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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Раннерс
0:0
Первый тайм: 18'
Вайле
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Вайле
3.85
3.50
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4.00
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Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
5
Hugo
Andersson2
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
60
Эззатоллахи
Саид
5
Барри
Хамза
14
Гуннелунн
Томас
10
Kristian
Kirkegaard
9
Онугха
Герман
7
Нгбакото
Йени
Раннерс
4-4-2
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Раннерс
Вайле

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СД
1:2
СД
4:1
СД
0:2
К
3:1
К
0:0
СД
3:1
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМК
2:0
СД
2:0
СД
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ТМК
1:0
ПД
3:0
ПД
4:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2.36
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
0.82

Среднее время на гол

100
110

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.25
Одей Стивен 3 0.19
Копплин Бьорн 2 0.13
Нордли Симен Болькан 2 0.13
Хег Даниэль 1 0.06
Эйджийри Эрнест 1 0.06
Бьёркенгрен Йон 1 0.06
Даммерс Вессель 1 0.06
Hugo Andersson2 1 0.06
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Ольсен Оливер 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 7 0.44
Нгбакото Йени 2 0.13
Барри Хамза 1 0.06
Kristian Kirkegaard 1 0.06
Эззатоллахи Саид 1 0.06
Альбентоса Рауль 1 0.06
Леуритсен Тобиас 1 0.06
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.06
Ювара Муса 0 0
Альборнос Миико 0 0
Гуннелунн Томас 0 0
Marius Elvius 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 3 1
Ольсен Оливер 4 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Энггаард Мэдс 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 8 0
Эззатоллахи Саид 5 0
Колингер Денис 4 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Альборнос Миико 3 0
Велков Стефан 3 0
Онугха Герман 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Marius Elvius 1 0
Ivan Prelec 1 0

Результаты матчей

Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Вайле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
5
Раннерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Вайле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

7
5
Раннерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Вайле
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
30%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
29%
3
27%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
6%
4
36%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Забито

19
15
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
5
26%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
5
33%
61-75
3
16%
2
13%
76-90

Пропущено

30
22
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
10%
1
5%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
2
7%
6
27%
46-60
7
23%
5
23%
61-75
8
27%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1
АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Вайле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1
Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4

Результаты матчей

Раннерс
Вайле

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
2.
Мидтьюлланн
 16 10 3 3 29 - 19 33
3.
Брондбю
 16 9 4 3 29 - 17 31
4.
Силькеборг
 16 8 3 5 26 - 17 27
5.
Норшелланн
 16 7 5 4 25 - 13 26
6.
АГФ Орхус
 16 6 7 3 19 - 16 25
7.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
8.
Люнгбю
 16 4 5 7 19 - 27 17
9.
Оденсе
 16 4 4 8 20 - 24 16
10.
Раннерс
 0:0 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 0:0 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 16 1 4 11 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
6.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
7.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Люнгбю
 8 2 4 2 13 - 12 10
9.
Раннерс
 0:0 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 0:0 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 8 0 2 6 7 - 16 2
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
АГФ Орхус
 8 2 5 1 9 - 6 11
7.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 0:0 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 0:0 9 1 3 5 7 - 11 6
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 9 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Оденсе Don Deedson Louicius 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Брондбю Алвес Фредерик 6
Люнгбю Муньеса Марк 5
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