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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Джамшедпур
0:1
Второй тайм: 70'
Дели Динамос
0'
0:1
57' Гол
Кришна Рой
64' Желтая карточка
Элсинью

Ход матча

57'
0:1
Кришна Рой
(Ahmed Jahouh)
64'
Амбри Стив
Rei Tachikawa
 
64'
Nongdamba Naorem
Sanan Mohammed
 
64'
Provat Lakra
Доунгел Семинлен
 
64'
Элсинью
 
68'
 
Aniket Jadhav
Jerry Mawihmingthanga
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Nikhil
Barla
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Pratik
Chowdhary
91
Элсинью
4
Laldinpuia
Pc
8
Rei
Tachikawa
10
Манзорро
Жереми
17
Imran
Khan
7
Доунгел
Семинлен
99
Чима
Даниэль
15
Sanan
Mohammed
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
3
Гахлот
Нарендер
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
11
Годдард
Си
10
Ahmed
Jahouh
7
Khawlhring
Lalthathanga
17
Jerry
Mawihmingthanga
21
Кришна
Рой
19
Isak
Vanlalruatfela
Джамшедпур
Дели Динамос

История личных встреч

Джамшедпур
Дели Динамос

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
0:2
СИ
2:3
СИ
5:1
СИ
0:4
СИ
0:1
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
3:2
СИ
0:1

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.67
1.83

Среднее время на гол

33
49

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
51

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 1 0.13
Rei Tachikawa 1 0.13
Sanan Mohammed 1 0.13
Амбри Стив 1 (1) 0.13
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маурисио Диего 3 0.43
Jerry Mawihmingthanga 2 0.29
Mourtada Sergine Fall 2 0.29
Amey Ranwade 1 0.14
Isak Vanlalruatfela 1 0.14
Lalmalsawma 1 0.14
Кришна Рой 1 (1) 0.14
Годдард Си 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халдер Пронай 3 0
Pratik Chowdhary 3 0
Nikhil Barla 3 0
Стеванович Ален 2 0
Jitendra Singh 2 0
Emil Benny 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Манзорро Жереми 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Амбри Стив 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 3 0
Сингх Амриндер 3 0
Дельгадо Карлос 2 0
Pranjal Bhumij 2 0
Khawlhring Lalthathanga 2 0
Маурисио Диего 1 0
Jerry Lalrinzuala 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Amey Ranwade 1 0
Princeton Rebello 1 0
Aniket Jadhav 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Джамшедпур
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
8
Джамшедпур
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
4
57%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0
Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0
Дели Динамос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2
Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1

Результаты матчей

Джамшедпур
Дели Динамос

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
2.
Гоа
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Дели Динамос
 1:0 7 4 1 2 12 - 9 13
4.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
5.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
6.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Ченнаин
 8 2 2 4 11 - 16 8
8.
Бенгалуру
 8 1 4 3 10 - 12 7
9.
Ист Бенгал
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Джамшедпур
 0:1 8 1 2 5 4 - 8 5
11.
Пенджаб
 8 0 4 4 8 - 16 4
12.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Дели Динамос
 1:0 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Гоа
 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Нортист Юнайтед
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Бенгалуру
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Джамшедпур
 0:1 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ченнаин
 4 1 1 2 4 - 8 4
5.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Дели Динамос
 1:0 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
9.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
10.
Пенджаб
 6 0 2 4 6 - 14 2
11.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 0:1 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (2)
Пенджаб Luka Majcen 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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