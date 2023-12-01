Тур: 17. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Jens Grabski Maae
0'
0:0
41' Не забитый пенальтиБундгаард Филип
52' Желтая карточкаOliver Provstgaard
74' Желтая карточкаОльсен Оливер
83' Желтая карточкаMarius Elvius
87' Желтая карточкаКолингер Денис
90' Желтая карточкаЭззатоллахи Саид
90'+5
Ход матча
41'
0:0
74'
83'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
421 Количество передач 343
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Вайле
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
21 матч
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.36
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
0.82
Среднее время на гол
100
110
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.24
|Одей Стивен
|3
|0.18
|Копплин Бьорн
|2
|0.12
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.12
|Хег Даниэль
|1
|0.06
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.06
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.06
|Даммерс Вессель
|1
|0.06
|Hugo Andersson2
|1
|0.06
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Ольсен Оливер
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|7
|0.41
|Нгбакото Йени
|2
|0.12
|Барри Хамза
|1
|0.06
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.06
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.06
|Альбентоса Рауль
|1
|0.06
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.06
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.06
|Ювара Муса
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|5
|0
|Даммерс Вессель
|3
|1
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Энггаард Мэдс
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Кулибали Лассо
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|8
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Колингер Денис
|5
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|1
|Альборнос Миико
|3
|0
|Велков Стефан
|3
|0
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Онугха Герман
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Вайле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
5
Раннерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Вайле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
7
5
Раннерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Вайле
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
15
10
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
30%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
29%
3
27%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
6%
4
36%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Забито
19
15
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
5
26%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
5
33%
61-75
3
16%
2
13%
76-90
Пропущено
30
22
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
10%
1
5%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
2
7%
6
27%
46-60
7
23%
5
23%
61-75
8
27%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1
АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Вайле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1
Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4
Результаты матчей
Раннерс
Вайле
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
36
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
611
314
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|9 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Брондбю
|Алвес Фредерик
|6