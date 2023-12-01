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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Хатайспор
1:2
Второй тайм: 57'
Антальяспор
0'
1:0
19' Гол
Страндберг Карлос
1:1
35' Гол
Ешильюрт Эрдоган
39' Желтая карточка
Массанга Шандрель

Ход матча

19'
Страндберг Карлос
(Ламкель Зе Дидье)
1:0
35'
1:1
Ешильюрт Эрдоган
(Ларссон Сэм)
39'
Массанга Шандрель
 
46'
 
Калузиньски Якуб
Ракип Эрдаль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Антальяспор
3.60
3.35
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3.10
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Все Коэффициенты
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
27
Демир
Дженгиз
13
Гулам
Фаузи
4
Массанга
Шандрель
99
Ривас
Ригоберто
17
Деле-Баширу
Фисайо
7
Беяз
Омер
11
Ламкель
Зе
Дидье
10
Страндберг
Карлос
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
44
Налдо
Гомес
17
Ешильюрт
Эрдоган
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
29
Джехезкель
Сагив
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Хатайспор
4-1-4-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Антальяспор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
С
3:0
С
0:0
С
4:1
К
0:2
С
3:1
С
3:2
С
0:6

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
2.33

Среднее время на гол

56
38

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.2

Среднее время на гол

38
75

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.88
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 5 (1) 0.36
Деле-Баширу Фисайо 4 0.29
Дадашов Ренат 4 (3) 0.29
Ламкель Зе Дидье 3 0.21
Ривас Ригоберто 2 0.14
Саглам Геркем 1 0.07
Гулам Фаузи 1 0.07
Абид Рейан 1 0.07
Йылдырым Бертуг 1 0.07
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 5 0.36
Джехезкель Сагив 5 0.36
Ларссон Сэм 2 0.14
Шарич Дарио 2 0.14
Вурал Гюрай 1 0.07
Ешильюрт Эрдоган 1 0.07
Ван де Стрек Сандер 1 0.07
Ассомбалонга Бритт 1 0.07
Бютюки Зюмер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Сафури Рамиз 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Балчи Бюньямин 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Желсон II 3 1
Дадашов Ренат 4 0
Деле-Баширу Фисайо 4 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Гулам Фаузи 2 0
Абурджания Георгий 2 0
Аличи Керим 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Саглам Геркем 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Килама Ги-Марселен 2 0
Беяз Омер 2 0
Матур Огужан 2 0
Страндберг Карлос 1 0
Абид Рейан 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бекай Висар 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 3 0
Вурал Гюрай 3 0
Ракип Эрдаль 3 0
Букса Адам 3 0
Джехезкель Сагив 2 0
Шарич Дарио 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Топрак Омер 1 0
Сари Вейсел 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Антальяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
3
Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Антальяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
8
Хатайспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Антальяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

14
9
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
4
29%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
4
44%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Забито

23
17
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
9%
3
18%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
2
9%
2
12%
31-45
7
30%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
6
26%
2
12%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
31%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0
Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2
Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0

Результаты матчей

Хатайспор
Антальяспор

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
2
1.5
2
5
3
3
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
5
8
4
9
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 13 7 2 4 24 - 17 23
5.
Адана Демирспор
 Заявка 13 6 5 2 24 - 13 23
6.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Антальяспор
 2:1 Заявка 14 6 4 4 19 - 14 22
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10.
Фатих Карагюмрюк
 3:0 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
11.
Хатайспор
 1:2 Заявка 14 4 5 5 22 - 20 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
14.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
15.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
16.
Пендикспор
 Заявка 13 3 4 6 16 - 29 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 3 7 12 - 17 12
18.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
19.
Самсунспор
 Заявка 13 2 2 9 10 - 21 8
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Антальяспор
 2:1 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
8.
Фатих Карагюмрюк
 3:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Хатайспор
 1:2 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
11.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Антальяспор
 2:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
5.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
6.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 1:2 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 3:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Трабзонспор Онуачу Пол 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Ракип Эрдаль уходит с поля. Калузиньски Якуб выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Антальяспор
3.60
3.35
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