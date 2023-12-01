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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 13.
Отеллос
1:1
Второй тайм: 58'
Омония Никосия
0'
33' Желтая карточка
Ананг Бенсон
1:0
37' Гол
Попеску Кэлин
45' Желтая карточка
Рамос Лукас
1:1
45' Гол
Кусулос Янис
51' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
Отеллос
Омония Никосия

История личных встреч

Отеллос
Омония Никосия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ПД
1:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.31
Eduardo Nardini 2 0.15
Христодулу Георгиос 1 0.08
Янсен Квинт 1 0.08
Н'Диайе Мамаду 1 0.08
Ibrahim Sangare II 1 0.08
Lukas Brambilla 1 0.08
Перес Хосе 1 0.08
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 7 0.54
Какулис Андроникос 6 0.46
Лойзу Лойзос 2 0.15
Сиприано Маркос Робсон 2 0.15
Ансарифард Карим 2 (1) 0.15
Симич Велько 1 0.08
Кусулос Янис 1 0.08
Панайоту Николас 1 0.08
Saidou Alioum 1 0.08
Безус Роман 1 (1) 0.08

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 5 0
Ананг Бенсон 3 1
Рамос Лукас 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Habib Oueslati 3 0
Antxon Jaso 3 0
Ibrahim Sangare II 2 0
Lukas Brambilla 2 0
Христодулу Георгиос 1 0
Marijan Suto 1 0
Попеску Кэлин 1 0
Кориню Жереми 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 3 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Симич Велько 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Saidou Alioum 2 0
Баширу Фуад 0 1
Сиприано Маркос Робсон 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Семедо Вилли 1 0

Результаты матчей

Отеллос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Омония Никосия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Отеллос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
15
Отеллос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Омония Никосия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
3
43%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
30%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
4
17%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
4
36%
5
22%
61-75
3
27%
6
26%
76-90

Пропущено

18
15
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
22%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
4
22%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1
АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0
Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1

Результаты матчей

Отеллос
Омония Никосия

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
3
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
9
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 12 8 2 2 26 - 7 26
2.
АПОЭЛ
 12 8 2 2 19 - 7 26
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Анортосис
 12 7 3 2 22 - 11 24
5.
Омония Никосия
 1:1 13 6 6 1 26 - 14 24
6.
АЕК Ларнака
 12 5 4 3 21 - 16 19
7.
Неа Саламина
 12 5 4 3 20 - 16 19
8.
Аполлон
 12 5 3 4 16 - 10 18
9.
АЕЛ Лимасол
 12 4 1 7 12 - 20 13
10.
Этникос Ахна
 12 3 3 6 17 - 29 12
11.
Закакиу
 12 2 4 6 18 - 31 10
12.
Отеллос
 1:1 13 2 4 7 12 - 19 10
13.
Кармиотисса
 12 1 3 8 12 - 27 6
14.
Докса Катокопия
 12 0 1 11 5 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
3.
Омония Никосия
 1:1 7 4 3 0 17 - 7 15
4.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
5.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
6.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 17 - 11 11
7.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 1:1 6 1 1 4 5 - 9 4
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
5.
Омония Никосия
 1:1 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 1:1 7 1 3 3 7 - 10 6
9.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
10.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 7 0 1 6 3 - 18 1
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Г О О О О Л - Кусулос Янис бьет в цель!
  • 47'
    Рамос Лукас получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Отеллос
Ничья
Омония Никосия
8.60
5.00
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4.70
Все Коэффициенты
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Отеллос
Омония Никосия
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