Тур: 14. Стадион: Новый стадион Хатая.
3:3
Конец матча
0'
1:0
19' ГолСтрандберг Карлос
1:1
35' ГолЕшильюрт Эрдоган
39' Желтая карточкаМассанга Шандрель
1:2
57' ГолБукса Адам
2:2
62' ГолАличи Керим
67' Желтая карточкаДемир Дженгиз
69' Желтая карточкаСари Вейсел
3:2
71' ГолКилама Ги-Марселен
3:3
88' ПенальтиБукса Адам
90' Желтая карточкаСафури Рамиз
90' Красная карточкаДемирель Волкан
90'+14
Ход матча
19'
35'
1:1
57'
1:2
62'
2:2
67'
69'
71'
88'
3:3
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
22
Аличи
Керим
13
Гулам
Фаузи
89
Сари
Вейсел
44
Налдо
Гомес
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
-
70 Бильсель ЭгеНападающий
- Нападающий
-
72 Harun Toprak
-
Главный тренер: Seckin Ozdil
История личных встреч
Хатайспор
Антальяспор
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
2.33
Среднее время на гол
56
38
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.2
Среднее время на гол
38
75
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.88
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
55
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|5 (1)
|0.36
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.29
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.29
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.21
|Ривас Ригоберто
|2
|0.14
|Саглам Геркем
|1
|0.07
|Гулам Фаузи
|1
|0.07
|Аличи Керим
|1
|0.07
|Абид Рейан
|1
|0.07
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.07
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.07
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|7 (1)
|0.5
|Джехезкель Сагив
|5
|0.36
|Ларссон Сэм
|2
|0.14
|Шарич Дарио
|2
|0.14
|Вурал Гюрай
|1
|0.07
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.07
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.07
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.07
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Дадашов Ренат
|4
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Гулам Фаузи
|2
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|2
|0
|Беяз Омер
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Страндберг Карлос
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассомбалонга Бритт
|3
|0
|Вурал Гюрай
|3
|0
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Букса Адам
|3
|0
|Сари Вейсел
|2
|0
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Антальяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
6
Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Антальяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
8
Хатайспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Антальяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
17
12
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
6%
2
17%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
6
35%
2
17%
61-75
4
24%
2
17%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
4
44%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Забито
26
20
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
8%
3
15%
1-15
3
12%
3
15%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
7
27%
6
30%
46-60
6
23%
2
10%
61-75
6
23%
3
15%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
26%
4
25%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
32%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0
Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2
Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0
Результаты матчей
Хатайспор
Антальяспор
Точный счет
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
25
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
43
16
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
77
68
59
311
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 13
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 12
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|13.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|7 (2)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4