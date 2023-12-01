Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Ольсен Оливер пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

42' Бундгаард Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Бундгаард Филип из команды Раннерс пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

40' После проверки VAR судья не изменил решения - Раннерс пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Раннерс

39' Jeppe Kudsk создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Хорошую попытку сделал Нордли Симен Болькан . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Кулибали Лассо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Кулибали Лассо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Вайле

33' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хорошую попытку сделал Нгбакото Йени . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Онугха Герман из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Оооо... вот это был удар! Одей Стивен должен был забить с этой позиции.

26' Хорошую попытку сделал Одей Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Бундгаард Филип из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Нордли Симен Болькан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хорошую попытку сделал Хег Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Удар от ворот произведет Раннерс

24' Матч возобновлен

23' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Каллесеэ Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Каллесеэ Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Раннерс

20' Нгбакото Йени не смог попасть в створ ударом издали

20' Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Раннерс

16' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Удар от ворот произведет Вайле

13' Удар от ворот произведет Вайле

12' Кулибали Лассо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Бундгаард Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Вайле

11' Оооо... вот это был удар! Нордли Симен Болькан должен был забить с этой позиции.

11' Нордли Симен Болькан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Кулибали Лассо из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Вайле

10' Каллесеэ Миккель из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Бундгаард Филип пробил со штрафного прямо в стенку

9' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Барри Хамза из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Вайле

4' Удар от ворот произведет Раннерс

4' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Раннерс начинает с центра поля