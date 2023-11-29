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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Керала Бластерс
2:3
Перерыв
Ченнаин
0'
0:1
1' Гол
Rahim Ali
1:1
11' Пенальти
Диамантакос Димитрис
1:2
13' Пенальти
Мюррей Джордан
1:3
24' Гол
Мюррей Джордан
2:3
38' Гол
Kwame Peprah

Ход матча

1'
0:1
Rahim Ali
(Кривелларо Рафаэл)
11'
Диамантакос Димитрис
1:1
13'
1:2
Мюррей Джордан
24'
1:3
Мюррей Джордан
(Rahim Ali)
38'
Kwame Peprah
(Луна Адриан)
2:3
45'
 
Чоудхари Фарух
Rahim Ali
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Керала Бластерс
Ничья
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31
Sachin
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33
Prabir
Das
4
Хормипам
Руива
15
Дринчич
Милош
50
Huidrom
Singh
7
Правин
Рахул
8
Vibin
Mohanan
13
Danish
Farooq
Bhat
10
Луна
Адриан
14
Kwame
Peprah
9
Диамантакос
Димитрис
24
Debjit
Majumder
13
Ajith
Kumar
33
Bikash
Yumnam
4
Чиркович
Лазар
6
Ankit
Mukherjee
5
Батоккьо
Кристиан
30
Ayush
Adhikari
7
Ninthoinganba
Meetei
50
Кривелларо
Рафаэл
11
Rahim
Ali
17
Мюррей
Джордан
Керала Бластерс
Ченнаин

История личных встреч

Керала Бластерс
Ченнаин

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
3:0
СИ
0:3
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
3:6
СИ
3:1
СИ
3:0
СИ
0:0
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
3:1
СИ
0:0
СИ
4:1
СИ
1:1
СИ
3:1
СИ
3:0
СИ
0:1

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.9
0.89

Среднее время на гол

47
101

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.1

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луна Адриан 3 0.38
Диамантакос Димитрис 3 (1) 0.38
Danish Farooq Bhat 2 0.25
Дайсуке Сакай 1 0.13
Дринчич Милош 1 0.13
Kwame Peprah 1 0.13
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Connor Shields 3 0.38
Кривелларо Рафаэл 2 (1) 0.25
Мюррей Джордан 2 (1) 0.25
Rahim Ali 1 0.13
Эдвардз Райан 1 0.13
Vincy Barretto 1 0.13
Ninthoinganba Meetei 1 0.13
Чоудхари Фарух 0 0
Ankit Mukherjee 0 0

Карточки

Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Адриан 3 0
Danish Farooq Bhat 3 0
Диамантакос Димитрис 1 1
Дринчич Милош 1 1
Правин Рахул 2 0
Сингх Джаксон 2 0
Prabir Das 1 0
Котал Притам 1 0
Aibanbha Dohling 1 0
Sandeep Singh 1 0
Huidrom Singh 1 0
Хормипам Руива 1 0
Freddy Lallawmawma 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардз Райан 2 1
Чоудхари Фарух 2 0
Rahim Ali 2 0
Bikash Yumnam 2 0
Кривелларо Рафаэл 1 0
Connor Shields 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Aakash Sangwan 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0

Результаты матчей

Керала Бластерс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
Керала Бластерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
7
Керала Бластерс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Керала Бластерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1
Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2
Ченнаин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1
Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3

Результаты матчей

Керала Бластерс
Ченнаин

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Керала Бластерс
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Керала Бластерс
 2:3 8 5 1 2 12 - 9 16
3.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Ченнаин
 3:2 8 3 1 4 11 - 15 10
7.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 9 - 7 9
8.
Бенгалуру
 7 1 3 3 7 - 9 6
9.
Ист Бенгал
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Джамшедпур
 7 1 2 4 4 - 7 5
11.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 8 3
12.
Пенджаб
 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 2:3 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Гоа
 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Нортист Юнайтед
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ченнаин
 3:2 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Ченнаин
 3:2 4 2 0 2 4 - 7 6
4.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Керала Бластерс
 2:3 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
8.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
9.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
11.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 3 (1)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Rahim Ali уходит с поля. Farukh Choudhary выходит вместо него
  • 38'
    Г О О О О Л - Kwame Peprah бьет в цель!
  • 38'
    Луна Адриан сделал результативную передачу.
  • 24'
    Rahim Ali сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Мюррей Джордан бьет в цель!
  • 13'
    Г О О О О Л - Мюррей Джордан из команды Ченнаин забивает с точки!
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