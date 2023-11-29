Тур: 1.
2:3
Перерыв
0'
0:1
1' ГолRahim Ali
1:1
11' ПенальтиДиамантакос Димитрис
1:2
13' ПенальтиМюррей Джордан
1:3
24' ГолМюррей Джордан
2:3
38' ГолKwame Peprah
Ход матча
1'
0:1
11'
13'
1:2
24'
1:3
38'
2:3
33
Prabir
Das
10
Луна
Адриан
14
Kwame
Peprah
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Prabir DasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Луна АдрианПолузащитник
-
14 Kwame PeprahНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Полузащитник
-
26 Пандита ИшанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ajith KumarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
22 Sachu Siby
-
-
29 Irfan Yadwad
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
Керала Бластерс
Ченнаин
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.9
0.89
Среднее время на гол
47
101
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.1
Среднее время на гол
67
81
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луна Адриан
|3
|0.38
|Диамантакос Димитрис
|3 (1)
|0.38
|Danish Farooq Bhat
|2
|0.25
|Дайсуке Сакай
|1
|0.13
|Дринчич Милош
|1
|0.13
|Kwame Peprah
|1
|0.13
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Connor Shields
|3
|0.38
|Кривелларо Рафаэл
|2 (1)
|0.25
|Мюррей Джордан
|2 (1)
|0.25
|Rahim Ali
|1
|0.13
|Эдвардз Райан
|1
|0.13
|Vincy Barretto
|1
|0.13
|Ninthoinganba Meetei
|1
|0.13
|Чоудхари Фарух
|0
|0
|Ankit Mukherjee
|0
|0
Карточки
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Адриан
|3
|0
|Danish Farooq Bhat
|3
|0
|Диамантакос Димитрис
|1
|1
|Дринчич Милош
|1
|1
|Правин Рахул
|2
|0
|Сингх Джаксон
|2
|0
|Prabir Das
|1
|0
|Котал Притам
|1
|0
|Aibanbha Dohling
|1
|0
|Sandeep Singh
|1
|0
|Huidrom Singh
|1
|0
|Хормипам Руива
|1
|0
|Freddy Lallawmawma
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардз Райан
|2
|1
|Чоудхари Фарух
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Bikash Yumnam
|2
|0
|Кривелларо Рафаэл
|1
|0
|Connor Shields
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Aakash Sangwan
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Результаты матчей
Керала Бластерс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
Керала Бластерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
2
7
Керала Бластерс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Керала Бластерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1
Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2
Ченнаин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1
Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3
Результаты матчей
Керала Бластерс
Ченнаин
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Керала Бластерс
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|2:3
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|3.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|3:2
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|8.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|11.
|7
|0
|3
|4
|4 - 8
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3:2
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|3:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|8.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|11.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|3 (1)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|3
|Ченнаин
|Connor Shields
|3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2