничья
32.3% (41)
Торино
7.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (38)
Меньше
66.96% (77)
Обе команды забьют
Да
64.35% (74)
Нет
35.65% (41)
Популярный счёт
1:0 Болонья
29.1% (37)
1:1 Ничья
28.3% (36)
2:1 Болонья
25.2% (32)
1:2 Торино
3.9% (5)
0:1 Торино
1.6% (2)
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