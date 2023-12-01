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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
3:0
Конец матча
Истанбулспор
0'
35' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
41' Желтая карточка
Есиль Мехмет
1:0
45' Гол в свои ворота
Йенсен Давид
2:0
49' Гол
Мендеш Райан
3:0
53' Гол
Келес Джан
56' Желтая карточка
Ялчын Гювен
83' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
90'+5
1
Дитуро
Матиас
4
Бираски
Давиде
5
Дрешевич
Ибрахим
26
Чеккерини
Федерико
3
Весели
Фредерик
8
Фегули
Софьян
20
Мендеш
Райан
29
Шукуров
Отабек
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
10
Ялчын
Гювен
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
6
Воробьев
Модест
24
Сарикайя
Муаммер
18
Ндао
Алассан
99
Сантос
Жаксон
12
Мамаду
Менди
19
Гюльтекин
Эмир
Фатих Карагюмрюк
4-1-4-1
Истанбулспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Истанбулспор

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:1
С
1:2
ПЛТ
1:0
ПЛТ
4:0
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0
Л
3:2
Л
0:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 3 0.21
Келес Джан 2 0.14
Мендеш Райан 2 0.14
Эйссерик Валентин 2 0.14
Дурсун Сердар 2 0.14
Роден Маркус 1 0.07
Стураро Стефано 1 0.07
Чеккерини Федерико 1 0.07
Сангаре Назим 1 0.07
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Мерджан Левент 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.21
Йылмаз Ибрахим 2 0.14
Этеми Вален 1 0.07
Мамаду Менди 1 0.07
Рроца Эдуарт 1 0.07
Лосаж Флорьян 1 0.07
Ндао Алассан 1 0.07
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.07
Самбисса Давид 0 0
Сарикайя Муаммер 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 0
Фегули Софьян 3 0
Мендеш Райан 3 0
Чеккерини Федерико 3 0
Шукуров Отабек 3 0
Мерджан Левент 3 0
Стураро Стефано 2 0
Дурсун Салих 2 0
Бираски Давиде 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Келес Джан 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 4 0
Есиль Мехмет 4 0
Яшар Али 2 1
Дахени Демиако 3 0
Сарикайя Муаммер 3 0
Рроца Эдуарт 3 0
Эрдоган Окан 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Темель Вефа 2 0
Якин Хакан 0 1
Дели Симон 1 0
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Истанбулспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Фатих Карагюмрюк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Истанбулспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

3
5
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Истанбулспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
9%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
38%
4
33%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
8%
2
8%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
4
31%
3
12%
31-45
3
23%
8
32%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
23%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0
Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4
Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Истанбулспор

Точный счет

0:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
3
4
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
3
11
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 13 7 2 4 24 - 17 23
5.
Адана Демирспор
 Заявка 13 6 5 2 24 - 13 23
6.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
14.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
15.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
16.
Пендикспор
 Заявка 13 3 4 6 16 - 29 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 3 7 12 - 17 12
18.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
19.
Самсунспор
 Заявка 13 2 2 9 10 - 21 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
8.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
10.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Антальяспор Букса Адам 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Ялчын Гювен сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Мендеш Райан бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Йенсен Давид уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 41'
      Есиль Мехмет получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Ндао Алассан сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Сантос Жаксон бьет в цель!
    • 35'
      Чеккерини Федерико получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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