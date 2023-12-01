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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
3:0
Второй тайм: 56'
Истанбулспор
0'
35' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
41' Желтая карточка
Есиль Мехмет
1:0
45' Гол в свои ворота
Йенсен Давид
2:0
49' Гол
Мендеш Райан
3:0
52' Гол
Келес Джан

Ход матча

35'
Чеккерини Федерико
 
41'
 
Есиль Мехмет
45'
Йенсен Давид
1:0
49'
Мендеш Райан
(Ялчын Гювен)
2:0
52'
Келес Джан
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Истанбулспор
1.65
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Все Коэффициенты
1
Дитуро
Матиас
4
Бираски
Давиде
5
Дрешевич
Ибрахим
26
Чеккерини
Федерико
3
Весели
Фредерик
8
Фегули
Софьян
20
Мендеш
Райан
29
Шукуров
Отабек
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
10
Ялчын
Гювен
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
6
Воробьев
Модест
24
Сарикайя
Муаммер
18
Ндао
Алассан
99
Сантос
Жаксон
12
Мамаду
Менди
19
Гюльтекин
Эмир
Фатих Карагюмрюк
4-1-4-1
Истанбулспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Истанбулспор

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:1
С
1:2
ПЛТ
1:0
ПЛТ
4:0
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0
Л
3:2
Л
0:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 3 0.21
Эйссерик Валентин 2 0.14
Дурсун Сердар 2 0.14
Роден Маркус 1 0.07
Келес Джан 1 0.07
Мендеш Райан 1 0.07
Стураро Стефано 1 0.07
Чеккерини Федерико 1 0.07
Сангаре Назим 1 0.07
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Мерджан Левент 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.21
Йылмаз Ибрахим 2 0.14
Этеми Вален 1 0.07
Мамаду Менди 1 0.07
Рроца Эдуарт 1 0.07
Лосаж Флорьян 1 0.07
Ндао Алассан 1 0.07
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.07
Самбисса Давид 0 0
Сарикайя Муаммер 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фегули Софьян 3 0
Мендеш Райан 3 0
Чеккерини Федерико 3 0
Шукуров Отабек 3 0
Дрешевич Ибрахим 3 0
Мерджан Левент 3 0
Стураро Стефано 2 0
Дурсун Салих 2 0
Бираски Давиде 2 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Ялчын Гювен 1 0
Угур Аднан 1 0
Келес Джан 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 4 0
Есиль Мехмет 4 0
Яшар Али 2 1
Дахени Демиако 3 0
Сарикайя Муаммер 3 0
Рроца Эдуарт 3 0
Эрдоган Окан 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Темель Вефа 2 0
Якин Хакан 0 1
Дели Симон 1 0
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Истанбулспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Фатих Карагюмрюк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Истанбулспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

3
5
Фатих Карагюмрюк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Истанбулспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
33%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
43%
4
36%
76-90

Пропущено

12
23
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
3
25%
6
26%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
25%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0
Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4
Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Истанбулспор

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 13 7 2 4 24 - 17 23
5.
Адана Демирспор
 Заявка 13 6 5 2 24 - 13 23
6.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Антальяспор
 2:1 Заявка 14 6 4 4 19 - 14 22
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10.
Фатих Карагюмрюк
 3:0 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
11.
Хатайспор
 1:2 Заявка 14 4 5 5 22 - 20 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
14.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
15.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
16.
Пендикспор
 Заявка 13 3 4 6 16 - 29 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 3 7 12 - 17 12
18.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
19.
Самсунспор
 Заявка 13 2 2 9 10 - 21 8
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Антальяспор
 2:1 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
8.
Фатих Карагюмрюк
 3:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Хатайспор
 1:2 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
11.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Антальяспор
 2:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
5.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
6.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 1:2 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 3:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
20.
Истанбулспор
 0:3 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Трабзонспор Онуачу Пол 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Г О О О О Л - Келес Джан бьет в цель!
  • 49'
    Ялчын Гювен сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Мендеш Райан бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Йенсен Давид уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 41'
    Есиль Мехмет получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Ндао Алассан сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Сантос Жаксон бьет в цель!
  • 35'
    Чеккерини Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Фатих Карагюмрюк.
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Фатих Карагюмрюк
Ничья
Истанбулспор
1.65
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5.80
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Истанбулспор
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