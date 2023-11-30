Тур: 1.
0'
6' Желтая карточкаShankar Sampingiraj
0:1
19' ГолNikhil Prabhu
1:1
21' ГолHarsh Patre
1:2
26' ГолХациисаяс Димитриос
1:3
30' ГолLuka Majcen
33' Желтая карточкаВеендорп Кезиа
39' Желтая карточкаHarsh Patre
42' Желтая карточкаPrasanth Karuthadathkuni
2:3
45' ГолМэйн Кёртис
3:3
67' ГолХави Эрнандес
88' Желтая карточкаNitesh Darjee
90'+7
Ход матча
19'
0:1
21'
1:1
26'
30'
1:3
33'
39'
45'
2:3
67'
3:3
88'
44
Robin
Yadav
49
Harsh
Patre
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Robin YadavЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Harsh PatreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Amrit Gope
-
-
-
24 Rohit Danu
-
-
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Juan MeraПолузащитник
-
99 Luka MajcenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вергетис Стайкос
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|0.38
|Уильямс Райан
|2
|0.25
|Мэйн Кёртис
|2
|0.25
|Хави Эрнандес II
|2
|0.25
|Harsh Patre
|1
|0.13
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
Пенджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Majcen
|3
|0.38
|Juan Mera
|1
|0.13
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.13
|Krishananda Singh Khungdongbam
|1
|0.13
|Nikhil Prabhu
|1
|0.13
|Melroy Assisi
|1
|0.13
|Талаль Мехди
|0
|0
|Amarjit Singh Kiyam
|0
|0
|Krishnananda Khundongbam
|0
|0
|Nongmaikapam Meitei
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Дамьянович Славко
|3
|0
|Кумар Рохит
|3
|0
|Сингх Суреш
|1
|1
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Хави Эрнандес II
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Jessel Carneiro
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
|Robin Yadav
|1
|0
Пенджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хациисаяс Димитриос
|2
|1
|Melroy Assisi
|1
|1
|Nikhil Prabhu
|2
|0
|Luka Majcen
|1
|0
|Juan Mera
|1
|0
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0
|Талаль Мехди
|1
|0
|Ravi Kumar
|1
|0
|Amarjit Singh Kiyam
|1
|0
|Mashoor Thangalakath
|1
|0
|Amarjit Singh
|1
|0
|Khaiminthang Lhungdim
|1
|0
|Nitesh Darjee
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пенджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
Бенгалуру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пенджаб
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
2
Бенгалуру
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Пенджаб
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
50%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
14
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
1
7%
1-15
3
75%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
38%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
10
16
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
1
6%
1-15
4
40%
4
25%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0
Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2
Пенджаб
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0
Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пенджаб 0:1 Аиджал - Пенджаб 0:1 Гокулам - Пенджаб 1:2 Судева - Пенджаб 1:1 Кенкре - Пенджаб 3:3
Результаты матчей
Бенгалуру
Пенджаб
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Пенджаб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
17
17
17
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Пенджаб
|Luka Majcen
|3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2