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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Бенгалуру
3:3
Конец матча
Пенджаб
0'
6' Желтая карточка
Shankar Sampingiraj
0:1
19' Гол
Nikhil Prabhu
1:1
21' Гол
Harsh Patre
1:2
26' Гол
Хациисаяс Димитриос
1:3
30' Гол
Luka Majcen
33' Желтая карточка
Веендорп Кезиа
39' Желтая карточка
Harsh Patre
42' Желтая карточка
Prasanth Karuthadathkuni
2:3
45' Гол
Мэйн Кёртис
3:3
67' Гол
Хави Эрнандес
88' Желтая карточка
Nitesh Darjee
90'+7
1
Сандху
Гурприт
44
Robin
Yadav
16
Shankar
Sampingiraj
4
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Синг
Наорем
Рошан
10
Хави
Эрнандес
II
49
Harsh
Patre
6
Веендорп
Кезиа
19
Нарзари
Холичаран
9
Мэйн
Кёртис
11
Чхетри
Сунил
1
Ravi
Kumar
12
Khaiminthang
Lhungdim
5
Хациисаяс
Димитриос
74
Nongmaikapam
Meitei
45
Nitesh
Darjee
23
Asish
Pradhan
4
Nikhil
Prabhu
24
Prasanth
Karuthadathkuni
8
Талаль
Мехди
14
Juan
Mera
99
Luka
Majcen
Бенгалуру
Пенджаб

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 3 (2) 0.38
Уильямс Райан 2 0.25
Мэйн Кёртис 2 0.25
Хави Эрнандес II 2 0.25
Harsh Patre 1 0.13
Веендорп Кезиа 0 0
Нарзари Холичаран 0 0
Rohit Danu 0 0
Пенджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 3 0.38
Juan Mera 1 0.13
Хациисаяс Димитриос 1 0.13
Krishananda Singh Khungdongbam 1 0.13
Nikhil Prabhu 1 0.13
Melroy Assisi 1 0.13
Талаль Мехди 0 0
Amarjit Singh Kiyam 0 0
Krishnananda Khundongbam 0 0
Nongmaikapam Meitei 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синг Наорем Рошан 1 2
Дамьянович Славко 3 0
Кумар Рохит 3 0
Сингх Суреш 1 1
Shankar Sampingiraj 2 0
Aleksandar Jovanovic I 2 0
Harsh Patre 2 0
Уильямс Райан 1 0
Хави Эрнандес II 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Jessel Carneiro 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Robin Yadav 1 0
Пенджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хациисаяс Димитриос 2 1
Melroy Assisi 1 1
Nikhil Prabhu 2 0
Luka Majcen 1 0
Juan Mera 1 0
Prasanth Karuthadathkuni 1 0
Талаль Мехди 1 0
Ravi Kumar 1 0
Amarjit Singh Kiyam 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Amarjit Singh 1 0
Khaiminthang Lhungdim 1 0
Nitesh Darjee 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пенджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Бенгалуру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пенджаб
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
2
Бенгалуру
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Пенджаб
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
50%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
14
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
1
7%
1-15
3
75%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
38%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

10
16
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
1
6%
1-15
4
40%
4
25%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0
Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2
Пенджаб
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0
Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пенджаб 0:1 Аиджал - Пенджаб 0:1 Гокулам - Пенджаб 1:2 Судева - Пенджаб 1:1 Кенкре - Пенджаб 3:3

Результаты матчей

Бенгалуру
Пенджаб

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Пенджаб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
2.
Гоа
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Ченнаин
 8 2 2 4 11 - 16 8
8.
Бенгалуру
 8 1 4 3 10 - 12 7
9.
Ист Бенгал
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Джамшедпур
 7 1 2 4 4 - 7 5
11.
Пенджаб
 8 0 4 4 8 - 16 4
12.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Гоа
 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Нортист Юнайтед
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Бенгалуру
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ченнаин
 4 1 1 2 4 - 8 4
5.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
8.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
9.
Пенджаб
 6 0 2 4 6 - 14 2
10.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (2)
Пенджаб Luka Majcen 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Мэйн Кёртис бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • 19'
      Г О О О О Л - Nikhil Prabhu бьет в цель!
    • 6'
      Shankar Sampingiraj получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бенгалуру 3:3 Пенджаб онлайн

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