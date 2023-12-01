Тур: 13.
1:1
Второй тайм: 58'
0'
33' Желтая карточкаАнанг Бенсон
1:0
37' ГолПопеску Кэлин
45' Желтая карточкаРамос Лукас
1:1
45' ГолКусулос Янис
51' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
Ход матча
33'
37'
1:0
45'
45'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Перес ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Antxon Jaso
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
Отеллос
Омония Никосия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.31
|Eduardo Nardini
|2
|0.15
|Христодулу Георгиос
|1
|0.08
|Янсен Квинт
|1
|0.08
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.08
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.08
|Lukas Brambilla
|1
|0.08
|Перес Хосе
|1
|0.08
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|7
|0.54
|Какулис Андроникос
|6
|0.46
|Лойзу Лойзос
|2
|0.15
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.15
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.15
|Симич Велько
|1
|0.08
|Кусулос Янис
|1
|0.08
|Панайоту Николас
|1
|0.08
|Saidou Alioum
|1
|0.08
|Безус Роман
|1 (1)
|0.08
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|5
|0
|Ананг Бенсон
|3
|1
|Рамос Лукас
|4
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Habib Oueslati
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|2
|0
|Lukas Brambilla
|2
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Marijan Suto
|1
|0
|Попеску Кэлин
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|3
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Saidou Alioum
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Омония Никосия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Отеллос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
15
Отеллос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Омония Никосия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
18
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
3
43%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
30%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
4
17%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
4
36%
5
22%
61-75
3
27%
6
26%
76-90
Пропущено
18
15
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
22%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1
АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0
Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1
Результаты матчей
Отеллос
Омония Никосия
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Отеллос
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
61
23
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
25
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
48
93
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 7
|26
|2.
|12
|8
|2
|2
|19 - 7
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|22 - 12
|26
|4.
|12
|7
|3
|2
|22 - 11
|24
|5.
|1:1
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|6.
|12
|5
|4
|3
|21 - 16
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|16 - 10
|18
|9.
|12
|4
|1
|7
|12 - 20
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|17 - 29
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|18 - 31
|10
|12.
|1:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|13.
|12
|1
|3
|8
|12 - 27
|6
|14.
|12
|0
|1
|11
|5 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|3.
|1:1
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|17 - 11
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|10.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|11.
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 20
|5
|13.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|11.
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|14.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5