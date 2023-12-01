Кьеза слева прорвался в штрафную площадь и заработал угловой удар

ГАТТИ!!! После подачи от углового флага Алекс сделал скидку к воротам, где Гатти с двух метров пробил ногой выше ворот.

Рабио с девятнадцати метров пробил по центру ворот. Ди Грегорио отбил мяч на партнёра, поэтому добивания не состоялось.

"Монца" действует всё настойчивее и прижимает соперников к штрафной площади. К увеличению ударов по воротам это не приводит.

Биринделли на правом фланге проиграл забег Алексу и подтолкнул защитника "Ювентуса" в спину.

"Ювентус" временами начинает применять прессинг на чужой половине поля и не позволяет хозяевам переходить в атаку.

Бртемер в центре поля подтолкнул в спину Чиурриа.

Кольпани от углового флага навесил к дальней штанге, где Алекс не позволил вверху сыграть Кальдироле.

Кольпани у чужой штрафной площади ударил по ногам Алекса.

Первые полчаса "Монца" проводит с небольшим преимуществом, но при этом хозяева не создали ни одного опасного момента у ворот туринской команды.

Бремер на фланге сбил Кирьякопулоса и получил жёлтую карточку.

Камбьясо по центру смело пошёл вперёд, но его передача низом к штрафной площади перехвачена соперниками.

25' Костич слева прошёл вперёд, где нарушил правила в борьбе с Биринделли.

24' У Кирьякопулоса на мокром газоне поехала нога и на левом фланге он не смог подстроиться под передачу от Кальдиролы.

23' Кальдирола с Пессиной покомбинировали на левом фланге, но на подачу к воротам никто не решился.

22' Маккенни справа навесил в центр штрафной площади, где никого из партнёров не было.

20' Камбьясо у бровки сыграл в отборе, но на развороте упустил мяч за боковую линию поля.

19' "Монца" вновь большими силами отправилась вперёд. Ждём ударов по воротам от хозяев.

18' Стоит отметить, что в Монце идёт сильный дождь. Не всегда игрокам это будет помогать.

16' Кирьякопулос слева в штрафной площади получил мяч, но навес к дальней штанге исполнил неудачно. Мяч перелетел через перекладину и оказался за пределами поля.

15' Все полевые игроки на половине поля "Ювентуса". При этом хозяева далеко находятся от штрафной площади соперников.