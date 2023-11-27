Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

44' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Болонья

42' Удар от ворот произведет Торино

42' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Белланова Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лазаро Валентино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Торино

35' Ндой Дан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Илич Иван из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Болонья

29' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Сапата Дуван пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

18' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Торино отменен из-за положения "вне игры".

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Торино

16' Зиркзее Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Торино

14' Фергюсон Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Болонья

8' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Салемакерс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Санабрия Антонио нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

6' Белланова Рауль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Удар от ворот произведет Торино

3' Фаббиан Джованни из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

2' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру