Тур: 14. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Фаббри Микаэль
0'
9' Желтая карточкаКирьякопулос Георгиос
0:0
11' Не забитый пенальтиВлахович Душан
0:1
12' ГолРабио Адриен
30' Желтая карточкаБремер Глейсон
Ход матча
11'
0:0
12'
30'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Нападающий
-
24 Марич МиркоНападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Хуйсен ДинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йылдыз КенанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монца
Ювентус
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|6
|0.43
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.21
|Кальдирола Лука
|1
|0.07
|Гальярдини Роберто
|1
|0.07
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.07
|Марич Мирко
|1
|0.07
|Виньято Самуэле
|1
|0.07
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Карбони Валентин
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|5 (1)
|0.36
|Кьеза Федерико
|4
|0.29
|Рабио Адриен
|2
|0.14
|Милик Аркадиуш
|2
|0.14
|Локателли Мануэль
|1
|0.07
|Камбьясо Андреа
|1
|0.07
|Данило Луис
|1
|0.07
|Ругани Даниэле
|1
|0.07
|Бремер Глейсон
|1
|0.07
|Гатти Федерико
|1
|0.07
|Миретти Фабио
|1
|0.07
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|4
|0
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Д'Амброзио Данило
|2
|1
|Иццо Армандо
|3
|0
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|0
|Гатти Федерико
|4
|0
|Данило Луис
|3
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Маккенни Уэстон
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ювентус
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ювентус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
11
Монца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Ювентус
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
2
22%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
50%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
1
7%
3
15%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
4
29%
4
20%
61-75
2
14%
5
25%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1
Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2
Ювентус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0
Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1
Результаты матчей
Монца
Ювентус
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Монца
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
310
67
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|21 - 8
|33
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 15
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 21
|18
|10.
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 13
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 24
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 18
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|16.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|9 - 18
|11
|17.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|8 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|0:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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|Сассуоло
|Берарди Доменико
|7 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 0:1 Ювентус
Исход игры
Монца
1.3% (2)
Ничья
6.3% (10)
Ювентус
92.5% (147)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
48.25% (55)
Нет
51.75% (59)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
28.3% (45)
0:2 Ювентус
18.2% (29)
0:1 Ювентус
17.6% (28)
1:3 Ювентус
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:3 Ювентус
1.3% (2)
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