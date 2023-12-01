Тур: 14. Стадион: Новый стадион Хатая.
1:2
Второй тайм: 57'
Ход матча
19'
35'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
22
Аличи
Керим
13
Гулам
Фаузи
89
Сари
Вейсел
44
Налдо
Гомес
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
-
70 Бильсель ЭгеНападающий
- Нападающий
-
72 Harun Toprak
-
Главный тренер: Seckin Ozdil
История личных встреч
Хатайспор
Антальяспор
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
2.33
Среднее время на гол
56
38
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.2
Среднее время на гол
38
75
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.88
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
55
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|5 (1)
|0.36
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.29
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.29
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.21
|Ривас Ригоберто
|2
|0.14
|Саглам Геркем
|1
|0.07
|Гулам Фаузи
|1
|0.07
|Абид Рейан
|1
|0.07
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.07
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|5
|0.36
|Джехезкель Сагив
|5
|0.36
|Ларссон Сэм
|2
|0.14
|Шарич Дарио
|2
|0.14
|Вурал Гюрай
|1
|0.07
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.07
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.07
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.07
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Дадашов Ренат
|4
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Гулам Фаузи
|2
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|2
|0
|Беяз Омер
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Страндберг Карлос
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассомбалонга Бритт
|3
|0
|Вурал Гюрай
|3
|0
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Букса Адам
|3
|0
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Антальяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
3
Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Антальяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
8
Хатайспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Антальяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
14
9
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
4
29%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
4
44%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Забито
23
17
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
9%
3
18%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
2
9%
2
12%
31-45
7
30%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
6
26%
2
12%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
31%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0
Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2
Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0
Результаты матчей
Хатайспор
Антальяспор
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
42
25
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
33
16
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
67
58
49
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 13
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|7.
|2:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 14
|22
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|10.
|3:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 12
|17
|11.
|1:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 20
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|13.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|20.
|0:3 Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|2:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|8.
|3:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|1:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|0:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|1:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|3:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
|20.
|0:3 Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|7 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4