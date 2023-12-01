Тур: 14. Стадион: Вефа.
3:0
Второй тайм: 56'
0'
35' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
41' Желтая карточкаЕсиль Мехмет
1:0
45' Гол в свои воротаЙенсен Давид
2:0
49' ГолМендеш Райан
3:0
52' ГолКелес Джан
Ход матча
41'
45'
1:0
49'
2:0
52'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
20
Мендеш
Райан
10
Ялчын
Гювен
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
12
Мамаду
Менди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Дурсун СалихНападающий
-
Главный тренер: Джанел Атылай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Арда АльпВратарь
-
13 Коли РасинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Этеми ВаленНападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якин Хакан
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Истанбулспор
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|3
|0.21
|Эйссерик Валентин
|2
|0.14
|Дурсун Сердар
|2
|0.14
|Роден Маркус
|1
|0.07
|Келес Джан
|1
|0.07
|Мендеш Райан
|1
|0.07
|Стураро Стефано
|1
|0.07
|Чеккерини Федерико
|1
|0.07
|Сангаре Назим
|1
|0.07
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Мерджан Левент
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|3
|0.21
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.14
|Этеми Вален
|1
|0.07
|Мамаду Менди
|1
|0.07
|Рроца Эдуарт
|1
|0.07
|Лосаж Флорьян
|1
|0.07
|Ндао Алассан
|1
|0.07
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.07
|Самбисса Давид
|0
|0
|Сарикайя Муаммер
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фегули Софьян
|3
|0
|Мендеш Райан
|3
|0
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Шукуров Отабек
|3
|0
|Дрешевич Ибрахим
|3
|0
|Мерджан Левент
|3
|0
|Стураро Стефано
|2
|0
|Дурсун Салих
|2
|0
|Бираски Давиде
|2
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Ялчын Гювен
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|4
|0
|Есиль Мехмет
|4
|0
|Яшар Али
|2
|1
|Дахени Демиако
|3
|0
|Сарикайя Муаммер
|3
|0
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Эрдоган Окан
|1
|1
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Дели Симон
|1
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Гюльтекин Эмир
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Истанбулспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Фатих Карагюмрюк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Истанбулспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
3
5
Фатих Карагюмрюк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Истанбулспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
33%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
14%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
43%
4
36%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
3
25%
6
26%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
25%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0
Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4
Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Истанбулспор
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
49
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 13
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|7.
|2:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 14
|22
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|10.
|3:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 12
|17
|11.
|1:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 20
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|13.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|20.
|0:3 Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|2:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|8.
|3:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|1:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|0:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|1:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|3:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
|20.
|0:3 Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|7 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4