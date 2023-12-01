Тур: 1.
0:1
Конец матча
Ход матча
56'
0:1
64'
79'
32
Rehenesh
TP
77
Nikhil
Barla
91
Элсинью
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
-
77 Nikhil BarlaЗащитник
- Защитник
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Imran KhanПолузащитник
- Нападающий
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Амбри СтивНападающий
-
12 Provat Lakra
-
27 Emil Benny
-
-
-
-
31 Vishal Yadav
-
Главный тренер: Scott Cooper
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
36 Sahil Panwar
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
История личных встреч
Джамшедпур
Дели Динамос
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2.67
1.83
Среднее время на гол
33
49
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
51
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|1
|0.13
|Rei Tachikawa
|1
|0.13
|Sanan Mohammed
|1
|0.13
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.13
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурисио Диего
|3
|0.43
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.29
|Mourtada Sergine Fall
|2
|0.29
|Кришна Рой
|2 (1)
|0.29
|Amey Ranwade
|1
|0.14
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0.14
|Lalmalsawma
|1
|0.14
|Годдард Си
|0
|0
|Ahmed Jahouh
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халдер Пронай
|3
|0
|Pratik Chowdhary
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Стеванович Ален
|2
|0
|Jitendra Singh
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Манзорро Жереми
|1
|0
|Элсинью
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Амбри Стив
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Pranjal Bhumij
|2
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|2
|0
|Кришна Рой
|1
|0
|Маурисио Диего
|1
|0
|Jerry Lalrinzuala
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Princeton Rebello
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дели Динамос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Джамшедпур
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Дели Динамос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
8
Джамшедпур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Дели Динамос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0
Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0
Дели Динамос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2
Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1
Результаты матчей
Джамшедпур
Дели Динамос
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
17
43
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Пенджаб
|Luka Majcen
|3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2